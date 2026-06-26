Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026: así van Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda en la fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo G por el Mundial 2026. (FIFA)

La definición del Grupo G en el Mundial 2026 concentra la atención, ya que ninguna selección tiene asegurado su futuro antes de la tercera fecha. Conformado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda, el grupo llega a la última jornada con las cuatro selecciones aún con posibilidades reales de avanzar a los dieciseisavos de final.

Hoy, viernes 26 de junio, se disputa la última fecha de la fase de grupos, una jornada clave en la que cada resultado será determinante para el desenlace. La paridad entre los equipos convierte a este grupo en uno de los más imprevisibles del torneo, donde cualquier combinación de marcadores puede modificar el cuadro de clasificados.

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Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026

Previo a la disputa de la tercera jornada en el Grupo G del Mundial 2026, Egipto encabeza la tabla con 4 puntos, posicionándose como único líder. Irán y Bélgica comparten el segundo lugar, ambos con 2 unidades, mientras que Nueva Zelanda cierra el grupo con 1 punto.

A pesar de las diferencias mínimas en el puntaje, las cuatro selecciones conservan opciones matemáticas tanto de avanzar de manera directa a los dieciseisavos de final como de clasificarse entre los mejores terceros del certamen. El escenario abierto garantiza que cada partido de la última fecha será decisivo para el destino de todos los integrantes del grupo.

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(PONER TABLA)

Programación de la fecha 3 del Grupo G

- Nueva Zelanda vs Bélgica (22:00 horas / Estadio BC Place Vancouver / Grupo G)

- Egipto vs Irán (22:00 horas / Estadio Seattle / Grupo G)

¿A qué hora juegan? Ecuador (22:00 horas), Colombia (22:00 horas), Perú (22:00 horas), Venezuela (23:00 horas), Bolivia (23:00 horas), Chile (00:00 horas del día siguiente), Paraguay (00:00 horas del día siguiente), Uruguay (00:00 horas del día siguiente), Argentina (00:00 horas del día siguiente), Brasil (00:00 horas del día siguiente), El Salvador (21:00 horas), Panamá (22:00 horas), México (21:00 horas), España (05:00 horas del jueves 25 de junio).

¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+ y DSports), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

La selección de Irán quedó situada en el Grupo G junto a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

Así llegan Nueva Zelanda y Bélgica al choque

Tanto Bélgica como Nueva Zelanda llegan a la última jornada de la fase de grupos con la necesidad de sumar su primera victoria en el Mundial 2026. Ambos equipos mantienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, pero el margen de error es mínimo y solo un triunfo les permitirá soñar con la clasificación.

Para Bélgica, el recorrido ha estado marcado por rendimientos inferiores a lo esperado. En su debut, apenas consiguió empatar 1-1 ante Egipto tras ir en desventaja, y en la segunda fecha no logró romper el cero frente a Irán. A pesar de estos resultados, una victoria en el último encuentro podría incluso dejarlo como líder del grupo, dependiendo de los demás marcadores.

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Nueva Zelanda, por su parte, todavía no ha conseguido ganar en un Mundial. En su primer partido, no pudo mantener la ventaja en dos ocasiones frente a Irán y terminó igualando 2-2. Luego, ante Egipto, comenzó ganando pero recibió tres goles en la segunda parte y terminó cayendo 3-1. El equipo oceánico necesita sumar para conservar la ilusión de meterse entre los 32 mejores del certamen.

Así llegan Egipto y Irán al duelo

El Grupo G del Mundial 2026 ofrece un escenario inédito para Egipto e Irán, dos seleccionados que buscan por primera vez en su historia superar la fase de grupos. Ambos equipos han dejado buenas sensaciones en el torneo y llegan al partido decisivo con aspiraciones intactas, aunque con objetivos distintos según sus posiciones en la tabla.

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Egipto ha mostrado solidez y determinación en sus dos primeras presentaciones. En el debut, logró un empate 1-1 ante Bélgica, resultado que valoró tras haber estado en ventaja. En el segundo compromiso, el conjunto africano dio muestras de carácter al revertir un marcador adverso frente a Nueva Zelanda, imponiéndose 3-1 y alcanzando su primer triunfo histórico en Copas del Mundo. Esta campaña lo deja al borde de la clasificación y con la chance de pelear por el primer puesto del grupo.

Por el lado de Irán, el recorrido también estuvo marcado por la resiliencia. En su estreno, igualó 2-2 ante Nueva Zelanda, remontando en dos ocasiones el resultado adverso. Frente a Bélgica, el equipo logró sostener el 0-0 sin demasiados sobresaltos e incluso vio anulado un gol de Taremi por una posición adelantada muy ajustada, en una jugada preparada a balón parado.

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Egipto chocará con Irán por el Mundial 2026. (ESPN)