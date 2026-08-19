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Ministro de Defensa afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días

El ministro Rafael Belaúnde, pidió tiempo para implementar cambios en el combate contra la criminalidad en medio de críticas al ‘Plan Escudo’

Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)
Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días. (Foto: Mindef)
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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, afirmó que la inseguridad que enfrenta el país -y a la que debe enfrentar su sector a través del Ejército- es un problema heredado y pidió tiempo para implementar cambios, al señalar que su gestión recién tiene 18 días en el cargo.

En declaraciones a la prensa, el titular del Mindef afirmó que la actual “es una situación que hemos heredado y que estamos trabajando en combatir”, esto en medio de cuestionamientos de los transportistas al denominado “Plan Escudo” a raíz de atentados recientes contra choferes en Lima y Callao.

Belaunde sostuvo que las reformas que plantea el Ejecutivo no pueden ejecutarse de inmediato. “Un día es demasiado, pero tenemos 18 días en el gobierno, estamos trabajando en las reformas que requerimos”, afirmó.

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En esa misma línea, el ministro dijo que comprende el malestar ciudadano frente a delitos como el sicariato y la extorsión, y vinculó esa reacción a una exposición prolongada a estos hechos. “Entiendo la indignación de tantos años expuestos al sicariato y a la extorsión”, declaró.

Un hombre con gorra MINDEF y chaleco beige, sosteniendo un micrófono. A su lado, un militar con uniforme azul, galones dorados y etiqueta DELGADO
El ministro de Defensa Rafael Belaunde Llosa habla en un evento oficial, vestido con un chaleco beige y gorra, junto a un oficial militar en uniforme azul. (El Peruano)

Ministro Belaúnde espera interpelación

Consultado por la moción de interpelación presentada por Juntos por el Perú ante la Cámara de Diputados, Belaunde encuadró el trámite como parte del control político del Parlamento. “Es parte del sistema de control político, es una prerrogativa de la Cámara de Diputados”, sostuvo.

El titular de Defensa aseguró que espera que se programe la sesión plenaria y se someta la moción a votación. “Estoy a la espera de que se programe el pleno, que se vote”, señaló.

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Si el pedido prospera, Belaunde dijo que acudirá al Congreso para responder a los legisladores. “Si se aprueba la moción de interpelación, iré a contestar con la mejor voluntad las preguntas de la representación nacional”, afirmó.

Transportistas cuestionan el ‘Plan Escudo’

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, criticó públicamente la efectividad del llamado ‘Plan Escudo’ para dar seguridad a los transportistas y afirmó que la anunciada intervención de la PNP y del Ejército no frenó los ataques contra el transporte en Lima desde su implementación la semana pasada.

Paro de transportistas motivó el inicio del estado de emergencia (Foto: Mininter)
Paro de transportistas motivó el inicio del estado de emergencia (Foto: Mininter)

Según el representante del sector, los atentados contra choferes del transporte urbano ocurren casi a diario y el sector reclama una estrategia distinta por parte del Gobierno antes del paro del 25 de agosto, que ya fue anunciado por los gremios del sector.

En declaraciones a RPP, Vargas sostuvo que el problema no es solo la continuidad de los ataques, sino la ausencia de una estrategia distinta a la del año pasado. “Decimos ‘más de lo mismo’ porque esto ya se hizo, el resultado lo conocemos. Desde el año pasado que se implementó esto a la fecha no ha disminuido la cantidad de atentados, por el contrario, se han incrementado”, dijo.

El dirigente añadió que, a su juicio, la nueva fase del plan tampoco alteró la frecuencia de los hechos violentos. “Desde la semana pasada que se implementó este ‘Plan Escudo’, el mismo día hubo atentados: el día lunes, al día siguiente: el martes, el miércoles, nuevamente el día sábado, domingo, lunes, tenemos atentados. Hoy día están informando de otro atentado. Felizmente no ha habido muertos, pero eso es pan del día, todos los días”, señaló.

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