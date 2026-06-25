Venezolanos en Perú viven con angustia los efectos de los terremotos: muchos aún no logran contactar a sus familias

La preocupación se instaló entre los ciudadanos venezolanos residentes en Perú luego de los dos terremotos que sacudieron Venezuela. Mientras las autoridades evalúan los daños en distintas zonas del país, familiares que viven en Lima y otras regiones permanecen a la espera de noticias debido a las fallas en las comunicaciones y cortes de energía reportados tras la emergencia.
Los movimientos sísmicos, registrados durante la tarde del 24 de junio, generaron daños en infraestructura y escenas de emergencia en ciudades como Caracas, Valencia y otras zonas cercanas al epicentro. Las imágenes de edificios afectados y labores de rescate incrementaron la incertidumbre entre quienes tienen familiares en el país.
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En Lima, especialmente en zonas con alta presencia de ciudadanos venezolanos, la preocupación fue evidente. Comerciantes, trabajadores y familias buscaban comunicarse con sus seres queridos mientras intentaban obtener información a través de redes sociales y llamadas que en muchos casos no lograban concretarse.
“No hay posibilidad de comunicarse”
Óscar Pérez, representante de Unión Venezolana en Perú, explicó que uno de los principales problemas tras el sismo ha sido la interrupción de las telecomunicaciones.
“Las telecomunicaciones, que ya de por sí en Venezuela son muy precarias, se han venido a cero. Hoy uno de los grandes dramas que estamos atravesando los venezolanos que estamos fuera es que no hay posibilidad de comunicarse con las personas, con los familiares, con los seres queridos”, señaló en Panamericana Tv.
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El representante de la comunidad venezolana indicó que la falta de información ha generado ansiedad entre los migrantes que viven en Perú y que buscan conocer el estado de sus familiares. “Estamos hablando de millones de venezolanos que están fuera del territorio nacional y que quieren saber cómo están sus familiares”, afirmó.
Familias venezolanas en Lima cuentan momentos de incertidumbre
En la avenida Naranjal, en Los Olivos, ciudadanos venezolanos expresaron su preocupación por lo ocurrido en su país. Una residente venezolana contó que horas después del sismo logró comunicarse con sus familiares, aunque relató la desesperación que vivieron durante el movimiento sísmico.
“Fue fuerte, mucha gente desesperada porque allá en Venezuela nunca había habido algo así. Es preocupante para nosotros”, comentó en Latina Noticias.
Otro ciudadano venezolano explicó que pudo conversar con su madre, pero aseguró que la situación fue complicada por la interrupción de servicios. “Cortaron el internet, cortaron la línea para que uno no se pueda comunicar con los familiares que están afuera”, relató.
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También señaló que familiares y amigos en zonas como Caracas, Valencia y otras regiones permanecen atentos a la evolución de la emergencia.
Preparan apoyo desde Perú para damnificados
Ante la emergencia, representantes de la comunidad venezolana evalúan organizar acciones de solidaridad desde Perú, como centros de acopio para enviar ayuda humanitaria. Óscar Pérez indicó que vienen coordinando la posibilidad de recolectar alimentos no perecibles y otros insumos necesarios para apoyar a las personas afectadas.
Además, planteó que, debido a la ausencia de relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela, se busquen mecanismos alternativos para facilitar una eventual ayuda especializada.
Cancillería peruana informa que no hay peruanos afectados
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que, hasta el momento, no se registran ciudadanos peruanos afectados por el terremoto en Venezuela.
La Cancillería señaló que permanece atenta ante cualquier requerimiento de asistencia y recordó que los peruanos que necesiten apoyo pueden comunicarse con los canales de emergencia habilitados.
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Mientras continúan las evaluaciones de daños en Venezuela, miles de familias venezolanas en Perú permanecen pendientes de nuevas noticias sobre sus seres queridos.
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