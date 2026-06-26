JNE EN VIVO: entrega de credenciales a 130 futuros diputados para el periodo 2026-2031

Funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones en Perú entregan documentos oficiales durante una ceremonia de acreditación en un auditorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un acto que marca el inicio de una nueva etapa legislativa, los 130 diputados electos recibirán hoy viernes sus credenciales oficiales para el período 2026-2031, otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ceremonia, programada para las 11:00, se llevará a cabo en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. Esta entrega de credenciales constituye el paso formal previo a la instalación de la Cámara de Diputados, órgano fundamental en el renovado Congreso bicameral del país.

El evento ocurre un día después de que el JNE hiciera lo propio con los 60 senadores elegidos, también para el mismo periodo legislativo. La jornada de hoy, sin embargo, está dedicada exclusivamente a los diputados, quienes se integrarán a la Cámara Baja en representación de todas las regiones del país.