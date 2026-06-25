Antauro Humala a JNE: “No proclamen presidenta a Keiko Fujimori hasta esclarecer su nacionalidad por motivo de seguridad nacional”

Antauro Humala lee un documento frente a una audiencia. El video corresponde a una cobertura de noticias que aborda la petición de Antauro Humala para detener la proclamación de Keiko Fujimori en una posible segunda vuelta electoral.

La controversia electoral en Perú tomó un nuevo giro tras la solicitud de Antauro Humala al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se abstenga de proclamar a Keiko Fujimori como presidenta electa. En un documento presentado ante el Poder Judicial, Humala argumentó que existe una presunta amenaza a la seguridad nacional por la supuesta doble nacionalidad japonesa de la candidata, lo que, según su interpretación, contraviene lo establecido en la Constitución.

La presentación del recurso se formalizó como un hábeas corpus preventivo, en el que se menciona que la proclamación de Fujimori debe ser suspendida hasta que las autoridades electorales verifiquen de forma oficial su situación jurídica. El argumento central radica en que la doble nacionalidad sería incompatible con la función presidencial, en alusión al artículo 110 de la Carta Magna, que señala que el presidente de la república personifica a la nación peruana.

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Motivos de seguridad nacional y referencia al artículo 110

Según el pronunciamiento, el tema trasciende lo individual y afecta directamente los intereses de la seguridad nacional. Humala y sus seguidores aseguran que la eventual proclamación de una autoridad con doble nacionalidad podría vulnerar la soberanía nacional y abrir la puerta a injerencias foráneas. La argumentación sostiene que la jefatura de Estado no admite compatibilidad con la condición de ciudadano de otro país debido al carácter simbólico y representativo del cargo.

Fotografía de archivo de la candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori. EFE/Paolo Aguilar

Los allegados a Humala insisten en que la Constitución es precisa al señalar que el presidente debe encarnar a la nación, y vinculan esta exigencia con el caso específico de la nacionalidad japonesa. En sus declaraciones, recuerdan que la ley japonesa reconoce la transmisión de nacionalidad por filiación, lo que podría aplicar a Fujimori por su ascendencia.

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La alusión a la nacionalidad japonesa y antecedentes familiares

El comunicado también hace referencia a antecedentes históricos vinculados a la familia Fujimori. Se menciona que Alberto Fujimori, expresidente y padre de la candidata, fue reconocido por Japón como ciudadano japonés tras su huida del país en el año 2000, cuando renunció a la presidencia del Perú desde Tokio. Para los simpatizantes de Humala, este hecho evidencia la posibilidad real de que la nacionalidad japonesa haya sido transmitida a su hija, lo que justificaría una revisión exhaustiva antes de cualquier proclamación.

La reivindicación del legado de Alberto Fujimori fue uno de los ejes centrales de la campaña de Fuerza Popular en la primera vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se advierte que la figura del Koseki, el registro familiar japonés, permitiría la inscripción de descendientes de ciudadanos japoneses nacidos en el extranjero, siempre que se cumplan ciertos trámites. Los antauristas consideran relevante que se aclare si Keiko Fujimori ha sido incluida en dicho registro y si mantiene vínculos jurídicos con el Estado japonés.

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El fundamento constitucional y la interpretación de la doble nacionalidad

Según el texto, la situación de Keiko Fujimori genera dudas respecto a su idoneidad para asumir la presidencia, ya que la ley peruana exige que el jefe de Estado posea únicamente la nacionalidad peruana.

El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez (c) participa en una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, este viernes en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

La demanda señala que existen registros familiares japoneses, conocidos como Koseki, en los que la familia Fujimori estaría inscrita. Este sistema de registro civil japonés documenta la existencia y el estado civil de los ciudadanos japoneses, y según los demandantes, la candidata podría tener vínculos jurídicos con el Estado japonés por este motivo.

Antecedentes históricos y referencias a ex presidentes

El recurso presentado por los abogados cercanos a Antauro Humala también hace referencia al caso de Alberto Fujimori, padre de la candidata y expresidente del país. Se recuerda que Fujimori utilizó su nacionalidad japonesa en el año 2000 para salir del país y refugiarse en Asia, eludiendo la acción de la justicia peruana tras su renuncia a la presidencia desde Tokio.

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Un documento oficial aborda los fundamentos de hecho sobre la doble nacionalidad de Keiko Fujimori y su postulación a la Presidencia de la República en 2026. (-)

En el alegato se menciona que este antecedente representa un peligro de reiteración, ya que la propia Keiko Fujimori ha declarado en diferentes oportunidades su intención de seguir los pasos de su progenitor. Los demandantes sostienen que esta posible instrumentalización transnacional de la justicia debe ser evaluada antes de cualquier proclamación oficial.

El caso de Pedro Pablo Kuczynski y la nacionalidad en la presidencia

Durante las declaraciones, Antauro Humala recordó el precedente de Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Antes de su juramentación como presidente, PPK renunció de forma expresa a su nacionalidad estadounidense, cumpliendo así con la exigencia constitucional de personificar únicamente a la nación peruana en el ejercicio del cargo.

Las elecciones de 1995 reforzaron el poder de Alberto Fujimori, quien logró la reelección con amplia mayoría en un contexto político marcado por cambios institucionales. (Andina)

Esta referencia busca reforzar el argumento de que la máxima autoridad del país no debe poseer otra nacionalidad, ni siquiera la adquirida por filiación o por nacimiento en el extranjero, como se regula tanto en la Constitución peruana como en la legislación japonesa.

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Reacción de las autoridades y proceso judicial

El hábeas corpus preventivo presentado solicita que el Jurado Nacional de Elecciones, junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, presenten documentación oficial que confirme que Keiko Fujimori no mantiene ninguna nacionalidad diferente a la peruana.

El proceso se encuentra ahora en evaluación por parte del Poder Judicial. De ser admitido, se abrirá una etapa de análisis constitucional sobre los alcances de la solicitud. Mientras tanto, el JNE publicó en su plataforma oficial la hoja de vida de la candidata, donde se ratifica que nació en Lima y solo posee nacionalidad peruana.

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El sistema Koseki y la doble nacionalidad en Japón

La controversia sobre la nacionalidad japonesa de Fujimori también ha puesto en el centro del debate la manera en que Japón reconoce la doble nacionalidad. El Koseki es el registro familiar en el que se inscriben los ciudadanos japoneses, incluidas las personas nacidas en el extranjero si sus padres son japoneses. La normativa japonesa permite la adquisición de la nacionalidad por filiación, aunque exige a la mayoría de edad optar por una sola nacionalidad.

Congreso del Perú restituyó la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución Política. (Foto: France 24)

El registro en el Koseki no es automático; requiere de una notificación formal ante una municipalidad japonesa o representación diplomática. Si no se realiza este trámite, pueden generarse problemas de reconocimiento administrativo. Los demandantes sostienen que es necesario comprobar si Keiko Fujimori se encuentra en este registro.

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Argumentos legales y solicitud de aclaración al JNE

El comunicado enfatiza que la preocupación de Humala y su entorno no se traduce en una acción legal formal del partido ni en un recurso presentado ante el Poder Judicial. El objetivo central es advertir públicamente al JNE sobre la necesidad de verificar de manera rigurosa la situación de nacionalidad de la candidata antes de cualquier acto de proclamación oficial.

Los simpatizantes de Humala solicitan que la autoridad electoral exija a Fujimori una declaración jurada y la documentación pertinente que acredite de manera fehaciente su nacionalidad exclusiva. Consideran que solo tras corroborar la ausencia de otra ciudadanía, especialmente la japonesa, debe procederse a la proclamación de resultados.

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