A qué hora juega Bélgica vs Nueva Zelanda HOY en Perú: partido por fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026

El choque de la tercera fecha del Grupo G se disputa en el BC Place de Vancouver, con ambos seleccionados con opciones de avanzar a los dieciseisavos en un grupo que llega abierto hasta el final

Bélgica y Nueva Zelanda disputan hoy un partido determinante en la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se jugará en Vancouver, Canadá, y llega con un escenario de cuentas abiertas para los dos equipos, que afrontan la jornada decisiva con la necesidad de sumar para sostener sus chances de avanzar a los dieciseisavos de final.

El duelo se realizará en el BC Place de Vancouver, un recinto con capacidad para 54.500 espectadores. Será, además, el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, un dato que agrega un matiz particular a un cruce que, por contexto, funciona como una final anticipada para los dos planteles.

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El panorama de la tabla explica la tensión. Nueva Zelanda llega a la última presentación con un punto: empató 2-2 ante Irán en su debut y luego perdió 3-1 frente a Egipto. Bélgica, por su parte, suma dos unidades luego de igualar 1-1 con Egipto y empatar 0-0 ante Irán, resultados que la obligan a mirar este choque como una oportunidad clave para depender de sí misma.

En la previa se destacó que lo que aparecía como un grupo favorable para los europeos se volvió una disputa abierta, con los cuatro integrantes del Grupo G con posibilidades matemáticas de clasificación hasta la fecha final. En ese marco, el margen de error se redujo al mínimo y cada detalle, desde la estrategia hasta la elección de nombres, puede resultar decisivo.

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A qué hora juega Bélgica vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026

La definición del Grupo G tendrá cita nocturna para los hinchas peruanos. Nueva Zelanda y Bélgica chocan desde las 10:00 p.m. en un duelo que puede cambiar el destino de ambos en el Mundial 2026.

En Perú, el partido Nueva Zelanda vs Bélgica comienza hoy a las 10:00 p.m. La programación corresponde al viernes 26 de junio de 2026, fecha en la que se jugará este compromiso por el cierre del Grupo G en Vancouver.

La guía de horarios también ofrece equivalencias para otros países: en Colombia y Ecuador está fijado para las 10:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Venezuela figura para las 11:00 p.m.; mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay aparece a las 12:00 p.m. (madrugada del día siguiente). En México (CDMX) se indica el inicio a las 9:00 p.m. y en Estados Unidos (Washington) a las 11:00 p.m..

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Además, se consignó que en Nueva Zelanda el encuentro se verá a las 3:00 p.m. (del día siguiente) y en Bélgica a las 5:00 a.m. (del día siguiente), reflejando el impacto de los husos horarios sobre un partido que se juega en Norteamérica.

Con ese marco, el horario en Perú queda como referencia central para el público local: 10:00 p.m., un cierre nocturno para una jornada en la que se definen puestos y continuidad en el torneo.

Canal TV de Bélgica vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026

Dónde ver La transmisión por televisión del encuentro se anuncia en DSports, señal que llevará el partido en vivo para quienes sigan la fecha del Mundial 2026 por cable o servicios asociados.

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Para el seguimiento por internet, se detallaron varias alternativas: el choque podrá verse vía streaming en DGO, Paramount+ y Disney+. A esas opciones se suma la posibilidad de seguirlo en audio mediante RPP Audioplayer, con cobertura minuto a minuto en su sitio.

En otra referencia sobre la televisación, se indicó que en Argentina el partido también estará disponible en DSports, con acceso digital por DGO y Paramount+, lo que coincide con el esquema de señales y plataformas informado para la cobertura en la región.

El contexto del grupo vuelve relevante la transmisión en tiempo real. Para Bélgica, que no logró convertir su calidad individual en resultados contundentes en las dos primeras fechas, el cruce representa la instancia para recuperar terreno. Para Nueva Zelanda, que se presentó como un equipo ordenado y competitivo, el reto pasa por sostener su plan frente a un rival europeo obligado a responder.

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Alineaciones probables de Bélgica vs Nueva Zelanda por el Mundial 2026

A la espera de confirmaciones oficiales antes del inicio, se difundieron formaciones probables para el partido. Estas son las alineaciones proyectadas:

Nueva Zelanda: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh; Just, Wood.

Bélgica: Courtois; Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Más allá de las variantes, el partido se presenta como un choque directo por puntos que pueden redefinir el desenlace del Grupo G. Nueva Zelanda, tras el 2-2 con Irán y la caída 3-1 ante Egipto, necesita un resultado que sostenga su candidatura. Bélgica, con el 1-1 ante Egipto y el 0-0 frente a Irán, llega con la obligación de ganar para no quedar atada a otros marcadores.

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