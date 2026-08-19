Campo de Marte luce con áreas verdes secas, árboles afectados y residuos tras 80 días de obras paralizadas

El Campo de Marte, en Jesús María, presenta áreas verdes secas, árboles afectados, residuos y sectores con trabajos inconclusos luego de 80 días de paralización de las obras de mejoramiento. Fuente: Canal N

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El Campo de Marte, uno de los principales espacios públicos de Jesús María, atraviesa un periodo de deterioro mientras continúan paralizadas las obras de mejoramiento que comenzaron en noviembre del año pasado. Sectores con vegetación seca, árboles afectados, residuos y elementos propios de una intervención permanecen visibles en distintos puntos del parque.

El panorama fue expuesto en un reporte de Canal N, que señaló que la obra lleva alrededor de 80 días paralizada. La situación genera preocupación entre vecinos y visitantes, quienes cuestionan el tiempo que tomará recuperar las áreas verdes y culminar los trabajos pendientes en este espacio que solía ser utilizado para actividades recreativas y deportivas.

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La paralización ocurrió luego de que el Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) resolviera el contrato con el Consorcio Ejecutor DISAMART, al que atribuyó retrasos y un bajo ritmo de avance en las labores de emergencia destinadas a mitigar el impacto sobre las áreas verdes. Mientras se define la continuidad del proyecto, la entidad asegura que mantiene acciones de riego y mantenimiento.

Así quedó el Campo de Marte tras trabajos inconclusos - Canal N

Campo de Marte luce con áreas verdes deterioradas y trabajos inconclusos

Durante el recorrido realizado por los exteriores del Campo de Marte, se observaron extensas zonas que presentan terreno seco y vegetación deteriorada. En algunos sectores también permanecen árboles afectados, mientras que los trabajos inconclusos modificaron el aspecto habitual de un parque que suele recibir a familias, deportistas y vecinos de diferentes zonas de Lima.

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El reporte también mostró residuos como botellas y papeles en distintos puntos, además de mallas de seguridad y espacios que todavía permanecen intervenidos. Uno de los sectores señalados se encuentra en el jirón Nazca, cerca del ingreso a la piscina municipal, donde los visitantes esperan que se retomen las labores y se recupere el entorno.

Campo de Marte

¿Por qué se paralizaron las obras del Campo de Marte?

El proyecto “Mejoramiento del Campo de Marte” comenzó en noviembre de 2025 y contemplaba la intervención de aproximadamente 122 mil metros cuadrados, con un plazo de ejecución de 180 días. La obra fue adjudicada al Consorcio Ejecutor DISAMART, pero posteriormente surgieron cuestionamientos por el avance de los trabajos.

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El 21 de mayo de 2026, INVERMET informó que resolvió el contrato debido al “retraso en los trabajos” y al “bajo ritmo de avance” de las labores de emergencia destinadas a mitigar el deterioro de las áreas verdes. La entidad también anunció acciones legales y señaló que comunicaría el caso a organismos competentes en materia de fiscalización ambiental y control.

Así quedó el Campo de Marte tras trabajos inconclusos - Canal N

La decisión ocurrió después de reclamos de vecinos y colectivos ambientales de Jesús María, quienes cuestionaron el manejo de los jardines y árboles durante la intervención. Entre sus denuncias mencionaron la falta de riego, la remoción de ejemplares y el uso de maquinaria pesada. Una vecina incluso relató a TV Perú que un árbol plantado por su familia años atrás fue retirado durante los trabajos.

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Municipalidad de Lima anuncia medidas para recuperar el Campo de Marte

Tras resolver el contrato, INVERMET informó que iniciaría las acciones para convocar la ejecución del saldo de obra y garantizar la continuidad y culminación del proyecto. Mientras se concreta ese proceso, la entidad señaló que coordina labores de mitigación, riego, control y mantenimiento con la Municipalidad de Jesús María.

La entidad también difundió información sobre sus jornadas de mantenimiento. A través de sus redes sociales aseguró que realiza riego permanente en los diferentes sectores del parque y que hidrata diariamente el suelo para contribuir con la conservación de las áreas verdes. Asimismo, comunicó acciones de recuperación, como la instalación de árboles en zonas próximas a la avenida de la Peruanidad.

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Trabajadores de la entidad INVERMET riegan áreas verdes en el distrito de Jesús María como parte de las jornadas de mantenimiento y conservación. (Composición: Infobae Perú / Invermet)

El Campo de Marte tiene además un valor histórico y cívico para Lima. La avenida de la Peruanidad divide el parque y sirve como escenario de actividades oficiales, incluida la Gran Parada Militar en determinadas ocasiones. El espacio fue declarado área verde intangible mediante la Ley 16979, promulgada el 3 de mayo de 1968. Por ello, vecinos y usuarios esperan que la intervención concluya y permita recuperar las zonas afectadas del parque.

En el corazón de Jesús María, monumentos como el Ojo que Llora y el Campo de Marte recuerdan los momentos clave de la historia peruana. Estos espacios verdes se destacan por su valor histórico y cultural. (Municipalidad de Jesús María)