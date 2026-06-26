Resultados de la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

El tramo decisivo de la fase de grupos en la Copa de la Liga 2026 se vivirá hoy, viernes 26 de junio, con el inicio de la tercera fecha. Los equipos peruanos buscan asegurar su presencia en la siguiente ronda, y la expectativa se concentra en los partidos programados para esta jornada.
El duelo que más expectativa genera es el que protagonizarán Universitario de Deportes y Atlético Grau. Sporting Cristal y Unión Comercio disputarán su partido en el estadio Alberto Gallardo. También el cruce entre Alianza Lima y Alianza Atlético en Villa El Salvador.
Resultados de la fecha 3 por la Copa de la Liga 2026
Viernes 26 de junio
- UTC vs. FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / Grupo C)
- Alianza UDH vs. Unión Minas (15:15 horas / estadio Heraclio Tapia / Grupo E)
- Sport Huancayo vs. ADT (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / Grupo E)
- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)
Sábado 27 de junio
- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)
- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)
- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)
- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)
Domingo 28 de junio
- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Hugo Sotil / Grupo A)
- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)
- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)
- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
Lunes 29 de junio
- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)
- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
Dónde ver los partidos de la fecha 3 por la Copa de la Liga 2026
La transmisión de la Copa de la Liga 2026 presenta una novedad significativa destinada a los aficionados. La Federación Peruana de Fútbol ha confirmado que los partidos podrán verse en directo exclusivamente a través de Bicolor+, el servicio de streaming oficial, disponible en el canal de YouTube de la federación. Esta modalidad busca facilitar el acceso a los encuentros desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
PUBLICIDAD
El seguimiento minuto a minuto de los partidos, junto con la información más reciente, estará garantizado por Infobae Perú. El medio digital se ha comprometido a brindar una cobertura integral de la competencia, que abarca desde el análisis previo de cada partido hasta la narración de las jugadas más destacadas y la actualización constante de los resultados y la tabla de posiciones.
Así va la tabla de posiciones previo a la fecha 3
Grupo A
- Alianza Atlético (6 pts / 2PJ)
- Carlos A. Mannucci (3 pts / 2PJ)
- Alianza Lima (1 pts / 2PJ)
- César Vallejo (1 pts / 2PJ)
Grupo B
- Ada Jaén (4 pts / 2PJ)
- Juan Pablo II (1 pts / 1PJ)
- Comerciantes Unidos (0 pts / 1PJ)
Grupo C
- Llacuabamba (2 pts / 2PJ)
- UTC (1pts / 1PJ)
- Cajamarca FC (1 pts / 1PJ)
Grupo D
- Pirata FC (3 pts / 1PJ)
- Atlético Grau (3 pts / 1PJ)
- Universitario (0 pts / 1PJ)
Grupo E
- ADT (4 pts / 2PJ)
- Sport Huancayo (4 pts / 2PJ)
- Unión Minas (1 pts / 2PJ)
- Alianza UDH (1 pts /2PJ)
Grupo F
- Cienciano (6 pts / 2PJ)
- Deportivo Binacional (3 pts / 2PJ)
- Cusco FC (1 pts / 2PJ)
- Deportivo Garcilaso (1 pts / 2PJ)
Grupo G
- Los Chankas (3 pts / 1PJ)
- Santos FC (3 pts / 1PJ)
- Ayacucho FC (0 pts / 2PJ)
Grupo H
- CD Moquegua (3 pts / 1PJ)
- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 2PJ)
- Melgar (0 pts / 1PJ)
Grupo I
- Academia Cantolao (3 pts / 1PJ)
- Sport Boys (1 pts / 1PJ)
- San Martín (1 pts / 2PJ)
Grupo J
- Sporting Cristal (4 pts / 2PJ)
- Comerciantes FC (4 pts / 2PJ)
- Unión Comercio (3 pts / 2PJ)
- Estudiantil CNI (0 pts / 2PJ)
Más Noticias
Tabla de posiciones del Grupo I del Mundial 2026: así van Francia, Noruega, Senegal e Irak en la fecha 3
La serie se encuentra definida con los pases directos de Francia y Noruega a la ronda final. Hace falta saber si el que se quede con la tercera posición acude a los dieciseisavos de final por vía alterna
Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026: así van España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita en la fecha 3
La jornada se cierra con un gran duelo entre la ’celeste’ y la ’roja’. De esta zona saldrá el contrincante de Argentina en 16avos
Tabla de posiciones del Grupo G del Mundial 2026: así van Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda en la fecha 3
Se definirán el pase a los dieciseisavos de la cita mundialista: los belgas se medirán con los neozelandeses y los egipcios chocarán con iraníes para mantenerse en carrera. Entérate cómo van los equipos
Dónde ver Egipto vs Irán HOY en Perú: canal tv online del duelo por Grupo G del Mundial 2026
Es una de las series más equilibradas de la gran cita. Los africanos, eso sí, parten con una ligera ventaja ubicándose en la cima con más unidades, pero los ‘príncipes de Persia’ no serán un mero trámite
A qué hora juega Egipto vs Irán HOY en Perú: partido por fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026
El equipo de Mohamed Salah se medirá con los iraníes en la lucha por el pase a los 16avos por el Grupo G. Entérate los horarios disponibles para vibrante cotejo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD