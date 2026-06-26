Melcochita acusa a Monserrat Seminario de no llevar a sus hijas al colegio: “Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”

Una delicada denuncia familiar volvió a colocar a Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, en el centro de la atención mediática. Durante una entrevista concedida al programa de Magaly Medina, el reconocido sonero aseguró que sus hijas estarían dejando de asistir con frecuencia a clases debido, según afirmó, a una presunta negligencia de su expareja, Monserrat Seminario, quien tendría la custodia de las menores.

El artista sostuvo que decidió hacer pública la situación luego de recibir un documento emitido por el propio centro educativo, en el que se detallaría el número de inasistencias acumuladas por sus hijas entre los meses de mayo y junio. Según explicó, la información confirmó las sospechas que ya tenía luego de conversar con una de las menores.

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Las declaraciones de Melcochita generaron sorpresa debido a la gravedad de las acusaciones, ya que el acceso a la educación constituye uno de los derechos fundamentales de todo menor de edad. Asimismo, el caso provocó la reacción de Magaly Medina, quien expresó su preocupación por las consecuencias que estas ausencias podrían tener en el desarrollo académico de las niñas.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita asegura que una de sus hijas le contó que no estaba asistiendo al colegio

Durante la entrevista, Pablo Villanueva explicó que comenzó a sospechar que algo no marchaba bien cuando una de sus propias hijas le comentó que no estaba asistiendo regularmente al colegio.

Ante esa situación, decidió comunicarse directamente con las autoridades del centro educativo para conocer qué estaba ocurriendo realmente. Fue entonces cuando, según contó, recibió un documento oficial donde aparecían registradas las faltas acumuladas por las menores.

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Visiblemente afectado, el humorista explicó que quedó sorprendido por la cantidad de ausencias que reflejaba el reporte.

"A las bebés no las manda al colegio, lo principal son los estudios para el futuro. La directora me ha dado un documento de sus inasistencias de mayo y junio. Una ha faltado 15 veces, la otra 26 veces y otra 28 días“, manifestó.

Según relató, esas cifras lo preocuparon profundamente debido a que considera que la educación representa una de las herramientas más importantes para el futuro de sus hijas.

El sonero insistió en que decidió exponer públicamente el caso porque considera que la situación ya no podía seguir pasando desapercibida.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Afirma que Monserrat Seminario no llevaría a las menores porque no quiere levantarse temprano

Durante la conversación con Magaly Medina, Melcochita fue más allá y responsabilizó directamente a Monserrat Seminario por las reiteradas inasistencias.

De acuerdo con su versión, la madre de sus hijas no estaría cumpliendo adecuadamente con la obligación de llevarlas diariamente a su centro educativo.

El artista sostuvo que, a su juicio, el motivo sería que no desea levantarse temprano para cumplir con esa rutina.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque no presentó pruebas adicionales sobre esa afirmación, sí reiteró que el documento entregado por el colegio demostraría que las menores acumularon numerosas faltas durante los dos últimos meses.

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Las declaraciones del humorista generaron inmediatamente diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron preocupación por el bienestar de las niñas, mientras que otros señalaron que sería importante escuchar también la versión de Monserrat Seminario sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, la expareja de Melcochita no se ha pronunciado públicamente respecto a estas acusaciones.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me pide S/ 300 a la semana para sus loncheras”, asegura el cómico

Otro de los aspectos que más llamó la atención durante la entrevista fue la revelación que hizo Pablo Villanueva sobre los gastos que asume para la manutención de sus hijas.

El artista explicó que realiza aportes económicos destinados a cubrir las necesidades de las menores, especialmente aquellas relacionadas con su educación.

Sin embargo, aseguró sentirse indignado al descubrir el reporte de inasistencias escolares.

"Eso me ha amargado, porque me pide 300 soles semanales para sus loncheras. Creo que hace que ellas falten a su colegio para que me sienta mal“, expresó.

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Con estas declaraciones, Melcochita dejó entrever que considera contradictorio realizar aportes económicos para la educación de sus hijas mientras, según afirma, ellas no estarían asistiendo regularmente a clases.

No obstante, esta afirmación corresponde exclusivamente a la versión brindada por el artista durante la entrevista y no ha sido corroborada públicamente por la otra parte involucrada.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Explica por qué no ha conversado con Monserrat Seminario

Durante el diálogo, Magaly Medina preguntó al artista si había intentado conversar directamente con Monserrat Seminario para aclarar la situación.

Ante ello, Melcochita respondió que no considera posible mantener una conversación con su expareja debido a la forma en que, según él, suelen desarrollarse sus intercambios.

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"No se le puede preguntar nada porque contesta cosas negativas y el colegio queda a 5 minutos de la casa. Incluso ella tiene mi carro para llevarlas“, afirmó.

Con esa declaración, el humorista insistió en que, desde su punto de vista, no existirían impedimentos logísticos para que las menores asistan diariamente al colegio.

Asimismo, reiteró que su principal preocupación gira en torno al futuro académico de sus hijas.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina considera que la situación es preocupante

Tras escuchar las declaraciones de Melcochita, Magaly Medina manifestó su preocupación por el escenario descrito durante la entrevista.

La conductora señaló que, de confirmarse las reiteradas inasistencias escolares, el caso podría ser considerado delicado debido a que la educación constituye un derecho fundamental de los menores de edad.

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Asimismo, recordó que las autoridades educativas cuentan con mecanismos para intervenir cuando se detectan ausencias prolongadas o injustificadas de estudiantes.

En ese contexto, comentó que una situación de esa naturaleza podría llamar la atención del Ministerio de Educación, ya que la asistencia regular al colegio resulta fundamental para el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños.

Las declaraciones de la periodista se produjeron luego de que Melcochita exhibiera el presunto reporte emitido por el colegio.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

La importancia de la asistencia escolar en el desarrollo de los menores

Más allá de la controversia entre los padres, especialistas en educación coinciden en que la asistencia permanente al colegio resulta clave para el desarrollo académico, emocional y social de los estudiantes.

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Las inasistencias frecuentes pueden afectar el rendimiento escolar, dificultar el aprendizaje y limitar la interacción con docentes y compañeros de clase.

Por esa razón, las instituciones educativas suelen realizar un seguimiento cuando detectan ausencias reiteradas, comunicándose con los padres o apoderados para conocer las razones y adoptar medidas que permitan garantizar el derecho de los menores a recibir educación.

En el caso expuesto por Melcochita, el artista aseguró que fue precisamente el colegio el que le proporcionó el documento donde figuraban las faltas acumuladas por sus hijas durante los meses de mayo y junio.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.

Monserrat Seminario aún no responde a las acusaciones

Hasta el cierre de esta nota, Monserrat Seminario no ha emitido un pronunciamiento público respecto a las declaraciones realizadas por Melcochita durante su entrevista con Magaly Medina.

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Por ello, las afirmaciones difundidas corresponden únicamente a la versión presentada por el artista, quien sostiene haber recibido un reporte del colegio sobre las inasistencias de sus hijas.

Se espera que, en caso de decidir pronunciarse, la expareja del humorista pueda ofrecer su versión de los hechos y aclarar las circunstancias que rodean esta nueva controversia familiar.

Mientras tanto, las declaraciones del popular sonero continúan generando repercusión en redes sociales y en los programas de espectáculos, donde el caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad compartida de los padres en la educación de sus hijos y la importancia de garantizar que los menores asistan regularmente a clases.

“Una faltó 15 veces y las otras hasta 28 días”: Melcochita revela documento del colegio y cuestiona a Monserrat. Captura: Magaly TV La Firme.