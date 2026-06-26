Villa El Salvador, Los Olivos, Ate y Chorrillos concentran zonas más vulnerables ante un terremoto, según ingeniero

Indeci advierte que muchas viviendas en Lima y Callao no resistirían un terremoto. (Foto: Agencia Andina)

Los dos terremotos registrados en Venezuela con apenas segundos de diferencia han reactivado la preocupación en el Perú por la alta exposición del país a eventos sísmicos. La particularidad de estos movimientos, poco habituales en su secuencia, generó atención regional por la magnitud del impacto y la vulnerabilidad de las edificaciones en zonas urbanas densamente pobladas.

En el caso peruano, el temor no es nuevo. La ubicación del territorio en el Cinturón de Fuego del Pacífico lo convierte en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Sin embargo, eventos recientes en otros países han vuelto a poner en agenda la necesidad de revisar el estado de las ciudades y su preparación ante un eventual sismo de gran magnitud.

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En ese contexto, el geotécnico e ingeniero civil Andrei Domínguez Alvarado explicó en una entrevista con RPP Noticias los factores que determinan el riesgo sísmico en Lima y precisó qué distritos presentan mayor vulnerabilidad, así como las condiciones del suelo y la calidad de la construcción.

Un mapa de la región de Arequipa, Perú, muestra el epicentro de un sismo representado por un círculo rojo brillante y ondas concéntricas blancas entre las localidades de Atico y Caravelí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingeniero advierte cuáles son las zonas de Lima más vulnerables a un terremoto

Domínguez Alvarado indicó que existen zonas de Lima “muy bien mapeadas” en trabajos de riesgo sísmico, donde se identificaron sectores con mayor vulnerabilidad. Al precisar los puntos que consideró más expuestos, mencionó a Villa El Salvador, Los Olivos, Ate y Chorrillos como parte de los distritos con áreas de mayor riesgo.

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El ingeniero remarcó que el señalamiento no implica que todo un distrito tenga el mismo nivel de amenaza. “No te puedo decir todo el distrito porque son más bien zonas muy específicas”, aclaró, y reiteró que esos sectores puntuales están identificados en el mapa de riesgo sísmico de Lima.

Villa María del Triunfo entre los testigos menos estables ante un terremoto de 9 de magnitud. (Foto: Andina)

En su explicación, vinculó el riesgo a la presencia de suelos más arenosos y a condiciones que pueden favorecer fenómenos como la licuación cuando hay cercanía al mar o contacto con agua. A modo de contraste, sostuvo que parte del centro de Lima y zonas asociadas al conglomerado de Lima presentan mayor rigidez y capacidad de soporte, aunque insistió en que el tipo de suelo es solo una parte de la ecuación.

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La advertencia clave, según el especialista, es que el riesgo final también depende de la vulnerabilidad, una variable estrechamente asociada a cómo se construyó y qué controles se aplicaron durante el proceso.

La construcción informal agrava el riesgo de daños durante un terremoto

Más allá del lugar donde se levanta una edificación, Domínguez Alvarado sostuvo que el foco principal debe estar en la forma de construir. “La informalidad tiene un juego muy importante”, afirmó, y citó que la Cámara Peruana de la Construcción señaló que “alrededor del setenta por ciento” de las construcciones en Lima suelen ser informales.

Esa condición, explicó, incrementa la vulnerabilidad porque deja a la mayoría de viviendas fuera de los estándares de diseño y supervisión que sí se aplican en obras formales. En el extremo opuesto, señaló que apenas “el treinta por ciento” de edificaciones se construiría siguiendo la normativa, con control en el diseño y durante la etapa constructiva.

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Expertos señalan que el 70% de casas en Lima serían afectadas ante un posible terremoto. (Foto: Agencia Andina)

Sobre los edificios altos —de 15, 20 o hasta 40 pisos—, el ingeniero indicó que el punto de partida es conocer la resistencia del suelo mediante ensayos y estudios. “Nuestros ojos son los ensayos de laboratorio”, señaló, y añadió que proyectos especiales requieren investigación de campo más detallada y pueden demandar ir más allá del requisito mínimo normativo.

También mencionó soluciones tecnológicas como los aisladores sísmicos, que permiten separar la cimentación de la estructura mediante elementos flexibles para que, ante un movimiento, la edificación responda de manera adecuada. En esa línea, sostuvo que “todo es posible en ingeniería” si se elige la tecnología y los estudios adecuados, aunque advirtió que los costos de expedientes técnicos y evaluaciones aumentan conforme crece la complejidad de la obra.

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La prevención como clave para reducir el impacto de un terremoto

El especialista afirmó que reducir el riesgo sísmico exige múltiples frentes: normas exigentes, fiscalización, refuerzo de infraestructura antigua, planificación urbana y, además, una cultura de prevención. En su evaluación, los simulacros y entrenamientos ayudan, aunque existe un límite práctico: “es muy difícil entrenar ante la ausencia del evento mismo”, porque hay reacciones emocionales que solo aparecen en el momento.

A firefighter works with a sniffer dog searching for trapped people under the remains of the main church of Pisco, more than 300 km south of Lima, 16 August 2007, after a massive 7.9-magnitude earthquake rocked Peru 15 August. Officials battle to help victims of the powerful earthquake that devastated several Peruvian coastal cities killing some 500, injuring hundreds more, and leaving many feared trapped in the rubble. AFP PHOTO/Jaime RAZURI (Photo by JAIME RAZURI / AFP)

Aun así, destacó acciones concretas que pueden marcar diferencia: conocer entradas y salidas, definir puntos de encuentro y rutas hacia zonas seguras, y acordar cómo reencontrarse con familiares. Para Domínguez Alvarado, ese aprendizaje contribuye a mitigar el impacto social de un sismo, en especial en distritos con zonas identificadas como más vulnerables por su tipo de suelo y por la calidad de sus edificaciones.

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