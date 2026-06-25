Hallan muerto a campeón de marinera en su casa de Independencia: Familia sospecha de círculo cercano

La Policía Nacional investiga el deceso de José Antonio Pérez Ferreyros reconocido campeón de marinera, quien fue encontrado sin vida en su domicilio del distrito de Independencia. El hallazgo ocurrió tras casi dos días sin contacto con su familia, luego de una reunión con amigos en la que participó el lunes por la noche.

El entorno familiar sostiene que existen indicios que apuntan a una muerte no natural y solicita el esclarecimiento del caso. Esto luego de visualizar las cámaras de seguridad y los últimos movimientos del bailarín.

El hallazgo y las primeras sospechas

Según explicó Jesús Conde, sobrino del fallecido, la familia perdió contacto con José Antonio Pérez Ferreyros el lunes 22 de junio. Un amigo alertó sobre su ausencia al no recibir respuesta a sus llamadas ni mensajes.

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Investigación abierta por muerte de campeón nacional de marinera en Independencia| Latina Noticias

“Las últimas veces que conversamos con él fue el lunes. Pensamos que podía haber extraviado su celular, pero la preocupación creció cuando tampoco respondía en su domicilio”, relató Conde en declaraciones recogidas por Latina Noticias.

El entorno familiar y amistades intentó obtener información sobre su paradero a través de conocidos, compañeros de trabajo y vecinos, sin éxito. El miércoles, tras varias horas de incertidumbre, decidieron verificar personalmente la vivienda. Al acercarse a la ventana contigua al dormitorio, percibieron un fuerte olor desagradable. Ante esa situación, recurrieron a agentes de la Policía Nacional, quienes ingresaron a la fuerza al inmueble y encontraron el cuerpo de Pérez Ferreyros

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El cadáver se encontraba dentro de la habitación, con la puerta cerrada con llave. El sobrino de la víctima indicó que el cuerpo estaba semidesnudo en la parte inferior y con evidentes signos de violencia.

“La billetera, el celular y el módem de Internet no estaban en la habitación”, precisó Conde.

La familia sostiene que la ausencia del módem sería relevante, ya que las cámaras de seguridad del inmueble funcionan con conexión wifi. “Sospechamos que quien se llevó el módem sabía que las cámaras dependían de Internet”, agregó el familiar.

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Las cámaras y las últimas personas que lo vieron con vida

Imágenes de videovigilancia muestran a cuatro personas ingresando a la vivienda de la víctima durante la noche, tras un partido de fútbol entre amigos. Tres de ellos abandonaron el inmueble cerca de las dos y media de la madrugada, mientras que el cuarto salió aproximadamente a las cuatro y media. Según la familia, este último individuo habría tardado varios minutos en salir y llevaba consigo una mochila.

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La familia de José Antonio Pérez Ferreyros ha brindado toda la información recabada a la Policía Nacional, que se encuentra a cargo de la investigación.

Pérez Ferreyros, de 53 años, era un campeón nacional de marinera con amplia trayectoria en concursos y espectáculos. Su familia y amigos lo recuerdan como una figura destacada del baile tradicional peruano. De esta manera, esperan justicia y se aclare el caso.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone la central gratuita 105 para recibir denuncias y brindar asistencia ante situaciones de emergencia o hechos delictivos.

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación cuenta con el servicio para orientación y recepción de denuncias relacionadas con delitos o hechos sospechosos.