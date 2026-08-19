¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la etapa decisiva

¿Cuándo inician los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026? (Conmebol)

Guardar

La Copa Sudamericana 2026 entra en una fase decisiva esta semana, con la mayoría de las llaves de octavos de final resolviéndose en los partidos de vuelta. Casi todos los equipos clasificados a cuartos quedarán definidos, salvo la serie entre River Plate e Independiente Santa Fe, cuyo arranque se postergó una semana debido al terremoto que impactó en Colombia.

Boca Juniors y Sao Paulo ya se aseguraron un lugar entre los ocho mejores del certamen. Ambos clubes superaron sus respectivas llaves y se convirtieron en los primeros en avanzar a la siguiente ronda. Cienciano buscará cerrar su pase frente Botafogo en Brasil este jueves 20 de agosto tras golear 6-1 en la ida.

PUBLICIDAD

Cuándo arrancan los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

La etapa de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 llega a su desenlace, permitiendo conocer a los primeros equipos que avanzan a la ronda de cuartos de final. A medida que se definen las llaves, el cuadro de los ocho mejores toma forma y aumenta la expectativa entre los aficionados.

La programación oficial establece que los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026. Una semana después, los encuentros de vuelta tendrán lugar del 15 al 17 de septiembre, momento en el que quedarán definidos los semifinalistas del torneo.

PUBLICIDAD

Llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors se convirtió en el primer equipo en asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras eliminar a Recoleta de Paraguay con un contundente marcador global de 7-1. El encuentro de vuelta, que terminó 4-0 a favor de los argentinos, tuvo como dato destacado el debut de Enner Valencia con la camiseta ‘xeneize’. El delantero ecuatoriano ingresó en el minuto 56, aunque no logró convertir en la goleada de su equipo.

En la siguiente instancia, los ‘xeneizes’ se medirán frente a Sao Paulo, que selló su clasificación al vencer por 3-1 a Bolívar en el Morumbí y cerrar la serie con un global de 4-2. Este cruce entre dos grandes del continente promete ser uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - Recoleta v Boca Juniors - Estadio Defensores del Chaco, Asuncion, Paraguay - August 18, 2026 Boca Juniors' Miguel Merentiel celebrates scoring their third goal as Recoleta's Nicolas Marotta looks dejected REUTERS/Cesar Olmedo

La definición de los restantes clasificados se dará a lo largo de la semana. Hoy, miércoles 19 de agosto, están programados los partidos entre Atlético Mineiro y Bragantino, Montevideo City contra Tigre y Santa Fe frente a River Plate.

El jueves 20, la jornada concluirá con los enfrentamientos de Macará ante Santos en el estadio Bellavista de Ambato, Olimpia contra Vasco da Gama y Botafogo ante Cienciano. Estos encuentros determinarán el cuadro completo de los equipos que lucharán por un lugar en las semifinales del torneo continental.

Cruces de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

- Boca Juniors vs Sao Paulo

- River Plate / Santa Fe vs Olimpia / Vasco da Gama

- Atlético Mineiro / RB Bragantino vs Macará / Santos

- Montevideo City Torque / Tigre vs Cienciano / Botafogo

Boca Juniors se medirá con Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.