Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026: así van España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026: así van España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en la fecha 3

La definición del Grupo H del Mundial 2026 promete una jornada cargada de emoción, ya que España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita llegan a la tercera fecha con opciones matemáticas de clasificar a los dieciseisavos de final. Ninguna selección tiene asegurado su boleto ni está eliminada, por lo que los dos encuentros se disputarán con la mira puesta en los dos cupos disponibles. Además, lo que ocurra en esta zona será seguido muy de cerca por Argentina, vigente campeona del mundo, debido a que su rival en la próxima ronda saldrá precisamente de este grupo.

Este viernes 26 de junio se llevará a cabo la jornada definitiva de la fase de grupos, un día clave donde las cuatro escuadras pondrán en juego su permanencia en la cita mundialista. Con las matemáticas a favor de todos, cualquier combinación de resultados podría cambiar por completo el destino de los clasificados.

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Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

España afrontará la última jornada como líder del Grupo H con cuatro puntos, luego de recuperarse de un inesperado tropiezo en su estreno. La selección dirigida por Luis de la Fuente igualó sin goles frente a la debutante Cabo Verde, un resultado que sorprendió por la diferencia de jerarquía entre ambos equipos. Sin embargo, la ‘roja’ reaccionó en la segunda fecha con una contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudita, gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal y un autogol de Hassan Tambakti, además de otra anotación que selló la goleada.

Por detrás aparece Uruguay, que suma dos unidades tras encadenar dos empates. En su debut, la ‘celeste’ rescató un valioso 1-1 frente a Arabia Saudita gracias a un gol agónico de Maximiliano Araujo. Posteriormente, volvió a repartir puntos al igualar 2-2 con Cabo Verde en Miami, un encuentro muy disputado que dejó a ambos seleccionados igualados en puntaje y diferencia de goles.

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Precisamente, Cabo Verde ocupa el tercer lugar con dos puntos, aunque mantiene intactas sus posibilidades de avanzar después de firmar dos actuaciones muy competitivas: primero sorprendió con el empate sin goles frente a España y luego volvió a igualar, esta vez ante Uruguay.

En tanto, Arabia Saudita es colista con una unidad, obtenida en el empate contra Uruguay en el debut. La goleada sufrida frente a España complicó su diferencia de goles, pero aún conserva opciones matemáticas de clasificar. De esta manera, los cuatro equipos llegan con posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final.

España depende de sí misma para asegurar el primer lugar, mientras que Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita buscarán aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales en una última fecha que promete una definición apasionante.

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Programación de la fecha 3 del Grupo H

- Uruguay vs España (vienes 26 de junio / 19:00 horas / Grupo H)

- Cabo Verde vs Arabia Saudita (vienes 26 de junio / 19:00 horas / Grupo H)

¿A qué hora juegan? Ecuador (19:00 horas), Colombia (19:00 horas), Perú (19:00 horas), Venezuela (20:00 horas), Bolivia (20:00 horas), Chile (21:00 horas), Paraguay (21:00 horas), Uruguay (21:00 horas), Argentina (21:00 horas), Brasil (21:00 horas), El Salvador (18:00 horas), Panamá (19:00 horas), México (18:00 horas) y España (02:00 horas del día siguiente).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

Así llegan España y Uruguay

El combinado de España lidera las sensaciones del grupo tras mostrar un rendimiento de menos a más en el torneo. En su debut en el Mercedes-Benz Stadium, los dirigidos por Luis de la Fuente no lograron romper el cerrojo defensivo y firmaron un amargo 0-0 ante una muy ordenada selección de Cabo Verde. Sin embargo, la ’furia roja’ se desquitó con autoridad en su segunda presentación al propinar una contundente goleada por 4-0 a Arabia Saudí, gracias a las anotaciones de Lamine Yamal, un doblete de Mikel Oyarzabal y un gol en propia puerta de Hassan Tambakti, lo que los posiciona con una sólida diferencia de goles.

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Por su parte, Uruguay llega a esta instancia con la urgencia de sumar de a tres tras encadenar dos empates consecutivos en el Hard Rock Stadium. En su estreno, los de Marcelo Bielsa se vio sorprendida y tuvo que remar desde atrás para rescatar un agónico 1-1 ante Arabia Saudí con un gol de Maximiliano Araújo en el minuto 80. Posteriormente, los charrúas volvieron a quedar en tablas en un electrizante 2-2 frente a Cabo Verde, un encuentro sumamente disputado donde volvieron a mover las redes gracias al propio Araújo y a Agustín Canobbio justo antes del descanso.

Así llegan Cabo Verde y Arabia Saudita

La selección de Cabo Verde se ha plantado con personalidad en el certamen mundialista y se convirtió en la gran sorpresa de la zona al mantenerse invicta. Los africanos sumaron un punto histórico en su primera jornada al aguantarle el cero a España, y lejos de conformarse, ratificaron su excelente nivel al jugarle de tú a tú a Uruguay. En ese segundo compromiso, los ’tiburones azules’ estuvieron dos veces en ventaja gracias a los goles de Kevin Lenini y Hélio Varela, sellando un meritorio 2-2 que los deja con las opciones de clasificación intactas.

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En la otra cara de la moneda se encuentra Arabia Saudí, que llega bastante golpeada a la jornada definitiva. Aunque el conjunto asiático dejó una buena imagen en su debut al plantarle cara a Uruguay y conseguir un valioso 1-1 gracias al tanto de Abdulelah Al-Amri, su segunda presentación fue una auténtica pesadilla. La estrepitosa caída por 4-0 ante España desnudó sus falencias defensivas y mermó considerablemente su diferencia de goles, obligándolos a buscar una victoria obligatoria y esperar combinaciones de resultados para no despedirse del torneo.

Mundial 2026 - España 4 - Arabia Saudita 0