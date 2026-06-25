Perú

Lesly Águila cuenta cómo la pérdida de su gemela y su hermana mayor llevó a sus padres a protegerla: “Me cuidan como oro”

La cantante de ‘Corazón Serrano’ abrió su corazón y relató como esta historia en la vida de sus padres aún continúa afectándolos

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Una mujer de cabello largo y claro, con camisa a cuadros, sentada en un estudio con un micrófono, un vaso de agua y una planta en el fondo
Lesly Águila conversa en un estudio sobre la protección de sus padres, quienes la cuidan "como oro" tras la pérdida de su gemela y su hermana mayor.

La cantante de Corazón Serrano abordó uno de los capítulos más sensibles de su vida durante una entrevista en el pódcast de Carlos Orozco. En ese espacio, la artista compartió cómo las pérdidas de sus dos hermanas en la infancia modificaron la dinámica familiar y la manera en que sus padres la han cuidado desde entonces.

Lesly Águila nació acompañada de una hermana gemela, quien falleció cuando ambas eran bebés. “Mi hermana gemela falleció, mi mamá dice que éramos dos gotas de agua, falleció muy bebita”, relató durante la entrevista. El parecido entre ambas sigue siendo un tema recurrente en su entorno familiar, lo que mantiene vivo el recuerdo de esa pérdida.

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A este episodio doloroso se suma la muerte de su hermana mayor, quien falleció a los once meses como consecuencia de problemas bronquiales. “En total 5, con mis dos hermanas fallecidas porque mi hermana mayor falleció también de bronquios a los 11 meses”, explicó la cantante.
Mujer con gafas de sol y vestido floreado arrodillada frente a una tumba con lápida blanca y dos arreglos florales grandes en un cementerio. El suelo es de tierra
La cantante Lesly Águila visita una tumba adornada con flores en un cementerio desolado, rindiendo homenaje a sus familiares fallecidos.

Estas experiencias afectaron profundamente a sus padres, quienes, tras perder a dos hijas, desarrollaron un vínculo protector hacia ella.

Convertida en la única hija mujer del hogar, Águila contó que su madre suele conmoverse al abordar estos temas. “Mi mami siempre es tocada con esos temas, porque yo soy la única hija mujer que les queda, por eso me cuidan como oro”, expresó en un momento de la entrevista. Este testimonio dejó en evidencia la huella emocional que las pérdidas han dejado en la familia y el impacto que aún persiste.

La artista también explicó que la sobreprotección en su infancia fue resultado directo del temor de sus padres a enfrentar nuevas pérdidas. Su presencia se convirtió en el centro de la familia, y la necesidad de protegerla marcó la manera en que creció y se relacionó con su entorno.

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Mujer con cabello castaño claro y chaqueta a cuadros, sentada ante una mesa de madera con micrófono negro, vaso de agua y planta verde
Lesly Águila dialoga en un estudio de grabación, donde aborda temas relacionados con su historia familiar y la protección parental que recibió.

El retiro de la música de Lesly Águila para formar su familia

Durante la misma conversación, Lesly Águila abordó sus planes personales y profesionales. Detalló que su contrato con Corazón Serrano se extiende hasta el año 2029, garantizando su permanencia en la agrupación por tres años más. “Tengo contrato firmado por tres años más, hasta el 2029”, puntualizó, confirmando su compromiso con el grupo.

Sin embargo, la cantante dejó en claro que sus prioridades cambiarán al término de ese periodo. Su principal objetivo es formar una familia y convertirse en madre, una meta que ha postergado por las exigencias laborales. “Quiero tener mi familia. Yo siempre he querido ser mamá”, señaló, subrayando que la estabilidad alcanzada en la actualidad le permite pensar en nuevos proyectos personales.

Lesly Águila confirma fecha de salida de Corazón Serrano y revela que quiere ser madre tras dejar la agrupación
Lesly Águila confirma fecha de salida de Corazón Serrano y revela que quiere ser madre tras dejar la agrupación

La decisión de priorizar la vida familiar responde tanto a un deseo individual como a la influencia de su historia. Águila destacó que la protección recibida en su infancia, sumada al impacto de las pérdidas, la llevó a valorar los lazos familiares por encima de cualquier otra cosa. Ahora, con mayor madurez y apoyo de su entorno, planea dar un giro a su vida lejos de los escenarios.

El testimonio de Lesly Águila expuso no solo el dolor de las ausencias, sino también la manera en que esas experiencias moldearon su visión y sus decisiones. La artista mostró que detrás de su carrera musical existe una historia personal marcada por la resiliencia y la importancia de la familia como motor para el futuro.

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