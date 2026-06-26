Marcha en defensa del voto del sábado 27 de junio: movilización de Roberto Sánchez se realizará a la par de la marcha del Orgullo en Lima

Dos grupos de personas con banderas arcoíris y de Perú se preparan para movilizaciones en el Campo de Marte y la avenida de la Peruanidad en Lima al amanecer, con un monumento al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de veinticuatro horas de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2026 en Lima, el debate sobre la coincidencia de movilizaciones adquiere protagonismo. Mientras la organización del evento de la diversidad sexual reafirmó que no habrá cambios en su recorrido ni en su punto de concentración, la convocatoria política impulsada por Roberto Sánchez para este sábado 27 de junio aún no ha definido ni lugar ni hora para su protesta.

La organización de la marcha del orgullo fue enfática al descartar cualquier modificación en la ruta tradicional y aclaró que el Campo de Marte y la avenida de la Peruanidad permanecerán como los espacios centrales de la jornada. Según el vocero principal del colectivo, Jorge Apolaya, hasta el cierre de la información recogida por Caretas, los organizadores no han recibido ningún aviso formal sobre la realización de otra manifestación en esos espacios ni sobre un punto de encuentro alternativo para la protesta anunciada por el candidato de Juntos por el Perú.

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Varias manos alzan banderas de Perú y LGBTIQ+ en una concentración en la avenida de la Peruanidad, con el Campo de Marte de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recorrido de la Marcha del Orgullo y las garantías de las autoridades

La Municipalidad Metropolitana de Lima autorizó que las actividades de la Marcha del Orgullo comiencen a las 9:00 en la avenida de la Peruanidad. La movilización principal está programada para iniciar a las 15:00, avanzando por las principales vías del Cercado de Lima y culminando nuevamente en el Campo de Marte.

Fotografía de archivo del candidato izquierdista a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez. EFE/Paolo Aguilar

Las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los bomberos y la Cruz Roja ya han sido concluidas. El expediente aprobado por las autoridades municipales fue ratificado por los organizadores, quienes afirmaron que no habrá cambios de último momento en la logística ni en el trayecto definido para la movilización.

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El colectivo reivindica la continuidad y visibilidad de la marcha

El vocero de la marcha destacó que no existe notificación alguna sobre la ocupación del Campo de Marte por otra manifestación y que la ruta de la Marcha del Orgullo quedó cerrada tras finalizar las coordinaciones con los entes responsables de la seguridad y el orden público. Apolaya resumió la posición del colectivo señalando que la marcha mantendrá el punto de partida, el horario y el trayecto previstos.

Consultado sobre el posible trasfondo político o mediático de la coincidencia de fechas, el representante del colectivo defendió la consolidación de la marcha como un evento ineludible de la ciudad. La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ cumple veinticuatro años recorriendo las calles limeñas y, según Apolaya, esa visibilidad es resultado de una conquista social que se mantiene y se proyecta hacia el futuro.

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Marcha del Orgullo en Perú

Debate por el “Mes de la Familia” y resignificación de junio

En el contexto de la convocatoria, el colectivo también abordó el debate provocado por la reciente declaración del Congreso que proclama junio como el “Mes de la Familia”, una propuesta impulsada por la congresista Milagros Jáuregui. Desde la organización de la marcha, se interpreta esa medida como un intento de restar protagonismo al Mes del Orgullo y reducir la visibilidad construida por la comunidad LGBTIQ+ durante más de dos décadas.

Ante esta situación, el colectivo decidió resignificar la fecha y proclamar junio como el “Mes del Orgullo, la Vida y la Familia”. El lema de este año, “Familias que incluyen, orgullo que resiste”, busca reconocer a las familias que acompañan y respaldan a las personas LGBTIQ+, promoviendo una visión amplia de inclusión y respeto.

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Marcha del Orgullo en Perú

Promoción de espacios sin discriminación y derecho a la protesta

Apolaya subrayó que la marcha no se limita a la reivindicación de derechos, sino que también tiene el objetivo de fomentar espacios sin discriminación. En esa línea, manifestó que hablar de familia implica hablar de familias que protegen y abrazan a todos sus integrantes, incluidas las personas LGBTIQ+.

El vocero destacó el derecho de cualquier agrupación a manifestarse de forma pacífica y dentro del marco constitucional. Recalcó que “toda la población tiene derecho a ejercer el derecho constitucional a la protesta, al libre tránsito y a la reunión pacífica. Lima debe ser un espacio para todas las expresiones”.

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La incertidumbre sobre la protesta de Roberto Sánchez

La reacción del colectivo organizador de la Marcha del Orgullo se produjo luego de que Roberto Sánchez convocara a una movilización nacional tras cuestionar los resultados de la segunda vuelta presidencial. El candidato llamó a la “resistencia democrática” y a ejercer el derecho a la protesta en todo el país, anunciando una jornada nacional de lucha para el sábado 27 de junio.

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Marcha nacional en Perú ante posible proclamación de Keiko Fujimori | Foto: Facebook de Roberto Sánchez

Según la información publicada, las movilizaciones recientes de simpatizantes de Sánchez han tenido como punto de encuentro el Campo de Marte, el mismo espacio que será ocupado por la Marcha del Orgullo. Esta superposición de fechas y lugares generó dudas sobre la logística y el desarrollo de ambas actividades en la ciudad.

Roberto Sánchez sonríe mientras una resolución judicial declara infundado el recurso de apelación del partido Juntos por el Perú sobre la nulidad de resultados electorales en Lima Centro 1.

Al cierre de la nota, el líder de Juntos por el Perú no había confirmado ni el lugar ni la hora de la marcha convocada en Lima para el 27 de junio.