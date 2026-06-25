Mathías Brivio detiene el arranque de ‘Esto es Guerra’ para apoyar a venezolanos tras doble terremoto

Mathías Brivio envió un mensaje de apoyo a la comunidad venezolana antes de iniciar 'Esto es Guerra' el miércoles 24 de junio.

Mathías Brivio, conductor de ‘Esto es Guerra’, envió un mensaje de apoyo a la comunidad venezolana en el Perú tras el doble terremoto que sacudió a Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

Antes de iniciar la emisión, el presentador tomó unos segundos “a lo habitual” para expresar solidaridad con quienes tienen familiares en ese país y, a la vez, llamó a los peruanos a mantenerse prevenidos y preparados ante un eventual sismo.

“Antes de iniciar el programa robándole unos segunditos a, a lo habitual para mandarle un gran abrazo a toda la comunidad venezolana que está en nuestro país. Sabemos el terrible terremoto que acaba de pasar”, dijo Brivio en el set.

En su intervención también resaltó que el epicentro se registró a poca profundidad y que, por ello, el movimiento telúrico “ha sido bastante fuerte”, además de referirse a “imágenes devastadoras” que circularon tras los sismos.

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El pronunciamiento del conductor se dio luego de que se informara que Venezuela fue sacudida por dos terremotos, uno de 7,2 y otro de 7,5, registrados de manera sucesiva y con epicentro en el estado de Yaracuy, en el noroeste del país. Según reportes atribuidos al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento ocurrió a las 22:04 GMT y el segundo, 39 segundos después, en la misma zona.0

La información disponible en ese momento señalaba daños en Caracas y cortes de electricidad en algunas áreas, mientras que el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó sobre daños estructurales y el despliegue de equipos de emergencia.

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Brivio enfocó su mensaje en las familias de los venezolanos que residen en el Perú y expresó su deseo de que se encuentren bien. “Esperemos que sus familias allá en Venezuela se encuentren bien, sanas y salvas, y que todo lo que haya pasado sea simplemente material, porque como siempre decimos, lo material se recupera”, sostuvo.

Antes de iniciar Esto es Guerra el miércoles 24 de junio, el conductor dedicó unos segundos a expresar solidaridad con la comunidad venezolana en el Perú y a pedir prevención ante emergencias sísmicas.

Un mensaje en vivo para la comunidad venezolana y un llamado a la prevención en el Perú

La intervención de Mathías Brivio se produjo antes de que el programa retomara su ritmo habitual. En su mensaje, el conductor se dirigió directamente a “toda la comunidad venezolana que está en nuestro país”, en un reconocimiento explícito a la presencia de ciudadanos venezolanos en el Perú.

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“Desde acá un abrazo grande a todos los venezolanos que habitan en nuestro país, que sabemos que son muchísimos”, agregó. La frase conectó con una de las preocupaciones más comunes tras eventos de esta naturaleza: la incertidumbre sobre la situación de familiares y amigos que se encuentran en la zona afectada y la dificultad de comunicarse en los primeros minutos u horas posteriores a un sismo.

En el mismo pronunciamiento, Brivio amplió el foco hacia el público peruano. “Y también aquí a nosotros, los peruanos, estar prevenidos, estar preparados, porque esto puede pasar en cualquier momento. Lamentablemente, es una realidad, no es ser alarmistas. En cualquier momento nos puede pasar a nosotros también, así que a estar preparados. Nuevamente, el abrazo”, manifestó.

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Con esa frase, el conductor vinculó la solidaridad con el país afectado con un mensaje preventivo para la audiencia local, sin cambiar el tono emocional del momento, pero trasladando la conversación hacia la necesidad de preparación ante emergencias.

El conductor se refirió al doble sismo en Venezuela y pidió que las familias “se encuentren bien, sanas y salvas”. América TV

El doble terremoto en Venezuela: magnitudes, epicentro y primeras consecuencias

De acuerdo con los reportes citados, Venezuela registró dos movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos con pocos segundos de diferencia y con epicentro en el estado de Yaracuy. El primer sismo tuvo su epicentro a 21 kilómetros de profundidad cerca de la ciudad de San Felipe, mientras que el segundo se produjo 39 segundos después, a 10 kilómetros de profundidad, en la misma zona.

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El USGS describió el episodio como un “doblete”, en el que el sismo de 7,2 actuó como precursor del de 7,5. En su evaluación inicial, el organismo estimó un escenario potencial de numerosas víctimas y daños importantes, con un rango amplio de proyección para el número de fallecidos.

En Caracas, según lo reportado, el temblor se sintió con fuerza y se informaron daños en edificios residenciales. También se mencionaron zonas sin electricidad como consecuencia del movimiento telúrico, mientras que en el período posterior se registraron réplicas que incrementaron la preocupación de la población.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, señaló que las primeras evaluaciones apuntaban a daños estructurales en distintos sectores de la capital y confirmó el despliegue de equipos de emergencia en las áreas más afectadas. En sus declaraciones, mencionó como zonas con mayores reportes de daños a Los Palos Grandes y Altamira, y afirmó: “Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado”.

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El impacto del sismo, según la información disponible, no se limitó a Venezuela: se indicó que también fue percibido en regiones de Colombia, donde se reportaron movimientos leves en algunas ciudades fronterizas.

Un hombre salta sobre un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (AP Foto/Adrián Naranjo)