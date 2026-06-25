Contraloría interviene EsSalud por denuncia de compras directas y fragmentadas de medicamentos

La Contraloría General de la República activó un servicio especial de recopilación de información en el Seguro Social de Salud (EsSalud), tras la publicación de un reportaje de la televisora Willax que reveló presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos para la red pública.
El procedimiento, notificado mediante el Oficio N° 000135-2026-CG/OC0251, involucra la revisión de compras directas y fragmentadas que, según los documentos institucionales, afectan a cientos de productos farmacéuticos.
De acuerdo con la comunicación oficial a la que tuvo acceso Infobae este miércoles, la Contraloría informó al presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, que realizará “un servicio relacionado de recopilación de información” para esclarecer los procedimientos de compra y el uso de recursos públicos en la entidad sanitaria.
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El oficio cita como fundamento la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, las Normas Generales de Control Gubernamental y la directiva que rige los servicios de recopilación de información.
La resolución que dio origen al reportaje y a la intervención oficial está fechada el 10 de junio pasado, cuando la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud aprobó la “delegación para la compra local de 580 bienes estratégicos del rubro productos farmacéuticos a favor de las Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos Prestadores Nacionales (OPN)”.
El texto dispone que las redes ejecuten las adquisiciones en un plazo máximo de 30 días desde la notificación, bajo responsabilidad funcional y administrativa.
El informe técnico que respalda la decisión destaca que la delegación de compras locales constituye una “actividad de carácter extraordinario que faculta a las Redes Prestacionales, Redes Asistenciales y Órganos Prestadores Nacionales (OPN) a adquirir, en el ámbito local, bienes estratégicos sujetos al régimen de suministro centralizado que, por causas ajenas a la Entidad, no han podido ser provistos oportunamente por la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos”.
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La resolución exige que, al culminar la operación, las dependencias informen sobre las adquisiciones y el uso de los recursos asignados.
El reportaje emitido por Willax advirtió sobre los riesgos y cuestionamientos asociados a la fragmentación de las compras en EsSalud, al indicar que este modelo incrementa los costos debido a que el precio unitario de los medicamentos se eleva al no centralizarse las adquisiciones. El informe también mencionó la designación de funcionarios que arrastran antecedentes de presuntas irregularidades.
En ese sentido, la Contraloría dispuso la conformación de un equipo integrado por un contador, una abogada y un economista para recopilar información, y solicitó a EsSalud facilitar todas las gestiones necesarias para la investigación, que abarca la recolección de datos técnicos y administrativos sobre los procesos de compra descentralizados.
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Los documentos oficiales establecen que la delegación de compras no exime de responsabilidad a las áreas técnicas involucradas, que deben justificar sus requerimientos y garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos institucionales.
La intervención fiscalizadora se produce en un momento en que el Seguro Social enfrenta una serie de críticas por demoras en el abastecimiento de insulina, falta de diálogo con organizaciones de pacientes, ascensos de funcionarios bajo investigación y diferencias en el acceso a tratamientos en comparación con el Seguro Integral de Salud (SIS).
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