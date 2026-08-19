Curwen revela que pagó el viaje de Carla Campos Salazar y su madre a Argentina, lugar donde vive Alonso Grimaldo

Durante la transmisión de Habla Good, Curwen reflexionó sobre su reacción inicial y aceptó que “se hizo algo que no se debía”.

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El reciente escándalo mediático que involucra a Curwen, conocido streamer y creador de contenido, y a su prometida Carla Campos Salazar, ha sumado un nuevo capítulo después de la difusión de un ampay en el programa de Magaly Medina. Imágenes mostraron a Campos en una discoteca junto a Alonso Grimaldo, generando especulaciones sobre una posible infidelidad. En medio de la polémica, Curwen decidió pronunciarse y revelar detalles sobre un viaje que su novia realizó a Argentina junto a su madre, país donde actualmente reside la persona señalada en el video.

Durante una transmisión en su canal Habla Good, Curwen abordó las constantes críticas que recibe cuando su pareja sale sin él. El streamer explicó que el viaje de Carla Campos a Argentina fue cubierto por él y que se realizó solo en compañía de la madre de la joven. “Me molesta que Carla no pueda hacer nada, no puede salir sin que se hable (...) Viajar a Argentina, sí, yo pagué el pasaje. No fui, fue con su mamá, fue ella y su mamá. ¿Qué tiene de malo?”, expresó Victor Caballero en respuesta a los rumores que circulaban en redes sociales.

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La controversia creció al revelarse que Alonso Grimaldo, el joven que aparece en las imágenes, reside en Argentina desde hace alrededor de cuatro años. Grimaldo es ingeniero peruano, especializado en inteligencia artificial y transformación digital, con una trayectoria de más de siete años en el desarrollo de soluciones tecnológicas para empresas. Su trabajo en áreas de automatización y digitalización lo llevó a establecerse en Buenos Aires, donde continúa liderando proyectos vinculados a la innovación tecnológica.

La presencia de Carla Campos en Argentina junto a su madre coincidió con la residencia de Alonso Grimaldo en el país sudamericano, lo que motivó nuevas especulaciones en torno a la relación entre ambos. Ante esto, ‘Curwen’ Caballero reiteró que el viaje no tuvo motivaciones ocultas y que fue una decisión personal y familiar.

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La difusión del ampay por parte de Magaly TV, La Firme marcó un antes y un después en la postura pública de Víctor Caballero frente a la polémica.

La feroz defensa a Carla

Horas antes de la difusión del ampay, Curwen negó rotundamente cualquier deslealtad por parte de su pareja y sostuvo que el hombre con quien fue captada, Alonso Grimaldo, es un conocido de ambos. “Desde hace tiempo se han inventado otra, que es que Carla me es infiel, que me engaña, que está con todo el mundo. Se meten con ella, es fácil porque ella no tiene una plataforma donde responder, también es muy tímida, no le gustan este tipo de polémicas, a ella le afectan, a mí me llega al huev...”, señaló bastante fastidiado en Todo Good.

Asimismo, se refirió al ampay, el cual aún no había sido emitido en Magaly TV La Firme. “Todo el fin de semana me han estado etiquetando, me mandan un video porque Carla va a una fiesta el sábado, yo me quedé en mi casa con mi vieja y mi perro... desde hace tiempo vienen atacando a Carla de una manera hasta las huev... pero yo entiendo cómo funcion a este juego, yo sé que los creadores de contenido en YouTube lo que quieran es que yo responda, para que tengan vistas, por eso es que mi respuesta todo este tiempo ha sido el silencio”, refirió.

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El creador de contenido se pronunció antes de que el programa de espectáculos emitiera imágenes de su prometida y aseguró que todo está bien entre ellos | Todo Good

Acepta infidelidad

Pese a su negativa, Víctor Caballero, conocido como Curwen, terminó recocociendo públicamente la infidelidad de su novia Carla Campos Salazar tras la difusión de un ampay en Magaly TV, La Firme. El martes 18 de agosto, durante una transmisión de Habla Good, Curwen admitió que, aunque inicialmente minimizó las imágenes, su percepción cambió tras reflexionar sobre el video. “Me cegué, las imágenes son clarísimas”, afirmó, mostrando su malestar emocional y asumiendo que lo ocurrido “habla por sí solo”.

Al inicio, Curwen había intentado justificar la situación como un simple saludo. Sin embargo, frente a la evidencia, aceptó que “allí se hizo algo que no se debía” y admitió estar “muy mal” por lo sucedido.

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Su reacción, entre la tristeza y el humor, incluyó bromas sobre el reportaje de Magaly Medina y la insistencia en mostrar el video en vivo, enfatizando que “está clarísimo”. El streamer dejó atrás su versión inicial y reconoció públicamente que la conducta superó los límites de su relación.

El conocido streamer Víctor Caballero, 'Curwen', reconoció públicamente la infidelidad de su novia Carla Campos, luego de la difusión de un ampay donde se le ve en una discoteca de Lima. Aunque inicialmente lo negó, finalmente admitió que las imágenes eran 'clarísimas'.