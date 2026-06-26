JNJ abre investigación contra Delia Espinoza por presuntas infracciones como Fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia abrió oficialmente una investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza por tres presuntas infracciones que habría cometido cuando era fiscal suprema y fiscal de la Nación, según indicó la JNJ en un documento.
Según la Resolución N.° 398-2026 de la JNJ, la indagación se concentra en tres hechos: una denuncia constitucional contra 11 congresistas, un presunto desacato a la Ley N.° 32130, que otorga facultades a la PNP para investigad delitos; además de una supuesta intervención para favorecer al entonces fiscal José Domingo Pérez.
La resolución le concede 10 días hábiles para presentar por escrito sus descargos y los medios probatorios que considere pertinentes. Después de esa etapa, el organismo decidirá si archiva el caso o si continúa con las actuaciones previstas por ley.
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Denuncia contra 11 congresistas
El primer hecho que será materia de investigación para la JNJ es la denuncia interpuesta contra 11 legisladores que integraban la Comisión de Defensa del Congreso entre los años 2021-2022.
De acuerdo con el texto de la JNJ, la entonces fiscal de la Nación sustentó esa denuncia en la presunta comisión del delito de negociación incompatible por el tratamiento del Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR. El texto sustitutorio de esa iniciativa habría permitido que cinco parlamentarios accedieran al cobro simultáneo de pensión y remuneración por su doble condición de funcionarios públicos y pensionistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
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Es precisamente este caso por el que se oficializó desde el Congreso la inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos en contra de la exfiscal. La investigación preliminar de la JNJ buscaría determinar si, al promover aquella denuncia, Espinoza respetó los límites de la inviolabilidad parlamentaria o incurrió en un exceso funcional.
JNJ también revisa actuación en el caso Pérez
El segundo cargo se refiere a la Ley N.° 32130, publicada el 10 de octubre de 2024 en el diario oficial El Peruano. Esa norma modificó el Código Procesal Penal con el objetivo de “fortalecer” la función investigadora de la Policía Nacional y agilizar los procesos penales.
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La JNJ recoge la denuncia de Luis Miguel Caya Salazar, excandidato a diputado por Lima en las elecciones internas del Partido Aprista, según la cual Espinoza habría dispuesto y manifestado públicamente la inaplicación de esa ley por considerarla inconstitucional, pese a que la norma tenía vigencia desde su publicación. Ese es el punto que el organismo examinará para establecer si hubo desacato.
El tercer hecho está vinculado con la suspensión de seis meses impuesta en abril de 2025 al fiscal José Domingo Pérez por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Luego de esa medida, Espinoza presentó una denuncia penal contra el jefe de ese órgano, Juan Fernández Jerí.
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La resolución señala que la investigación deberá evaluar si esa decisión constituyó un intento de interferir o debilitar la autonomía del sistema disciplinario del Ministerio Público. El denunciante sostiene que la exfiscal cuestionó a la máxima autoridad de control no por un exceso funcional, sino por haber sancionado a un fiscal considerado “cercano” a su gestión.
La JNJ añade que, según publicaciones periodísticas incorporadas al expediente, la denuncia penal presentada por Espinoza invocó presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. El organismo deberá establecer si ese proceder respondió a una defensa institucional o, como plantea la denuncia, a la protección de vínculos personales y afinidades funcionales.
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De momento, que la JNJ decida la apertura de una investigación preliminar no implica que la exfiscal tenga responsabilidad alguna en los hechos materia de evaluación. La Junta Nacional de Justicia primero recopilará información antes de decidir si el caso se cierra o avanza a una etapa posterior.
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