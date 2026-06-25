Perú

Vehículos retoman circulación habitual en la Vía Expresa hacia el sur

La rehabilitación del acceso permite restablecer el flujo habitual de vehículos particulares hacia la vía rápida en sentido norte-sur

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El cierre temporal del tramo respondió a trabajos necesarios para construir la conexión subterránea entre la Línea 2 y el Metropolitano - Créditos: ATU.
El cierre temporal del tramo respondió a trabajos necesarios para construir la conexión subterránea entre la Línea 2 y el Metropolitano - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los conductores ya pueden utilizar nuevamente el pase a desnivel de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes ubicado a la altura de la alameda Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima, luego de que concluyeran las labores vinculadas a la construcción de la futura conexión subterránea entre la Línea 2 del Metro y el Metropolitano.

La reapertura del tramo, en sentido norte-sur, permite restablecer el flujo habitual de vehículos particulares hacia la vía rápida, lo que contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores viales más transitados de la capital.

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El acceso permaneció restringido durante varias semanas debido a los trabajos ejecutados por el concesionario de la Línea 2. Las intervenciones incluyeron perforaciones especializadas indispensables para habilitar la galería subterránea que enlazará la futura Estación Central del primer metro subterráneo del país con el sistema de buses de alta capacidad.

Con el retiro de las restricciones en ese sector, la circulación retorna a su esquema tradicional. Asimismo, el tránsito continúa desarrollándose con normalidad en los tres carriles de la avenida Paseo de la República, también en dirección norte-sur, sin afectaciones adicionales para quienes se desplazan diariamente por la zona.

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Reabren tránsito en ingreso a la Vía Expresa a la altura del Paseo de los Héroes Navales - Créditos: ATU.
Reabren tránsito en ingreso a la Vía Expresa a la altura del Paseo de los Héroes Navales - Créditos: ATU.

La infraestructura en ejecución representa una de las principales apuestas para fortalecer la integración del transporte público en Lima y Callao. Una vez concluida, permitirá que miles de usuarios cambien de un sistema a otro sin necesidad de salir a la superficie, optimizando los desplazamientos y mejorando la experiencia de viaje.

Según estimaciones oficiales, la futura Estación Central de la Línea 2 tendrá capacidad para movilizar a más de 30.000 pasajeros por hora. Gracias al túnel de interconexión, quienes utilicen el Metropolitano podrán acceder directamente al servicio ferroviario y trasladarse hacia Ate o el Callao en menor tiempo.

Este proyecto busca consolidar una red articulada que facilite la conectividad entre distintos puntos de la ciudad, reduzca la congestión vehicular y promueva el uso del transporte masivo como alternativa frente al automóvil particular.

Actualmente, la Estación Central registra un avance físico de 77.34 %, porcentaje que refleja el progreso sostenido de una obra considerada estratégica para el sistema de movilidad urbana. El complejo forma parte de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, iniciativa que unirá 10 distritos de la capital y la Provincia Constitucional del Callao mediante un servicio completamente subterráneo.

La ATU precisó que continuará comunicando oportunamente a la ciudadanía sobre eventuales cierres parciales, modificaciones temporales en la circulación y planes de desvío derivados de las obras que aún se ejecutan en diversos puntos de la ciudad.

Conductores recuperan acceso a la Vía Expresa luego de cierre por obras del Metro - Créditos: ATU.
Conductores recuperan acceso a la Vía Expresa luego de cierre por obras del Metro - Créditos: ATU.

Funciones de la ATU

  • Organiza y gestiona servicios como el Metropolitano, los corredores complementarios y otros sistemas de transporte masivo.
  • Otorga, modifica, suspende o cancela autorizaciones para la prestación del servicio de transporte público.
  • Fiscaliza el cumplimiento de las normas de transporte y aplica sanciones cuando corresponde.
  • Promueve la integración tarifaria y operacional entre los distintos medios de movilidad urbana.
  • Coordina planes de desvío, gestión del tránsito e información ciudadana ante obras o emergencias.
  • Impulsa políticas orientadas a una movilidad sostenible, eficiente y accesible.

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