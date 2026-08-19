Fernanda Tomé, Sonaly Cidrao y Linda Costa: las brasileñas que jugaron en Perú y hoy compiten en el vóley boliviano.

Guardar

El vóley boliviano se convirtió nuevamente en un punto de encuentro para tres conocidas jugadoras brasileñas que dejaron su huella en la Liga Peruana de Vóley. Sonaly Cidrao, Fernanda Tomé y Linda Costa coincidieron en la actual fase final del campeonato altiplánico, aunque con historias diferentes y nuevos desafíos por delante.

La competencia se desarrolla en una sede única en Cochabamba y reúne a cuatro equipos que buscan quedarse con el título de la temporada. Las brasileñas fueron incorporadas para reforzar a sus respectivos conjuntos durante esta definición, en una experiencia que les permitirá mantenerse en actividad antes de afrontar sus siguientes compromisos profesionales.

PUBLICIDAD

Sonaly Cidrao, la primera en cruzar la frontera

La historia comenzó en 2025 con Sonaly Cidrao, quien después de una destacada temporada con Alianza Lima sorprendió al incorporarse al Club Olympic de Cochabamba para disputar la etapa decisiva de la Liga Superior de Voleibol Boliviano.

Su paso fue breve, pero terminó siendo exitoso. Cidrao se convirtió en una de las figuras del equipo y consiguió levantar el título en Bolivia, por lo que ahora regresó al mismo club con el objetivo de repetir aquella conquista y conseguir el bicampeonato.

Su carrera, además, continuó por otros destinos después de aquella experiencia. La brasileña pasó por Azerbaiyán y posteriormente llegó a Indonesia, antes de regresar nuevamente a Bolivia para afrontar esta definición.

PUBLICIDAD

Sonaly Cidrao logró consagrarse campeona con el Club Olympic de Cochabamba en la Liga Superior de Voleibol Boliviano – Rama Femenina 2025. Crédito: Instagram

Fernanda Tomé y Linda Costa, nuevos refuerzos en Bolivia

Esta vez, la presencia brasileña en el torneo boliviano se amplió con la llegada de Fernanda Tomé y Linda Costa, ambas con pasado reciente en la Liga Peruana de Vóley. Las dos jugadoras también cruzaron la frontera para reforzar a San Martín de Cochabamba durante esta etapa decisiva.

Tomé llega después de ponerle fin a una etapa de tres temporadas con la Universidad San Martín de Perú. La atacante brasileña no continuará, por ahora, en la liga peruana y aprovechó esta oportunidad para mantenerse en competencia mientras evalúa cuál será el siguiente paso de su carrera.

En el caso de Linda Costa, su vínculo con el vóley peruano continuará tras esta breve experiencia en Bolivia. La central defendió recientemente a Deportivo Soan y tiene previsto regresar al club para disputar la temporada 2026/27, por lo que su presencia en territorio boliviano responde únicamente a esta definición.

PUBLICIDAD

Ambas fueron incorporadas por San Martín de Cochabamba para afrontar la fase final y buscar el título frente a equipos como Olympic, actual campeón y conjunto donde milita Cidrao. Su estadía será corta: permanecerán en Bolivia únicamente hasta el viernes 21 de agosto, cuando concluya el torneo.

Fernanda Tomé y Linda Costa fueron incorporadas por San Martín de Cochabamba. Crédito: Bolivia Voleibol

Una definición de apenas cinco días

La Fase Final de la Liga Superior de Voleibol Femenino de Bolivia 2026 se disputa del 17 al 21 de agosto en el Coliseo José Villazón Peredo, en Cochabamba. En apenas cinco jornadas se definirá al campeón de la temporada, con cuatro equipos que llegan a esta instancia después de superar las etapas previas del certamen.

PUBLICIDAD

Los protagonistas de esta definición son Olympic, San Martín, San Simón y Albert Einstein, todos representantes de Cochabamba. El formato contempla una primera etapa de todos contra todos entre el lunes 17 y el miércoles 19, antes de dar paso a las semifinales del jueves 20.

En esa jornada, el equipo que termine primero en la clasificación enfrentará al cuarto, mientras que el segundo se medirá con el tercero. Los ganadores avanzarán a la gran final del viernes 21, mientras que los perdedores disputarán previamente el encuentro por el tercer lugar.

Para Cidrao, Tomé y Costa se trata de una experiencia de corta duración, pues su participación culminará con el cierre del campeonato. Sus caminos vuelven a coincidir en Bolivia después de sus respectivas experiencias en el vóley peruano, aunque con objetivos diferentes: una busca el bicampeonato, otra mantenerse competitiva mientras resuelve su futuro y la tercera prepararse para una nueva temporada en Perú.

PUBLICIDAD