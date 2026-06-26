Dónde ver Egipto vs Irán HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo G del Mundial 2026

Egipto sostendrá un partido de mucho ritmo e intensidad ante Irán. - Crédito: AFP

Egipto se encuentra a un paso de certificar una Fase de Grupos de ensueño en la Copa del Mundo 2026. Todo lo que tiene que hacer para alcanzar su objetivo es superar a Irán, que no ofrecerá licencias en lo más absoluto, dado que aún conserva esperanzas de seguir en carrera.

El partido se llevará a cabo hoy, viernes 26 de junio, en el estadio Lumen Field, a partir de las 22:00 horas de Perú y será transmitido bajo la señal de DSports / DGO para Latinoamérica; Fox Sports 1 / FOX One para Estados Unidos; y DAZN / Movistar + para España.

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Mo Salah, líder, capitán y goleador de Egipto. - Crédito: REUTERS

Egipto ha arrancado su andadura en el Mundial 2026 como una grata revelación. De momento, descansa invicto en la cima del Grupo G con cuatro unidades. Su debut fue más exigente de lo esperado, pero su capacidad asociativa y seguridad defensiva permitió rescatar un empate contra la poderosa Bélgica.

El punto de partida animó demasiado al conjunto liderado por Hossam Hassan. Para la siguiente fecha llegó la recuperación total al superar a Nueva Zelanda a partir de una remontada al gol inicial de Finn Surman obrada por los anotadores Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Trézéguet. Así pues, los africanos alcanzaron las cuatro unidades, que pueden llegar a aumentar si se llevan por delante a su rival de turno.

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Por su lado, Irán se ha posicionado como un auténtico hueso. No ha ganado hasta el momento en la Copa del Mundo 2026, pero tampoco ha perdido y esa línea le permite todavía seguir con esperanzas para acceder a los dieciseisavos de final, aunque podrá asegurar su presencia de ganarle a los africanos.

Una igualada tampoco sería mal vista y podría alcanzarle a los ‘príncipes de Persia’ para sacar un boleto dentro del escalafón de los mejores terceros, pero ese acceso dependería única y exclusivamente de lo que ocurra en el devenir de la serie con el Bélgica vs Nueva Zelanda, quienes, contra todo pronóstico, están un poco alejados de la cúspide.

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Alireza Beiranvand, el muro de Irán. - Crédito: AFP

Dónde ver Egipto vs Irán por el Mundial 2026

Los aficionados al Mundial 2026 en Perú y Sudamérica cuentan con varias alternativas para seguir el duelo entre Egipto e Irán. DSports transmitirá el partido en televisión, asegurando cobertura completa para los hogares.

Para quienes prefieren servicios digitales, DGO y Paramount+ ofrecerán la transmisión en directo vía streaming. Además, Infobae proporcionará una cobertura especial con la previa, declaraciones y un relato minuto a minuto, permitiendo a los hinchas mantenerse informados desde cualquier dispositivo y lugar.

Horarios de Egipto vs Irán por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Egipto e Irán, por la tercera jornada del Grupo G en el Mundial 2026, tendrá lugar hoy, viernes 26 de junio, en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos. Este estadio, con capacidad para 68.740 personas, será testigo de un partido decisivo para las expectativas de ambos seleccionados.

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El inicio del partido varía según la región: en Perú, Colombia y Ecuador comenzará a las 22:00 horas; en Chile, Bolivia y Venezuela a las 23:00 horas; en Ciudad de México a las 21:00 horas; y en Washington, Estados Unidos, también a las 23:00 horas.

Alineaciones probables Egipto vs Irán por el Mundial 2026

- Egipto: El Shenawy; Ramy Rabia, Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Emam Ashour, Hamdy Fathy; Ibrahim Adel, Mohamed Salah, Trezeguet; Omar Marmoush.

- Irán: Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Saeid Ezatolahi, Rouzbeh Cheshmi, Alireza Jahanbakhsh; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi, Mohammad Mohebi