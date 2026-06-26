Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026: así van Francia, Noruega, Senegal e Irak en la fecha 3

El Grupo I de la Copa del Mundo 2026 tiene a sus dos primeros clasificados: Francia y Noruega, quienes dirimirán por la primera plaza. - Crédito: AFP

La Copa del Mundo 2026 ha alcanzado su fase decisiva, restando solo una jornada para concluir la primera etapa. El Grupo I presenta una situación más que definida en cuanto a los equipos que avanzan de manera directa, con Francia y Noruega ya asegurando su clasificación a la siguiente ronda del torneo mundialista.

La atención se centra ahora en la disputa por el tercer puesto del grupo, posición que otorga la posibilidad de acceder a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Senegal busca quedarse con ese valioso cupo, aunque para lograrlo necesita imponerse de manera contundente ante Irak, selección que ya se encuentra eliminada de la competencia, y esperar la resolución de las demás series.

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Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026

Choque de impacto

El cierre del Grupo I depara uno de los partidos más intensos y significativos de lo que va de la Copa del Mundo 2026. Los clasificados Francia y Noruega jugarán para definir al primer lugar de la serie, aunque lo harán con la enorme tranquilidad de haber asegurado su boleto a la ronda de eliminatorias en la fecha anterior.

No hubo complicaciones en su recorrido para los ‘galos’, que en todo momento se apoyaron en la máxima contundencia de Kylian Mbappé para resolver los cruces contra Senegal e Irak. En ambos lances, el astro del Real Madrid registró un doblete, que le permitió constituirse como el máximo goleador de todos los tiempos de su selección y ser uno de los anotadores centrales de la gran cita.

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Mbappé y Haaland, cara a cara en la Copa del Mundo 2026. - Crédito: AFP

Con un desempeño modélico, Noruega no se ha quedado atrás y cumplió con nota sobresaliente su primera actuación mundialista tras 28 años de ausencia. Su arma secreta para salir adelante en el Grupo I fue Erling Haaland, quien se ha hecho presente en sus dos primeros partidos disputados.

Decisivos también fueron los miles de simpatizantes noruegos que se agolparon en los distintos escenarios para acompañar a una disciplina nacional que está dando que hablar. Desde sus respectivos espacios, apoyaron al grupo de Ståle Solbakken con atractivos festejos que reivindican la cultura escandinava.

Por el milagro

En el otro lado del partidor aparecerán Senegal e Irak, castigados por el pésimo rendimiento a lo largo de la Fase de Grupos del evento global, para intentar un resultado heroico que sea útil para entrar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros.

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Aunque lo cierto es que los asiáticos no tienen ni la más remota chance de acudir a esa ronda, ya que se encuentran matemáticamente eliminados del Mundial 2026 no solo porque no han puntuado en las dos primeras jornadas, también porque cuentan con uno de los peores promedios en diferencia de goles (-6).

Senegal e Irak se enfrentan por la fecha final del Grupo I. - Crédito: Difusión

Así las cosas, Irak solo afrontaría su fecha restante por cuestión de orgullo; no así pasa con Senegal, que aún conserva la fe de colarse por la vía alterna a la siguiente ronda pese a que carece de unidades. El secreto de esa esperanza surge en la composición de plantel.

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En la zona ofensiva puede presumir de contar con tres talentos goleadores como Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr, quienes podrían desatarse contra los ‘leones de Mesopotamia’ y mejorar la diferencia de goles para así tentar un pase al circuito clasificatoria final, pero todo está condicionado a lo que suceda con los demás participantes que acaben en la 3era plaza de sus respectivas series.