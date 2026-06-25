Construyen hospital antisísmico en Manchay: ¿Cuándo finalizará la obra?

Cerca de 200.000 habitantes de Manchay, Pachacámac y Cieneguilla accederán, en los próximos años, a servicios especializados de salud sin necesidad de trasladarse hacia otros distritos de la capital. El futuro Hospital Papa Francisco, impulsado por el Ministerio de Salud (Minsa), promete cambiar la atención sanitaria en Lima Este con equipamiento de última generación, infraestructura resiliente frente a terremotos y una amplia capacidad asistencial.
De acuerdo el informe especial de Andina, el establecimiento de categoría II-1 dispondrá de 110 camas de hospitalización, áreas de emergencia, salas quirúrgicas, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes. Entre los dispositivos previstos figuran un tomógrafo, ecógrafos, equipos de rayos X, mamógrafo, densitómetro óseo y ambulancias para fortalecer la respuesta médica en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.
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Además de ampliar la cobertura sanitaria, el recinto permitirá descongestionar otros establecimientos de la red pública y acercará prestaciones de alta demanda a miles de familias que actualmente deben recorrer largas distancias para recibir atención especializada.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es su sistema de protección estructural ante movimientos telúricos. La infraestructura de cinco niveles incorpora 96 aisladores sísmicos instalados entre la cimentación y la superestructura, mecanismos diseñados para disipar la energía generada por un sismo y reducir el impacto sobre el edificio.
Vladimir Flores, coordinador de obras del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), explicó al medio que estos componentes permiten que el inmueble continúe funcionando incluso durante una emergencia de gran magnitud.
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“Los aisladores disipan las ondas sísmicas y separan el movimiento del terreno de la estructura, lo que garantiza la continuidad de las actividades críticas”, señaló el especialista.
Las pruebas realizadas tras recientes movimientos registrados en Lima evidenciaron que dichos mecanismos no presentaron deformaciones ni desplazamientos, ratificando su eficacia para preservar la operatividad del futuro nosocomio.
¿Cuándo finalizará la construcción?
De acuerdo con el Pronis, brazo ejecutor del Minsa, la culminación del Hospital Papa Francisco está programada para enero de 2029, tras un periodo de 42 meses de ejecución. Una vez concluido, el moderno complejo sanitario se convertirá en uno de los establecimientos con mayor capacidad resolutiva de Lima Este y marcará un antes y un después en el acceso a la salud para miles de ciudadanos.
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Actualmente, la construcción exhibe un avance superior al 21 %, porcentaje que supera ampliamente el cronograma inicial, el cual proyectaba alcanzar alrededor del 13 % en esta etapa. Cada jornada, más de 300 personas, entre obreros, ingenieros y profesionales técnicos, participan en las labores ejecutadas en la avenida Víctor Malásquez.
La obra contempla una torre principal denominada Pabellón A, donde funcionarán laboratorios, servicios de diagnóstico y buena parte de las camas de atención. Para fines de este año se prevé culminar más del 90 % de las estructuras correspondientes a los pabellones A, G y H. Asimismo, durante los próximos días se instalará un puente metálico en el bloque principal.
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El impacto económico también ya es visible en la localidad. La demanda de hospedaje, alimentación y otros servicios vinculados a la presencia permanente del personal ha dinamizado las actividades comerciales del entorno, generando ingresos adicionales para numerosos emprendedores de la zona.
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