Pablo Heredia se conmueve al recordar a Ale Fuller y revela que le pidió perdón: “La amaba un montón y quería formar una familia”

Durante una entrevista con Magaly Medina, Pablo Heredia habló de su historia con Ale Fuller, reveló que le pidió perdón y contó cuál es su mayor sueño personal. ATV/ Magaly TV La Firme.

Las confesiones de Pablo Heredia durante su reciente participación en ‘Magaly TV La Firme’ continúan generando repercusión. Si bien en un primer momento llamó la atención por hablar sobre el ampay de Shirley Arica con Ivo Ezeta, uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando el actor argentino recordó su relación con Ale Fuller, una historia que, según reconoció, marcó profundamente su vida.

Con un tono reflexivo y visiblemente conmovido, el artista habló sobre los sentimientos que tuvo hacia la actriz peruana, admitió que en aquel momento imaginó un futuro estable junto a ella y reconoció que no supo valorar la relación como debía. Incluso reveló que años después decidió buscarla para pedirle perdón personalmente, una conversación que terminó entre lágrimas y que, según explicó, le permitió asumir la responsabilidad por sus errores.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista también habló sobre su presente sentimental, el acercamiento que mantiene con Shirley Arica y el deseo que aún conserva de casarse y formar una familia.

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.

Pablo Heredia admite que Ale Fuller fue una de las personas más importantes de su vida

Al ser consultado sobre su pasado sentimental, Pablo Heredia no dudó en referirse a Ale Fuller con palabras de cariño y profundo respeto.

El actor explicó que aquella relación significó mucho para él y que, pese al tiempo transcurrido, continúa guardándole un enorme afecto.

Según contó, en ese momento de su vida llegó incluso a imaginar un proyecto de vida juntos.

"Si Ale Fuller era una persona que amaba un montón, de hecho la sigo queriendo un montón... no se merecía nada de lo que pasó después, creo que no tenía la conciencia que tengo hoy, pasaron muchos años, creo que era un hombre que no estaba preparado... me pude haber equivocado“, expresó.

PUBLICIDAD

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.

Reconoce que no estuvo preparado para esa relación

A lo largo de la conversación, Pablo Heredia realizó un ejercicio de autocrítica sobre aquella etapa de su vida.

El actor explicó que hoy entiende que no contaba con la experiencia ni la madurez suficientes para afrontar una relación tan importante.

Lejos de buscar excusas, asumió completamente la responsabilidad por sus acciones y reconoció que cometió errores que terminaron afectando a Ale Fuller.

Según indicó, el tiempo le permitió comprender mejor las consecuencias de sus decisiones y valorar aquello que en ese momento no supo cuidar. Precisamente por ello decidió enfrentar el pasado y conversar directamente con la actriz.

PUBLICIDAD

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.

Confiesa que buscó a Ale Fuller para pedirle perdón

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Pablo Heredia reveló que años después tomó la decisión de reunirse con Ale Fuller para ofrecerle disculpas.

El argentino explicó que sentía la necesidad de reconocer personalmente el daño que pudo haberle causado. Durante ese encuentro, aseguró que abrió completamente su corazón.

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.

"Ale, la verdad no te merecías eso... no fui el hombre que merecías... y he llorado mucho diciéndole eso, admitiéndolo... y cuando uno comete un error, lo tiene que admitir“, manifestó.

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.

El actor revela que siempre soñó con formar una familia

Otro de los aspectos que abordó durante la entrevista fue su deseo de construir una familia.

El argentino confesó que ese continúa siendo uno de los mayores objetivos de su vida y lamentó que, hasta el momento, no haya podido concretarlo.

PUBLICIDAD

Incluso comentó que en diferentes etapas intentó establecer relaciones estables con ese propósito.

"No tuve la suerte como vos de casarme y formar una familia... creo que lo he intentado... lo que quisiera en esta vida es conocer una esposa, tener una linda familia, un hijo, eso es lo que yo quiero“, señaló.

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.

Habla sobre Shirley Arica y aclara que no existe una relación formal

Además de recordar a Ale Fuller, Pablo Heredia también fue consultado por el presente que vive junto a Shirley Arica.

El actor explicó que ambos mantienen un acercamiento, aunque dejó claro que todavía no existe un compromiso sentimental formal.

Según comentó, se encuentran en una etapa en la que buscan conocerse mejor antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de la relación. Por ello, considera que ninguno de los dos tiene obligaciones o compromisos de exclusividad.

PUBLICIDAD

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.

También habló del ampay con Ivo Ezeta

Durante la entrevista, Magaly Medina le preguntó cómo reaccionó cuando vio el ampay de Shirley Arica junto a su expareja Ivo Ezeta.

Aunque reconoció que las imágenes despertaron algunos celos, insistió en que nunca tuvo motivos para reclamarle a la influencer.

"Que yo sea celosito, que me moleste, que me guste una chica, es lo más normal... ella puede hacer lo que quiera, ella no hizo nada malo, yo no le puedo reclamar nada porque no le pedí ninguna exclusividad“, explicó.

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.

Un presente distinto al del pasado

Las recientes declaraciones de Pablo Heredia muestran una etapa distinta en la vida del actor. A diferencia de años anteriores, hoy asegura que afronta sus relaciones con mayor madurez y que aprendió importantes lecciones gracias a las experiencias vividas. El propio artista reconoce que el tiempo le permitió reflexionar sobre sus errores, asumir responsabilidades y valorar mucho más las personas que han formado parte de su vida.

PUBLICIDAD

Por ello, considera que hablar públicamente sobre Ale Fuller no representa un intento de revivir el pasado, sino una forma de reconocer lo importante que fue aquella historia y el aprendizaje que le dejó.

Pablo Heredia abre su corazón sobre Ale Fuller: “La sigo queriendo un montón”. Captura: Magaly TV La Firme.