Magaly Medina alerta a Suheyn Cipriani tras anunciar romance con empresario minero: “Tú no lo ocultas, él sí”

La conductora de espectáculos Magaly Medina lanzó una advertencia dirigida a Suheyn Cipriani tras la confirmación del romance de la modelo con el empresario minero Luis Felipe Zapata. Durante la última emisión de su programa, Medina expresó inquietud por las decisiones afectivas de Cipriani y la instó a no ignorar señales que podrían indicar que su nueva pareja no es la más conveniente.
La presentadora sostuvo que Cipriani repite un patrón en sus relaciones, donde no logra identificar indicios de alerta en el comportamiento de sus parejas, lo que termina generándole problemas sentimentales. Según Medina, esta situación se ha presentado en ocasiones anteriores y podría repetirse si no presta mayor atención a los antecedentes de las personas con las que se vincula.
PUBLICIDAD
La advertencia de Magaly Medina surgió después de escuchar las declaraciones de Suheyn Cipriani sobre su noviazgo con Luis Zapata. La modelo había señalado que prefería mantener en reserva la relación, aunque finalmente terminó siendo pública. Medina hizo hincapié en la diferencia de actitudes entre ambos, pues consideró que el empresario prefiere ocultar el vínculo.
“Tú no lo ocultas, el que lo oculta es él… porque hay que ver las banderas rojas, pues, Suheyn. Mira lo que ha pasado con otras”, expresó la conductora en un tono directo.
Además, Medina cuestionó la transparencia de Luis Zapata y advirtió sobre ciertos patrones en su historial. “Esas son banderitas rojas. Un hombre que siempre está con faranduleras, con gente del medio como delitos y que nunca oficializa a ninguna y que siempre las tiene escondidas, ¿por qué te iría a ti a oficializar? Vamos empezando por ahí, y esas son cosas que siempre hay que mirar”, señaló en su espacio televisivo.
PUBLICIDAD
La periodista insistió en la importancia de no pasar por alto las señales de alerta y recomendó a Cipriani analizar el historial de sus parejas antes de involucrarse sentimentalmente. “Ella no ve el historial de cada tipo que se mete, por eso es que después termina llorando”, sentenció Magaly Medina, dejando en claro su escepticismo frente al nuevo vínculo.
Suheyn confirmó su romance con Luis
Por su parte, Suheyn Cipriani decidió oficializar su relación con Luis Felipe Zapata después de un periodo de reserva. En declaraciones para el programa ‘Sin+ que decir’, la modelo relató que ambos se conocieron hace años, pero solo iniciaron una relación cuando ambos estaban solteros.
PUBLICIDAD
“Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros”, comentó.
La modelo explicó que el acercamiento comenzó por redes sociales y que fue el empresario quien tomó la iniciativa. “Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”, detalló Cipriani sobre el inicio de la relación.
Aunque intentó mantener su vida privada alejada de los medios, optó por hacer pública la relación porque confía en la conexión que están construyendo. “Es un buen chico, estamos juntos oficialmente, lo estamos intentando. Como le comenté a Jessica Newton, no por fallar nuevamente me voy a perder la oportunidad, yo creo en el amor”, dijo la modelo.
PUBLICIDAD
La aparición de Samantha Batallanos, quien aseguró ser “el amor de la vida” de Luis Zapata, generó un mayor interés mediático y comentarios en la farándula. La postura reservada del empresario frente a la exposición pública de la relación motivó las advertencias de Magaly Medina, quien pidió a Suheyn Cipriani estar atenta a las señales y antecedentes antes de apostar nuevamente por una relación sentimental.
Más Noticias
Alondra García Miró sorprende con la remodelación de su exclusivo departamento en Lima: “Work in progress...”
La modelo peruana revela imágenes exclusivas del proceso de remodelación de su vivienda, donde la amplitud y la luz natural marcan el diseño de su nuevo hogar en la capital
La eufórica reacción de Jefferson Farfán al debut de Neymar Jr en el Mundial 2026: “Se me escarapela el cuerpo”
El exjugador de la selección peruana comentó el Brasil vs Escocia en su canal de Youtube. Esto pasó cuando ingresó el ‘10′ brasileño
Frío extremo en Puno: heladas intensas congelan agua y ponen en riesgo a niños y adultos mayores en comunidades altoandinas
En Ancaca, a más de 4 mil metros, las madrugadas rozan los -15 °C y complican la alimentación del ganado, la preparación de comida y la salud de niños y adultos mayores
Cronograma de pagos del Banco de la Nación para julio: ¿Cuándo se cobra aguinaldo y sueldo?
Ya en julio los trabajadores públicos podrán recibir su pago de S/300 por el aguinaldo en la misma fecha en que reciben su sueldo
Aumento salarial para el sector público en pugna: Ahora MEF propondría subir a S/726 millones el espacio fiscal
Un nuevo aumento plantea el Ejecutivo tras la protesta de las confederaciones en la negociación colectiva. Sin embargo, aún resultaría insuficiente para los trabajadores
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD