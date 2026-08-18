Curwen anuncia campaña con Carlos Bruce y pide votar por él: candidato le responde “en buena hora te engañaron”

Curwen respaldó a Carlos Bruce y pidió a sus seguidores votar por el candidato a la Alcaldía de Lima en las elecciones del 4 de octubre

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El periodista y creador de contenido Víctor Caballero, conocido como Curwen, anunció este martes su respaldo a la candidatura de Carlos Bruce a la Alcaldía de Lima y pidió a sus seguidores votar por él en las próximas elecciones municipales.

Curwen apareció en su espacio ‘Brutalidad política’ con merchandising que llevaba el logotipo de Bruce, alcalde de Surco actualmente con licencia, y llamó a sus seguidores votar por él en los comicios previstos para el 4 de octubre.

Durante la emisión, el candidato intervino en el chat en vivo con una donación de 10 soles y escribió: “A buena hora te engañaron, gracias por la campaña”, un mensaje que fue leído entre risas mientras comentaba el episodio de infidelidad que había hecho público.

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La aparición de Curwen incluyó otros elementos de promoción electoral, entre ellos un casco con el logotipo de Bruce, que, según explicó, le había enviado el aspirante a la comuna capitalina.

El comunicador apareció con merchandising de Bruce, incluido un casco con el logotipo del aspirante, que afirmó haber recibido de él

El comunicador explicó posteriormente que su respaldo busca evitar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) quede en manos del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y porque considera que la también candidata Susel Paredes “no llega” a derrotarlo.

“Es el único que tiene capacidad para derrotar a López Aliaga. Y si tengo que utilizar a estas 52.000 personas que están conectadas, será para algo bueno (...) Este programa no recibe franja electoral, a ‘Techito’ ni lo conozco”, dijo en otro momento.

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La última encuesta de Datum, difundida por El Comercio, sitúa al líder de Renovación Popular en el primer lugar de intención de voto para Lima, con 16%, seguido por Bruce, con 13%. Detrás aparecen Daniel Urresti (9,5%), Francis Allison (9,3%) y Ricardo Belmont (8,3%).

El 11,8% de los encuestados optaría por el voto blanco o viciado, mientras que el 13,5% aún no ha decidido por quién votar, de acuerdo con el mismo sondeo.

Curwen justificó su apoyo electoral como una estrategia para evitar que la Municipalidad Metropolitana de Lima quede en manos de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular

El aspirante de Somos Perú anunció en la víspera que iniciará un proceso por difamación contra López Aliaga, después de que lo calificara como “empleado de Odebrecht” y lo vinculara con la constructora brasileña, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la región.

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En diálogo con La República, sostuvo que el líder de Renovación Popular no tiene derecho a formular acusaciones que, según afirmó, afectan la honra de otras personas. “El señor tiene una incontinencia verbal recurrente, pero eso no le da derecho a estar difamando las honras de las personas”, señaló.

“Así que le estamos abriendo un proceso por difamación, ya que no se ha rectificado, y se tendrá que defender en las cortes porque no puede estar lanzándose acusaciones así tan alegremente. Eso tendrá que él que responder en la corte (...) Es una forma que degrada la actividad política en el país”, agregó.

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