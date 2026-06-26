JNE EN VIVO: entrega de credenciales a 130 futuros diputados para el periodo 2026-2031

En un acto que marca el inicio de una nueva etapa legislativa, los 130 diputados electos recibirán hoy viernes sus credenciales oficiales para el período 2026-2031, otorgadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La ceremonia, programada para las 11:00, se llevará a cabo en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. Esta entrega de credenciales constituye el paso formal previo a la instalación de la Cámara de Diputados, órgano fundamental en el renovado Congreso bicameral del país.
El evento ocurre un día después de que el JNE hiciera lo propio con los 60 senadores elegidos, también para el mismo periodo legislativo. La jornada de hoy, sin embargo, está dedicada exclusivamente a los diputados, quienes se integrarán a la Cámara Baja en representación de todas las regiones del país.
Proceso de selección y criterios de representación
Los nuevos diputados han sido elegidos bajo dos modalidades: 28 por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción. Este sistema busca garantizar una representación equitativa de la diversidad regional y poblacional del Perú.
De acuerdo con información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones, la asignación de escaños responde estrictamente a la cantidad de votantes registrados en cada distrito, lo que permite que regiones con mayor densidad poblacional cuenten con más representantes en la Cámara Baja. En total, 130 parlamentarios integrarán la Cámara de Diputados, que volverá a funcionar tras varios años de vigencia del sistema unicameral.
Detalles del acto protocolar en Miraflores
La ceremonia de entrega de credenciales se desarrollará en el auditorio del Colegio Médico del Perú. Según el cronograma oficial del Jurado Nacional de Elecciones, el acto comenzará a las 11:00 y contará con la presencia de las máximas autoridades electorales, así como de familiares y representantes de los nuevos legisladores.
Durante esta jornada, cada diputado electo recibirá el documento que lo acredita formalmente como miembro de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031. Este trámite es indispensable para participar en la sesión inaugural y en la posterior juramentación, prevista en el calendario legislativo nacional.
Bicameralidad: estructura y funciones diferenciadas
La reinstauración del sistema bicameral dota al Parlamento de una estructura compuesta por Senado y Cámara de Diputados, con funciones diferenciadas. Mientras los senadores, que recibieron sus credenciales el jueves, tendrán atribuciones enfocadas en la revisión y sanción definitiva de leyes, los diputados desempeñarán un papel fundamental en la presentación y debate de proyectos normativos, así como en la fiscalización del Ejecutivo.
El Congreso bicameral permitirá, de acuerdo con lo señalado por el JNE, una mayor especialización en la labor legislativa. Cada cámara contará con comisiones y dinámicas propias, orientadas a optimizar el proceso de formación de leyes y el control político.
Composición regional y relevancia política
La distribución de escaños refleja la heterogeneidad del electorado peruano. Lima, como la circunscripción más poblada, concentra una proporción significativa de diputados, mientras que regiones como Arequipa, La Libertad y Piura también tendrán representación destacada. En total, 28 escaños han sido asignados por distrito electoral múltiple y 102 de manera proporcional al padrón de electores, lo que asegura la pluralidad de voces y enfoques en la agenda parlamentaria.
El proceso de acreditación y la posterior asunción de funciones de los diputados representan un paso clave para la consolidación del nuevo sistema legislativo. La expectativa ciudadana gira en torno a la capacidad del renovado Congreso para dar respuestas a los principales desafíos del país en los próximos cinco años.
Próximos pasos tras la entrega de credenciales
Superada la etapa de entrega de credenciales, los diputados deberán presentarse en la sede legislativa para la sesión de instalación y la jura de sus cargos. Este procedimiento, estipulado en el reglamento interno del Congreso, constituye el acto formal de inicio de la labor parlamentaria.
Según el cronograma oficial, la juramentación de los nuevos parlamentarios se llevará a cabo en los próximos días, abriendo así el periodo ordinario de sesiones para el ciclo 2026-2031. La conformación de las comisiones y la elección de la mesa directiva figuran entre las primeras tareas institucionales de la flamante Cámara de Diputados, tras el retorno de la bicameralidad en el sistema político peruano.