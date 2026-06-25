Frío extremo en Puno: heladas intensas congelan agua y ponen en riesgo a niños y adultos mayores en comunidades altoandinas

Las zonas altas de Puno registran temperaturas de hasta -15 °C, afectando a familias en comunidades altoandinas como Ancaca, donde el agua se congela, el ganado está en riesgo y se reportan problemas de salud en niños y adultos mayores, en medio de una temporada de heladas intensas que, según el SENAMHI, continuará en los próximos días. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

Las zonas altas del departamento de Puno continúan registrando una de las temporadas más duras de frío del año, con heladas intensas que afectan a comunidades ubicadas por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas nocturnas han llegado incluso a valores cercanos a los -15 °C, un escenario de alto riesgo para la salud de la población y la actividad económica familiar.

En comunidades del altiplano, el frío extremo provocó el congelamiento de fuentes de agua, la pérdida de pastos naturales y complicaciones en la vida cotidiana de cientos de familias. Niños, adultos mayores y animales de crianza figuran entre los más vulnerables ante estas condiciones climáticas, que se intensifican durante las madrugadas.

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En paralelo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) mantuvo alertas por fenómenos meteorológicos en distintas regiones del país. Aunque el Aviso N.° 251 de nivel naranja advirtió un “cuarto friaje” en la selva sur y central entre el 24 y 26 de junio, en Puno las heladas continuaron dentro de su patrón estacional, con intensidades consideradas de moderadas a fuertes.

El Senamhi alertó sobre el descenso de la temperatura nocturna en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Puno y Tacna. (Andina)

Heladas extremas congelan la vida diaria en la comunidad de Ancaca, en Puno

En la comunidad de Ancaca, en Puno, las familias describieron un escenario crítico: el agua se congeló durante la noche y la vida cotidiana se convirtió en una rutina de resistencia al frío. “Podemos observar cómo está incluso la piedra, no puede tumbar la capa de hielo que existe en este sector”, relató un poblador a 24 Horas de Panamericana Televisión.

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La economía familiar también se vio afectada, ya que la principal actividad es la crianza de ganado vacuno, ovino y camélidos. “Somos 380 familias. De ellas, aproximadamente un tercio son niños”, explicó, quien además advirtió que el frío extremo puso en riesgo la supervivencia de los animales por la falta de alimento y la congelación de los pastos.

Otro poblador indicó que incluso el agua almacenada en baldes y botellas amaneció completamente congelada, lo que dificultó la preparación de alimentos y el consumo diario. “Así lo abrigamos para que resista la helada”, comentó sobre el esfuerzo que realizan para proteger a su ganado.

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En tanto, los niños también sufrieron las consecuencias del frío extremo, con casos de enfermedades respiratorias y daños en la piel. “Su manito está rajada por el caso de la helada”, relató un comunero, al describir la afectación directa en los menores de edad.

La sierra sufre su temporada de heladas. (Foto: Andina)

Condiciones frías continuarán en Puno con heladas de mayor intensidad

De acuerdo con el jefe zonal del SENAMHI en Puno, Sixto Flores Sancho, las temperaturas registradas en la región se encontraron dentro de los valores típicos de la temporada, aunque con intensidades que alcanzaron niveles significativos.

“Hemos tenido heladas de intensidad moderada a fuerte dentro del promedio histórico típico de temporada. Son las temperaturas más bajas registradas en este 2026”, señaló el especialista.

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Asimismo, advirtió que las condiciones frías continuarán en los próximos días. “Estos tres días se pronostican heladas de magnitud mayormente fuerte, con temperaturas un poco más intensas respecto a lo habitual”, precisó.

Aunque el aviso naranja del SENAMHI se centró en el descenso de temperaturas en la selva por el cuarto friaje, las zonas altoandinas como Puno mantuvieron un escenario persistente de heladas nocturnas, lo que incrementó la vulnerabilidad de las comunidades rurales.

Fotos: Andina

Familias piden ayuda por heladas que golpean zonas altoandinas

Ante este panorama, el SENAMHI recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en zonas rurales expuestas a heladas intensas y vientos fríos.

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En las comunidades afectadas, los pobladores exigieron mayor presencia del Estado, con apoyo urgente en abrigo, medicinas y alimentos para el ganado, principal sustento económico de las familias. “Necesitamos frazadas, medicina para el ganado”, señalaron los comuneros, quienes afirmaron sentirse abandonados ante la magnitud del frío.

Representantes alpaqueros en Puno expresan su preocupación por falta de agua y alimentos. Ellos sostienen que se sienten olvidados por parte del Gobierno ya que se enfrentan a las sequías y heladas. (Diario Perú)

Mientras tanto, las imágenes del altiplano reflejaron una realidad crítica: familias enteras enfrentaron cada día temperaturas extremas con recursos limitados, en espera de asistencia que les permita sobrellevar uno de los inviernos más duros en los últimos años. Desde Panamericana Televisión, se informó que la situación continuó generando preocupación por el impacto en la salud y la economía de las comunidades altoandinas.

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