Magaly Medina alerta a Suheyn Cipriani tras anunciar romance con empresario minero: “Tú no lo ocultas, él sí”

La popular ‘Urraca’ cuestionó la actitud de Luis Zapata frente a las recientes declaraciones de la exreina de belleza sobre su romance | Magaly TV La Firme

La conductora de espectáculos Magaly Medina lanzó una advertencia dirigida a Suheyn Cipriani tras la confirmación del romance de la modelo con el empresario minero Luis Felipe Zapata. Durante la última emisión de su programa, Medina expresó inquietud por las decisiones afectivas de Cipriani y la instó a no ignorar señales que podrían indicar que su nueva pareja no es la más conveniente.

La presentadora sostuvo que Cipriani repite un patrón en sus relaciones, donde no logra identificar indicios de alerta en el comportamiento de sus parejas, lo que termina generándole problemas sentimentales. Según Medina, esta situación se ha presentado en ocasiones anteriores y podría repetirse si no presta mayor atención a los antecedentes de las personas con las que se vincula.

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La advertencia de Magaly Medina surgió después de escuchar las declaraciones de Suheyn Cipriani sobre su noviazgo con Luis Zapata. La modelo había señalado que prefería mantener en reserva la relación, aunque finalmente terminó siendo pública. Medina hizo hincapié en la diferencia de actitudes entre ambos, pues consideró que el empresario prefiere ocultar el vínculo.

Magaly Medina conduce su programa de televisión mientras se proyectan en pantalla declaraciones de Samantha Batallanos sobre la relación de su expareja con Suheyn Cipriani.

“Tú no lo ocultas, el que lo oculta es él… porque hay que ver las banderas rojas, pues, Suheyn. Mira lo que ha pasado con otras”, expresó la conductora en un tono directo.

Además, Medina cuestionó la transparencia de Luis Zapata y advirtió sobre ciertos patrones en su historial. “Esas son banderitas rojas. Un hombre que siempre está con faranduleras, con gente del medio como delitos y que nunca oficializa a ninguna y que siempre las tiene escondidas, ¿por qué te iría a ti a oficializar? Vamos empezando por ahí, y esas son cosas que siempre hay que mirar”, señaló en su espacio televisivo.

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La periodista insistió en la importancia de no pasar por alto las señales de alerta y recomendó a Cipriani analizar el historial de sus parejas antes de involucrarse sentimentalmente. “Ella no ve el historial de cada tipo que se mete, por eso es que después termina llorando”, sentenció Magaly Medina, dejando en claro su escepticismo frente al nuevo vínculo.

Magaly Medina se dirige a Suheyn Cipriani, a quien alerta sobre la discreción del empresario minero con quien mantiene una relación sentimental.

Suheyn confirmó su romance con Luis

Por su parte, Suheyn Cipriani decidió oficializar su relación con Luis Felipe Zapata después de un periodo de reserva. En declaraciones para el programa ‘Sin+ que decir’, la modelo relató que ambos se conocieron hace años, pero solo iniciaron una relación cuando ambos estaban solteros.

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“Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros”, comentó.

La modelo explicó que el acercamiento comenzó por redes sociales y que fue el empresario quien tomó la iniciativa. “Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”, detalló Cipriani sobre el inicio de la relación.

La presentadora contó que el acercamiento comenzó tras intercambiar mensajes en redes sociales y que, tras superar relaciones anteriores, busca construir una historia basada en confianza y discreción. Sin más que decir/ YouTube

Aunque intentó mantener su vida privada alejada de los medios, optó por hacer pública la relación porque confía en la conexión que están construyendo. “Es un buen chico, estamos juntos oficialmente, lo estamos intentando. Como le comenté a Jessica Newton, no por fallar nuevamente me voy a perder la oportunidad, yo creo en el amor”, dijo la modelo.

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La aparición de Samantha Batallanos, quien aseguró ser “el amor de la vida” de Luis Zapata, generó un mayor interés mediático y comentarios en la farándula. La postura reservada del empresario frente a la exposición pública de la relación motivó las advertencias de Magaly Medina, quien pidió a Suheyn Cipriani estar atenta a las señales y antecedentes antes de apostar nuevamente por una relación sentimental.