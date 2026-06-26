Así luce la avenida Aviación tras su rehabilitación integral y recuperación de espacios públicos

Los trabajos incluyeron la instalación de mobiliario urbano, áreas verdes y la reposición de árboles para recuperar el entorno urbano - Créditos: MML.

La renovada avenida Aviación luce desde esta semana una nueva infraestructura vial, áreas verdes recuperadas, mayor seguridad para peatones y conductores, además de un entorno urbano ordenado que busca fortalecer el acceso al emporio comercial de Gamarra. La Municipalidad Metropolitana de Lima entregó las obras de rehabilitación integral ejecutadas en el tramo comprendido entre la Vía Expresa Miguel Grau y la av. México, en el distrito de La Victoria.

La intervención contempló la renovación total de 1.697 kilómetros de calzada y más de 30 700 metros cuadrados de pavimento, beneficiando de manera directa a cerca de 190 mil vecinos y a miles de personas que diariamente transitan por una de las zonas comerciales más concurridas de la capital.

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Entre las principales mejoras destacan la instalación de nueva señalización horizontal, la demarcación de cruces peatonales, líneas de pare y marcas continuas y discontinuas, medidas orientadas a reforzar la seguridad vial y optimizar el desplazamiento en un corredor de alta circulación.

La obra permitió renovar 1.697 kilómetros de vía y más de 30 mil metros cuadrados de pavimento, beneficiando a cerca de 190 mil ciudadanos - Créditos: MML.

Asimismo, se ejecutó la reparación y reconstrucción de sardineles, el sellado de grietas existentes, el pintado de muros Jersey y la colocación de rejas metálicas. A ello se sumó la instalación de mobiliario urbano, así como la implementación de jardineras, áreas verdes y la reposición de árboles, acciones destinadas a mejorar tanto la funcionalidad como la imagen paisajística del sector.

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Los trabajos, desarrollados por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), demandaron una inversión superior a los S/ 4,27 millones. Las labores incluyeron el retiro del asfalto deteriorado, la preparación de la superficie y la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, además de una limpieza integral de toda la vía.

La recuperación de este eje vial también estuvo acompañada por acciones de ordenamiento urbano. El pasado 3 de marzo, la comuna metropolitana ejecutó un operativo para retirar el comercio informal instalado en distintos puntos de la avenida, permitiendo restablecer la libre circulación y recuperar espacios públicos que permanecían ocupados.

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Durante la entrega de la obra, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, sostuvo que la recuperación de estos espacios busca mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar el adecuado uso de las áreas comunes.

La ejecución de la obra demandó una inversión superior a S/ 4,27 millones y fue realizada por Emape - Créditos: MML.

“Hemos venido a imponer el principio de autoridad. Para eso somos autoridad: para recuperar los espacios públicos, traer servicios adecuados, dar dignidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”, manifestó el burgomaestre.

La autoridad edil destacó que la modernización de la avenida no solo favorecerá la movilidad, sino que también impulsará la actividad económica en el entorno de Gamarra, facilitando el desplazamiento de comerciantes, trabajadores y visitantes.

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“Esta obra va a permitir que todo mejore: los negocios de los alrededores, la calidad de vida de quienes vienen a comprar sus productos y la comodidad de los comerciantes al desarrollar sus actividades en una zona más segura”, afirmó.

Con la rehabilitación de la avenida Aviación, la Municipalidad de Lima busca reducir los tiempos de viaje, incrementar la seguridad y consolidar una conexión más eficiente hacia uno de los principales polos comerciales del país.