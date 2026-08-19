Sutran reporta 11 alertas en vías nacionales del sur del país por huaicos, lluvias y caída de rocas: seis carreteras están interrumpidas

La Sutran reportó 11 alertas en vías nacionales debido a fenómenos naturales. Seis carreteras permanecen interrumpidas y cinco presentan restricciones. Arequipa concentra algunos de los puntos más críticos, entre ellos Ocoña, donde vehículos de pasajeros, carga y particulares quedaron varados. Fuente: TV Perú Noticias

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Las lluvias y otros fenómenos naturales mantienen bajo vigilancia a distintos tramos de la red vial nacional. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) reportó 11 alertas relacionadas con emergencias que afectan la circulación de vehículos en diferentes puntos del país. De este total, seis corresponden a vías interrumpidas y cinco a carreteras con tránsito restringido.

El reporte coloca especial atención en la zona sur, donde se concentran algunas de las situaciones más complicadas. Arequipa registra tramos afectados por huaicos, entre ellos uno en Ocoña que mantiene bloqueada una importante vía de conexión y deja vehículos de pasajeros, carga y transporte particular varados.

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Ante este escenario, la entidad recomendó a los usuarios informarse sobre las condiciones de las carreteras antes de iniciar un desplazamiento. Las alertas pueden cambiar rápidamente debido a la evolución de las lluvias y otros eventos, por lo que Sutran dispone de herramientas digitales para consultar el estado de las rutas.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, inspecciona el kilómetro 120 de la vía Costanera, tramo afectado por la caída de un huaico en la provincia de Ilo. (Foto: Gobierno Regional de Moquegua)

Arequipa concentra algunas de las alertas más críticas por huaicos

Uno de los puntos más afectados se encuentra en Ocoña, Arequipa, entre los kilómetros 753 y 773. Según Ronald Power, vocero de Sutran, un huaico interrumpió la circulación en este tramo y dejó vehículos varados, incluidos buses de pasajeros, unidades de transporte de mercancías y vehículos particulares.

La situación adquiere mayor relevancia debido a que se trata de una vía que funciona como única conexión en ese sector. Por el momento, los usuarios que necesitan atravesar el tramo no cuentan con una ruta alternativa para continuar su recorrido.

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Frente a la emergencia, Provías Nacional desplegó maquinaria para ejecutar trabajos de limpieza y recuperar el tránsito. La continuidad de estas labores también depende de las condiciones climáticas, debido a que nuevas lluvias podrían complicar las acciones destinadas a despejar la carretera.

Un tramo de la carretera Costanera, en el kilómetro 120 de Ilo, Moquegua, presenta un colapso por deslizamiento de tierra y un vehículo entre los escombros. (Foto: Gobierno Regional de Moquegua)

Junín y Moquegua también presentan problemas en sus carreteras

En Junín, Sutran identificó una emergencia en el kilómetro 272 de la carretera Concepción-Comas-Mariposa, donde se registró caída de rocas y lodo. El material afecta la circulación de los vehículos que utilizan esta vía para desplazarse hacia Huancayo y otras zonas de la región.

A diferencia del tramo de Ocoña, en este punto existen rutas alternas que pueden ser utilizadas por los conductores. Sin embargo, Sutran advirtió que las condiciones de las carreteras pueden variar durante el transcurso del día, por lo que resulta importante revisar la información antes de emprender el viaje.

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Un autobús de pasajeros queda varado por un huaico que bloquea la Panamericana Sur en Arequipa, causando la interrupción del tránsito en la vía. (Diario El Pueblo)

Otro de los puntos reportados se encuentra en Moquegua, en el kilómetro 261 de la carretera mencionada por Sutran como Camar(a)da Mone-Yendo Punta de Bombón. Allí, un huaico interrumpió la circulación. La entidad señaló que las zonas bajo administración de Provías Nacional reciben atención mediante maquinaria desplegada en coordinación con otras autoridades.

Sutran cuenta con un aplicativo para revisar las condiciones de las vías

Para facilitar el acceso a esta información, Sutran cuenta con un mapa interactivo de alertas disponible durante las 24 horas del día. La herramienta permite identificar los puntos afectados por fenómenos naturales y distinguir entre una vía interrumpida y otra con circulación restringida.

Además, la entidad desarrolló el aplicativo Viaje Seguro, disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iOS. Los usuarios deben registrarse para acceder a las distintas funciones que reúne la plataforma.

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Entre sus herramientas figura la posibilidad de compartir un viaje con un familiar o persona de confianza, así como consultar información de un vehículo mediante su placa. El sistema permite verificar datos vinculados con las condiciones técnicas de la unidad, el SOAT y la transmisión de GPS.

Conductores y pasajeros esperan la rehabilitación de la Panamericana Sur en Arequipa, bloqueada por un huaico entre Ático y Ocoña que arrastró lodo y piedras. (Diario El Pueblo)

La aplicación también integra el servicio FiscaFono, mediante el cual los ciudadanos pueden reportar accidentes, robos, quejas y otras incidencias ocurridas durante sus desplazamientos. Sutran puede utilizar estos reportes para disponer acciones de campo o realizar labores de fiscalización.

Ante las actuales condiciones de las carreteras, la consulta de estos canales permite a los viajeros conocer las alertas viales antes de salir y tomar decisiones sobre sus desplazamientos con información actualizada.

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