Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, viernes 26 de junio de 2026

Una estación de servicio en Perú muestra los precios de gasolina y diésel, mientras una mano sostiene un celular con la aplicación Facilito que compara costos de combustible en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú, la gasolina es uno de los insumos energéticos con mayor demanda dentro del sector automotriz y de transporte. Su consumo se extiende desde vehículos particulares hasta unidades de carga y transporte público, lo que convierte a este recurso en un componente esencial para la movilidad y la actividad económica diaria. Las variaciones de precio impactan de manera directa en los costos operativos de empresas y en el presupuesto de millones de familias.

El mercado peruano de combustibles muestra una elevada dependencia de la importación de derivados del petróleo y una fuerte exposición a las fluctuaciones internacionales del crudo. Factores como la geografía del país, la infraestructura logística y la política fiscal configuran una estructura de precios compleja, donde la transparencia y la información actualizada resultan fundamentales para consumidores y actores económicos.

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Conoce los precios de los principales gasoholes en Lima y demás regiones del Perú

De acuerdo con los datos publicados y recogidos en Facilito, el gasohol regular de 90 octanos en Lima tiene un precio mínimo de S/ 16,68 y un máximo de S/ 22,85 por galón. En el caso del gasohol premium, orientado a motores que requieren mayor desempeño, los valores fluctúan entre S/ 17,48 y S/ 23,99. El diésel B5 S-50 UV —principal combustible del transporte público y de carga pesada— oscila entre S/ 18,89 y S/ 25,19.

La aplicación Facilito de Osinergmin muestra los precios de la gasolina en un mapa de estaciones de servicio de Perú, junto a un surtidor moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La amplitud de estos márgenes refleja diferencias logísticas y comerciales. En distritos como San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, el gasohol regular se encuentra desde S/ 16,60 y S/ 17,39 por galón, respectivamente. Por su parte, en Los Olivos los precios varían entre S/ 18,15 y S/ 21,99. En regiones fuera de la capital, como Cusco, el diésel se vende entre S/ 19,67 y S/ 23,49, mientras que en Ica el gasohol regular parte desde S/ 18,86.

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¿Qué factores determinan el precio de la gasolina?

La estructura de precios de los combustibles en Perú depende de múltiples variables, según explicó Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. El principal factor es la cotización internacional del petróleo crudo, que se traslada de manera casi directa al precio interno. Variaciones diarias en los mercados globales, así como tensiones geopolíticas en zonas productoras clave —como el Estrecho de Ormuz—, generan incertidumbre y presión alcista.

Además, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto General a las Ventas (IGV) inciden de forma directa en el precio final. A esto se suman los costos de transporte hacia regiones alejadas y los márgenes de ganancia de cada estación de servicio. “La percepción de riesgo en zonas como el Estrecho de Ormuz incrementa la volatilidad y refuerza la tendencia alcista”, afirmó Felipe Cantuarias, representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

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La gasolina superior y regular reflejarán disminuciones superiores a los dos lempiras por galón. (FOTO: HRN)

El rol de la plataforma Facilito

Facilito, la plataforma digital de Osinergmin, se consolidó como una herramienta esencial para los consumidores peruanos, al ofrecer información transparente y actualizada sobre los precios de combustibles en todo el país. Facilito está disponible como aplicación móvil y portal web, permitiendo consultar en tiempo real los valores de gasolina, diésel, GLP y gas natural vehicular (GNV), tanto en Lima como en regiones.

Los operadores de cada estación de servicio están obligados a declarar sus precios a Facilito mediante la plataforma virtual de Osinergmin, bajo declaración jurada. Cualquier diferencia entre el precio declarado y el efectivamente cobrado constituye una infracción sujeta a sanciones administrativas.

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Una mano genérica carga combustible en un automóvil, sosteniendo un ticket de Osinergmin con precios en soles, ilustrando la realidad económica y el costo diario de la energía en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas prácticas de Facilito

Consulta en tiempo real de precios en todas las estaciones del país.

Comparación de tarifas por ubicación y tipo de combustible.

Actualización diaria de precios de gasoholes, diésel, GLP y GNV.

Visualización de estaciones cercanas según geolocalización o búsqueda manual.

Ordenamiento de resultados por menor precio o distancia.

Cómo usar Facilito

Ingresar al sitio web o descargar la aplicación móvil.

Seleccionar el tipo de combustible: gasoholes, diésel, GLP o GNV.

Indicar la ubicación o activar la localización automática.

Revisar el listado de estaciones con precios vigentes y filtrar según preferencia.

Para acceder a la información, los usuarios deben descargar la aplicación Facilito en dispositivos con sistema operativo Android o iOS. Foto: Osinergmin

Consejos para ahorrar en combustible

A partir de la información recopilada y la experiencia de usuarios en Lima y provincias, se pueden destacar las siguientes recomendaciones:

Consultar diariamente los precios en Facilito antes de abastecer.

Preferir estaciones con precios más bajos dentro del mismo distrito, pues la diferencia puede superar los cinco soles por galón.

Planificar la carga de combustible en rutas habituales para optimizar recorridos.

Mantener el vehículo en buen estado, ya que un motor afinado consume menos gasolina.

Reducir el peso innecesario y controlar la presión de los neumáticos.

Perspectivas y desafíos

Infobae destaca que la reducción de precios en las últimas semanas se vincula principalmente a la caída en el costo internacional del crudo, a lo que se suman medidas locales de estabilización. No obstante, persisten factores como la volatilidad del tipo de cambio, la incidencia fiscal y los elevados costos logísticos en zonas del interior.

Existe gran preocupación sobre el abastecimiento futuro por la creciente dependencia de la importación de combustibles y la amenaza de eventos climáticos como El Niño, que podría afectar la cadena logística. Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, sostuvo que “se necesita aplicar nuevos modelos de contratos de exploración y explotación por petróleo y gas”, así como simplificar la supervisión y el régimen de regalías para atraer inversiones.

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El diésel y el queroseno también registrarán importantes rebajas durante la próxima semana. (FOTO: El Heraldo)

Impacto en la economía ciudadana

Las variaciones en el precio de la gasolina tienen efectos inmediatos en el presupuesto de los hogares y en la estructura de costos del transporte público y de carga. Las diferencias de hasta seis soles por galón en Lima, y aún mayores en regiones alejadas, pueden incidir de manera significativa en los gastos mensuales de conductores y empresas.

Una mano inserta una boquilla de combustible en el tanque de un automóvil blanco, reflejando las preocupaciones actuales sobre los precios de la gasolina y el suministro de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según MINEM, elegir los puntos de venta más económicos puede representar un ahorro relevante a lo largo del tiempo, especialmente para quienes dependen del vehículo para trabajar. La transparencia de Facilito, sumada a una mayor oferta de información, contribuye a que los consumidores tomen decisiones más informadas y mitiguen el impacto de las fluctuaciones del mercado energético.

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