Se reveló que jugador de Universitario volverá a la selección peruana para fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

Mano Menezes citará a una figura 'crema' para los partidos ante Canadá y Estados Unidos de setiembre. Créditos: L1 Max.

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Universitario de Deportes retomó impulso en el Torneo Clausura 2026 tras vencer 3-2 a FC Cajamarca. El equipo mejoró su rendimiento tras volver al sistema 3-5-2, esquema que le permitió lograr el último tricampeonato nacional.

El desempeño de los jugadores no pasó desapercibido para el técnico de la selección peruana, Mano Menezes, quien planea convocar a una de las figuras del equipo ‘crema’ después de casi un año, de cara a los amistosos ante Estados Unidos y Canadá por la fecha FIFA de septiembre.

Jugador de Universitario volverá a ser convocado a la selección peruana después de casi un año.

Anderson Santamaría, según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Hablemos de Max, volverá a la selección peruana gracias a su rendimiento como titular en la línea de tres defensores. El defensor, expulsado en el triunfo en Cajamarca, figura entre los elegidos para la próxima convocatoria.

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“Me gustó el partido de Santamaría. Está jugando muy bien desde hace tiempo y casi seguro será convocado a la selección peruana para los próximos partidos”, señaló Peralta.

El periodista también explicó el motivo de la mejora del zaguero en Universitario: “¿Sabes por qué ha mejorado Santamaría en los últimos partidos, aunque no ha terminado algunos encuentros por molestias, precaución de Cooper o por la suspensión del partido con Cajamarca? Ya superó la lumbalgia que tenía, que le complicaba en los partidos recientes. Me dicen que él es una de las novedades en la selección para lo que viene".

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Los números de Anderson Santamaría en 2026: ha disputado 17 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Marcó un gol frente a Sport Huancayo y dio una asistencia ante Juan Pablo II.

Revive el emocionante momento en que Anderson Santamaría anota el segundo gol para Universitario con un certero cabezazo, desatando la euforia de toda la hinchada en el estadio. - L1 Max

Santamaría vuelve a la selección peruana

La última convocatoria de Anderson Santamaría fue en octubre de 2025, cuando Manuel Barreto lo incluyó para el partido ante Chile como visitante, encuentro que Perú perdió 2-1. En esa ocasión, el defensor permaneció en el banco y no ingresó.

El último partido de Santamaría con la selección peruana fue el 10 de septiembre de 2024, en el duelo de Eliminatorias contra Ecuador, que terminó con derrota 1-0.

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Ahora, el defensor de Universitario vuelve a ser considerado y buscará sumar minutos por primera vez bajo la dirección de Mano Menezes.

Anderson Santamaría volverá a la selección peruana tras su buen momento en Universitario.

¿Qué otros jugadores de Universitario podrían ser convocados a la selección peruana?

Universitario, como uno de los clubes más importantes del Perú, suele aportar jugadores a la selección nacional. Además de Anderson Santamaría, otros futbolistas del equipo podrían ser considerados en la próxima convocatoria de Mano Menezes.

Diego Romero aparece como una alternativa para el arco y acompañaría a Pedro Gallese. El arquero ha recuperado la titularidad en Universitario y suma una cantidad significativa de minutos, aspecto que se le cuestionaba anteriormente.

En ataque, la dupla de Alex Valera y Gianluca Lapadula destaca por su aporte goleador en Universitario. Ambos delanteros estarían en consideración de Menezes para los próximos partidos amistosos. El ‘Bambino’ regresaría a Videna después de un año.

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Gianluca Lapadula y Alex Valera ya compartieron ataque en la selección peruana. Créditos: EFE.

Partidos de Perú en fecha FIFA de setiembre

El primer compromiso de Perú será frente a Estados Unidos el 26 de septiembre a las 15:30 en el Inter.co Stadium de Orlando. Posteriormente, la ‘bicolor’ enfrentará a México el martes 29 del mismo mes en el Sports Illustrated Stadium de Nueva York, con horario todavía por confirmar. Ambas selecciones serán duras pruebas, ya que vienen de participar del Mundial 2026.