Terror en el Callao: sujeto armado subió a bus del Consorcio Roma y abrió fuego frente a pasajeros

Conductor de bus de la línea Roma se salva de morir luego de ataque a balazos en el Callao. Latina

Una nueva acción violenta contra el transporte público volvió a sembrar el terror en el Callao. Un bus de la empresa Consorcio Roma fue atacado a balazos la noche del jueves cuando se desplazaba por la avenida Néstor Gambeta, a la altura del paradero Grifo. Pese a la gravedad del atentado, el conductor logró esquivar los disparos y tanto él como los pasajeros resultaron ilesos.

Según información de Latina, el hecho ocurrió cuando la unidad cubría la ruta que une San Juan de Lurigancho con Ventanilla. De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los delincuentes llegó hasta el lugar a bordo de una motocicleta junto a un cómplice. El sujeto descendió del vehículo, se hizo pasar por usuario y abordó el ómnibus sin despertar sospechas.

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Instantes después, cuando ya se encontraba dentro del transporte, el atacante sacó un arma de fuego y disparó al menos tres veces contra el chofer. Los proyectiles impactaron en distintas partes de la cabina, rompiendo una de las ventanas laterales. Sin embargo, la víctima consiguió esquivar cada uno de los tiros, evitando una tragedia mayor.

La escena desató momentos de desesperación entre quienes viajaban en la unidad. Testigos relataron que, tras las detonaciones, el pánico se apoderó del interior del vehículo. Algunos ocupantes buscaron refugio agachándose entre los asientos, mientras otros permanecieron inmóviles por temor a ser alcanzados por las balas.

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El atacante se hizo pasar por pasajero, abordó la unidad y disparó al menos tres veces contra el conductor - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Imágenes registradas después del ataque muestran el estado de conmoción que vivieron los usuarios. En uno de los videos se observa a una mujer sentada en el piso del bus, intentando protegerse ante la posibilidad de un nuevo disparo. El silencio que siguió a los estruendos reflejaba el miedo de decenas de personas que estuvieron a pocos segundos de convertirse en víctimas fatales.

Afortunadamente, ninguna persona sufrió heridas. Luego del atentado, los pasajeros fueron trasladados hacia sus destinos en otra unidad de la empresa, mientras que el conductor acudió a la comisaría Márquez para rendir su manifestación y colaborar con las diligencias correspondientes.

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De acuerdo con información de Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, como consecuencia de este último atentado, los trabajadores de la empresa decidieron no salir a laborar por temor a nuevos ataques.

El atentado generó escenas de pánico entre los usuarios, quienes buscaron refugio dentro del vehículo para protegerse de las balas - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Este nuevo episodio se suma a una larga cadena de amenazas y ataques que enfrenta el Consorcio Roma. La empresa, que opera una de las rutas más extensas entre Lima y el Callao, ha sido blanco recurrente de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

En abril de este año, la empresa denunció haber recibido mensajes amenazantes acompañados de municiones. Los responsables se identificaron como integrantes de la organización criminal denominada “La Nueva Alianza del Cono Norte”. Pese a las denuncias, la violencia volvió a golpear al sector transporte, evidenciando una problemática que continúa afectando a trabajadores y usuarios en distintos puntos del país.

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Canales contra la extorsión

El Ejecutivo activó la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, confidencial y operativo las 24 horas. A través de esta vía, la población puede alertar sobre hechos de extorsión y solicitar protección policial inmediata. El sistema articula respuestas con la Central de Emergencias 105 y permite remitir elementos de prueba, como audios o videos.

Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.

Celular 942841978: número directo para reportes y avisos.

Comisarías: sedes distritales para formalizar denuncias.

Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional encargadas de las investigaciones.