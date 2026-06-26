Fuerza Popular reclama por “increíble lentitud” en proclamación de Keiko Fujimori y advierte que “el país pierde”

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dayer, manifestó este jueves su preocupación por la “increíble la lentitud” del Jurado Electoral Especial (JEE), responsable de resolver las actas observadas e impugnaciones, una demora que, según su opinión, retrasa la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta electa.
En diálogo con la prensa, Dayer indicó que 114 actas electorales aún permanecen observadas debido a dudas sobre el reconteo, problemas de legibilidad o ausencia de firmas. “Esas 114 actas, si las tuviera la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), las procesa en dos minutos, solamente dos minutos. Pero, obviamente, la ONPE tiene que esperar las resoluciones de cada acta”, expresó.
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El portavoz consideró que este retraso afecta, sobre todo, la organización de la transición. “El país pierde porque hoy Fuerza Popular debería estar ya fijándose en el tema de la delincuencia, el fenómeno de El Niño y sacar el país adelante inmediatamente”, señaló.
Comparó la situación en Perú con la de Colombia, donde el Consejo Nacional Electoral ya proclamó al presidente electo Abelardo de la Espriella, felicitado por Fujimori, tras la segunda vuelta.
En cuanto a la conformación de un eventual gabinete, Dyer refirió que, de acuerdo con lo mencionado con la candidata, “será un gabinete amplio, que obviamente contará con el apoyo de Fuerza Popular y seguramente con buenos, excelentes técnicos para que el país salga adelante”.
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Consultado sobre su posible integración al gabinete, respondió que estaría “encantado, pero Keiko hoy cuenta con excelentes candidatos para el gabinete, gente muy técnica”.
Con el 99,880 % de las actas contabilizadas, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) suma 9.209.041 votos, mientras que su contrincante Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanza 9.164.453. La diferencia entre ambos es de 44.588 votos, uno de los márgenes más ajustados de la historia.
Más temprano, durante un encuentro con partidarios en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, la aspirante aseguró que recibe su victoria presidencial con humildad y anunció la conformación de una plancha ministerial integrado por figuras “más allá” de su partido.
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“Esta elección ya acabó. Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y podamos salir con tranquilidad”, declaró.
Reconoció la marcada polarización del país, evidenciada en los comicios, y convocó a la unidad nacional. “La elección ya acabó y lo que ha mostrado es un país que está fragmentado.Lo que nos corresponde ahora es tender los puentes,es volvernos a abrazar, es trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos”, afirmó.
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También se dirigió a los sectores que aún mantienen suspicacia hacia su figura y aseguró que su gestión priorizará la ejecución de obras y la generación de empleo. “Quiero enviar ese mensaje a las personas que todavía desconfían de nosotros, que vamos a llevar las obras, que vamos a llevar trabajo, que vamos a construir escuelas y que vamos a trabajar juntos por la paz, por el orden y el desarrollo de nuestro país”, indicó.
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