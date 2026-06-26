Pablo Heredia admite que el ampay de Shirley Arica sí le despertó celos: “Estoy ilusionándome”

El actor argentino Pablo Heredia se sentó en el sillón de 'Magaly TV La Firme' y no pudo evitar confesar que le molestó ver a Shirley Arica bailando muy cariñosa con otro hombre. Entre risas y nervios, el 'gaucho' admitió que se puso 'celosito'. ATV/ Magaly TV La Firme.

El reciente ampay de Shirley Arica junto a su expareja Ivo Ezeta continúa dando de qué hablar. Luego de que las imágenes fueran difundidas por el programa ‘Magaly TV La Firme’, muchos esperaban conocer la reacción de Pablo Heredia, quien en las últimas semanas ha dejado entrever que mantiene un acercamiento con la influencer. Finalmente, el actor argentino decidió romper su silencio y hablar con total sinceridad sobre lo que sintió al ver el video.

Durante una entrevista con Magaly Medina, el también cantante reconoció que las imágenes sí le provocaron una reacción emocional inesperada. Aunque fue enfático en señalar que Shirley Arica estaba en todo su derecho de compartir con quien quisiera y que nunca le pidió exclusividad, aceptó que no pudo evitar sentir un poco de celos debido a que se encuentra ilusionado con ella.

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Las declaraciones del actor llamaron la atención porque, lejos de intentar ocultar sus emociones, decidió reconocerlas públicamente y explicar que se trata de una reacción natural cuando existe interés por otra persona.

Pablo Heredia rompe su silencio sobre el ampay de Shirley Arica: “Me incomodó un poquito”. Captura: Magaly TV La Firme.

Pablo Heredia reconoce que el ampay sí despertó sus celos

Luego de varios días de especulaciones sobre cómo había tomado el acercamiento entre Shirley Arica e Ivo Ezeta, Pablo Heredia decidió responder sin rodeos.

El argentino explicó que actualmente ambos aún se encuentran en una etapa de conocimiento mutuo y que, precisamente por ello, nunca establecieron ningún tipo de compromiso sentimental.

Sin embargo, reconoció que el video difundido por el programa de espectáculos le generó cierta incomodidad porque siente ilusión por la influencer.

"Que yo sea celosito, que me moleste, que me guste una chica, es lo más normal. Ella puede hacer lo que quiera, ella no hizo nada malo. A mí me molesta porque yo estoy por ahí ilusionándome… yo no le puedo reclamar nada porque no le pedí ninguna exclusividad“, manifestó.

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Pablo Heredia rompe su silencio sobre el ampay de Shirley Arica: “Me incomodó un poquito”. Captura: Magaly TV La Firme.

Aclara que Shirley Arica no tiene por qué disculparse

Durante la conversación, Magaly Medina le consultó directamente si esperaba recibir una disculpa por parte de Shirley Arica tras la difusión del ampay.

La respuesta del argentino fue inmediata.

Lejos de responsabilizar a la influencer, insistió en que ella no había cometido ninguna falta y que, por lo tanto, no existía motivo alguno para exigirle explicaciones.

"Es que no hizo nada malo… no le puedo decir nada y no está haciendo nada malo, eso que quede claro. Pero que me puede molestar un poquito y me puede dar un poco de celos y me puede incomodar un poquito, sí“, respondió.

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Pablo Heredia rompe su silencio sobre el ampay de Shirley Arica: “Me incomodó un poquito”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me puse celosito”, admite el actor

En otro momento de la entrevista, Pablo Heredia fue todavía más honesto al describir exactamente cómo reaccionó cuando vio el video.

Sin intentar minimizar lo ocurrido, confesó que experimentó una emoción que considera completamente natural cuando una persona empieza a involucrarse sentimentalmente con alguien.

"Me puse celosito un poquito, me incomoda, no me gusta que me hagan tanto eso“, expresó entre risas. La frase rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron la sinceridad con la que el actor afrontó las preguntas de Magaly Medina.

Pablo Heredia rompe su silencio sobre el ampay de Shirley Arica: “Me incomodó un poquito”. Captura: Magaly TV La Firme.

Pablo Heredia insiste en que aún se están conociendo

A lo largo de la entrevista, el argentino evitó definir la relación que mantiene actualmente con Shirley Arica.

Explicó que ambos continúan compartiendo tiempo para conocerse mejor y descubrir si realmente existe compatibilidad para iniciar una relación sentimental. Por esa razón, considera que todavía resulta prematuro hablar de un noviazgo o de un compromiso formal.

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Precisamente por encontrarse en esa etapa inicial, insistió en que no puede exigirle exclusividad ni cuestionar las decisiones personales de la influencer. No obstante, admitió que la ilusión que siente hizo que el ampay despertara emociones difíciles de controlar.

Pablo Heredia rompe su silencio sobre el ampay de Shirley Arica: “Me incomodó un poquito”. Captura: Magaly TV La Firme.

Recuerda su historia con Ale Fuller y reconoce sus errores

La entrevista también permitió que Pablo Heredia hablara sobre uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental: su relación con Ale Fuller.

El actor recordó que aquella historia marcó profundamente su vida y reconoció que, con el paso de los años, comprendió que cometió errores que terminaron afectando a la actriz.

Lejos de intentar justificarse, aseguró que hoy tiene una perspectiva completamente distinta de la que tenía cuando ocurrió la ruptura.

"Si Ale Fuller era una persona que amaba un montón, de hecho la sigo queriendo un montón... no se merecía nada de lo que pasó después. Creo que no tenía la conciencia que tengo hoy, pasaron muchos años, creo que era un hombre que no estaba preparado... me equivoqué“, confesó.

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Pablo Heredia rompe su silencio sobre el ampay de Shirley Arica: “Me incomodó un poquito”. Captura: Magaly TV La Firme.

Confiesa que lloró al pedirle perdón

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Pablo Heredia reveló que años después decidió reunirse personalmente con Ale Fuller para ofrecerle disculpas.

Según contó, sentía la necesidad de reconocer el daño que le había causado y asumir plenamente su responsabilidad.

"Yo me junté con Ale Fuller y le dije: ‘Ale, la verdad no te merecías eso... No fui el hombre que merecías’... y he llorado mucho diciéndole eso, admitiéndolo… y creo que cuando uno comete un error, lo tiene que admitir“, expresó.

Pablo Heredia rompe su silencio sobre el ampay de Shirley Arica: “Me incomodó un poquito”. Captura: Magaly TV La Firme.

El actor aún sueña con formar una familia

Durante la conversación con Magaly Medina, Pablo Heredia también habló sobre sus planes personales.

El argentino confesó que continúa ilusionado con la posibilidad de formar una familia en el futuro y construir una relación estable.

Sin embargo, evitó adelantarse respecto a lo que pueda suceder con Shirley Arica, ya que considera que todavía ambos necesitan conocerse mucho más antes de tomar cualquier decisión. Por ello, prefirió mantener una postura prudente y permitir que las cosas evolucionen de manera natural.

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Pablo Heredia rompe su silencio sobre el ampay de Shirley Arica: “Me incomodó un poquito”. Captura: Magaly TV La Firme.