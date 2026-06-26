Perú

Tradiciones curiosas en San Pedro y San Pablo: procesiones, fogatas y gastronomía en los puertos peruanos

Miles de pescadores y familias acuden a los puertos principales para rendir tributo a los santos con procesiones marítimas, fogatas y ferias culinarias, mientras la fe y la cultura local se entrelazan en cada rincón del país

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Grupo de personas en embarcación de totora en el mar; hombre en vestimenta tradicional, bandera de Perú; muelle con público
Participantes de un evento desfilan en una embarcación tradicional peruana decorada con la bandera nacional, navegando frente a un muelle con público.

La festividad de San Pedro y San Pablo, celebrada cada 29 de junio, representa una de las tradiciones más arraigadas en el calendario religioso y cultural del Perú. La fecha adquiere relevancia especial en las comunidades costeras, donde la devoción católica se entrelaza con rituales ancestrales y expresiones populares. Procesiones marítimas, ferias gastronómicas y simbólicos ritos de purificación conforman el núcleo de una celebración que, a lo largo de los años, ha logrado preservar su carácter único y diverso.

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En los principales puertos del país, como Callao y Chorrillos, el vínculo con la pesca artesanal transforma la festividad en un evento de identidad colectiva. Los pescadores, considerados herederos de la tradición de San Pedro, patrono del gremio, protagonizan ceremonias que incluyen la bendición de las aguas y la solicitud de protección para la nueva temporada de pesca. El ambiente se enriquece con actividades cívicas, manifestaciones artísticas y homenajes a figuras históricas vinculadas al mar.

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Dos vitrales con figuras de hombres barbudos, cada uno con nimbo dorado. Uno sostiene una espada y el otro una llave y un libro
Un vitral muestra a los apóstoles San Pablo con una espada y San Pedro con una llave y un libro, con nimbo dorado sobre un fondo de cielo azul.

Procesiones marítimas y la bendición de las aguas

Uno de los ritos más emblemáticos de esta festividad es la procesión marítima. En distritos como Callao y Chorrillos, la imagen de San Pedro es trasladada en andas desde la iglesia local hasta el muelle, donde se le embarca en un bote decorado con flores y guirnaldas. Decenas de lanchas acompañan el recorrido a lo largo del litoral, mientras los fieles lanzan ofrendas florales y entonan cánticos tradicionales. La ceremonia busca bendecir el mar y garantizar la seguridad de los hombres dedicados a la pesca.

Una procesión de botes en el agua con personas, un sacerdote, y una estatua religiosa decorada con flores. Fondo con una colina con edificios y la palabra CHORRILLOS
Una estatua de San Pedro es transportada en una procesión marítima durante la Fiesta de San Pedro y San Pablo en Chorrillos, Perú, con barcos llenos de fieles en la bahía.

La procesión en Chorrillos reviste un carácter doblemente significativo, ya que coincide con el homenaje al mártir José Olaya Balandra, figura de la independencia nacional. El distrito organiza desfiles, ferias culinarias y actividades artísticas que refuerzan el sentido de pertenencia y la memoria histórica asociada a la vida junto al mar.

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Fogatas y la quema del muñeco expiatorio

En zonas altoandinas, la festividad de San Pedro y San Pablo se asocia con el ciclo agrícola y el solsticio de invierno. El encendido de fogatas al aire libre constituye un elemento central de las celebraciones. Las llamas se consideran portadoras de energía purificadora y símbolo de renovación espiritual. En algunos pueblos, se confecciona un muñeco con forma humana que se coloca sobre la hoguera y se quema como acto de expiación colectiva. Esta costumbre refleja el sincretismo entre la espiritualidad católica y las creencias ancestrales de la región.

Las fogatas reúnen a familias y comunidades enteras que comparten danzas, música y alimentos típicos. El fuego actúa como un puente entre el pasado y el presente, evocando antiguos rituales de agradecimiento y protección ante las adversidades del clima y el trabajo rural.

Dos estatuas religiosas decoradas con flores son llevadas en andas por personas, a la orilla de un río con vegetación abundante y embarcaciones
Estatuas de San Pedro y San Pablo son transportadas en una procesión fluvial y terrestre, rodeadas de feligreses, durante la festividad religiosa.

Ferias gastronómicas marinas en los puertos principales

La dimensión culinaria de la festividad resulta inseparable de la figura de San Pedro, quien según la tradición cristiana fue pescador antes de convertirse en apóstol. Por este motivo, los principales puertos del país —Callao y Chorrillos entre ellos— instalan ferias donde los visitantes pueden degustar platos emblemáticos preparados por los propios pescadores y sus familias. Ceviche, parihuela, jalea mixta y arroz con mariscos son algunas de las especialidades que se ofrecen en puestos y restaurantes a lo largo de los malecones.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mesa repleta de aperitivos gourmet, frutas frescas, embutidos, wraps y vegetales junto al mar, en pleno día soleado. Al fondo, se observan sillas de playa y sombrillas, donde los asistentes disfrutan de la brisa marina y una vista panorámica del océano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Muelle de Chorrillos, la feria al paso permite disfrutar de recetas tradicionales como el pan con pejerrey y el ceviche carretillero. Las promociones y la música en vivo completan la atmósfera festiva. Callao Monumental, por su parte, activa una ruta gastronómica que combina la cocina marina con presentaciones de música afroperuana y salsa.

Este domingo se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. (Foto: Andina)
Este domingo se celebra la fiesta de San Pedro y San Pablo. (Foto: Andina)

El “pescado de los santos” y los pagos a la tierra

La celebración de San Pedro y San Pablo también se extiende a comunidades de la sierra, donde la fecha cobra sentido en el contexto del calendario ganadero y agrícola. Las familias realizan rituales de “pago a la tierra” solicitando fertilidad para el ganado y abundancia en las cosechas. En ciertos pueblos, se intercambian pescados secos traídos desde la costa como muestra de respeto y comunión con los apóstoles. Esta práctica refuerza el vínculo entre la fe católica y la cosmovisión andina, construida sobre la reciprocidad y el equilibrio con la naturaleza.

En la serranía, las festividades pueden incluir procesiones rurales, misas campales y la preparación de platillos a base de productos locales. La combinación de ingredientes marinos y serranos aporta un matiz distintivo a la celebración y testimonia la diversidad cultural del país.

Dos estatuas de San Pedro y San Pablo decoradas con flores y hojas de palma sobre una plataforma. Personas en procesión en una calle urbana con edificios
Devotos acompañan las estatuas ornamentadas de San Pedro y San Pablo durante una procesión religiosa en una calle urbana.

Agenda del Día del Pescador: actividades centrales en Callao y Chorrillos

La jornada del 29 de junio moviliza a miles de personas en Callao, considerado el primer puerto del Perú. Desde primera hora de la mañana, el muelle de pescadores de Puerto Nuevo acoge una solemne misa al aire libre, seguida de la tradicional procesión marítima y la bendición de las aguas. Más de 100 embarcaciones participan en el recorrido, que rinde homenaje a los pescadores fallecidos en el mar. El festival incluye conciertos de orquestas y eventos culturales a lo largo de la tarde.

En el distrito de Bellavista, cercano a Callao, se lleva a cabo el Festival San Pedro Salsa y Cumbia, que suma un componente musical a la celebración religiosa. El acceso a la zona monumental puede realizarse a través de la Línea 1 del Metro, combinando con buses hacia la Avenida Sáenz Peña, o mediante taxis por la Avenida Óscar R. Benavides y el Circuito de Playas de la Costa Verde.

Cómo llegar y vivir la experiencia en el Muelle de Chorrillos

El Muelle de Chorrillos se convierte en epicentro de actividades que combinan la fe religiosa con el orgullo patriótico. La agenda inicia con un desfile cívico-militar en el malecón y la colocación de ofrendas florales ante el monumento de José Olaya Balandra. Al mediodía, la imagen de San Pedro es llevada por los pescadores hasta el mar, donde se realiza un recorrido en lanchas acompañadas por cánticos y muestras de devoción.

Durante toda la jornada, se desarrollan competencias deportivas como la carrera de chalanas y concursos de degustación de platos marinos. El acceso al muelle es sencillo utilizando el Metropolitano hasta la estación Matellini, con alimentadores hacia el malecón, o a través del Circuito de Playas en vehículo particular.

Multitud de personas observa una estatua religiosa en un barco, adornada con flores. Hay banderines de colores y una pancarta en el fondo
Una multitud de feligreses acompaña la procesión de la imagen de San Pedrito, decorada con flores y transportada en una estructura con forma de barco, durante una celebración en Perú.

Identidad, sincretismo y vigencia de una tradición

La festividad de San Pedro y San Pablo trasciende el ámbito religioso y se convierte en un espacio de encuentro para diversas expresiones culturales. El sincretismo entre la fe católica, los rituales indígenas y las prácticas propias del mundo pesquero permite que la celebración mantenga vigencia y capacidad de adaptación. En cada puerto, pueblo o comunidad, la fecha adquiere matices propios, reflejando la riqueza y pluralidad del país.

El 29 de junio, Perú revalida su vínculo con el mar y la tierra, y reafirma la importancia de las tradiciones que unen a sus habitantes más allá de las diferencias geográficas o sociales. La continuidad de estos rituales revela la fuerza de una identidad que se renueva cada año, anclada en la memoria y el trabajo colectivo.

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