Presidente de la Federación Peruana de Tenis explicó el cambió de sede del Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Hay una expectativa mayor”

Mario Monroy, presidente de la Federación Peruana de Tenis, explicó por qué se cambió de escenario para la serie entre Perú y Paraguay por Copa Davis. Crédito: Spherical/Jockey Club del Perú.

La serie entre Perú y Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis ya empieza a generar expectativa a casi tres meses de su realización. No solo estará en juego un boleto a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2027, sino que el enfrentamiento marcará además el regreso de una eliminatoria internacional al Jockey Club del Perú, recinto que reemplazará al tradicional Lawn Tennis de la Exposición como sede del equipo nacional.

La decisión sorprendió inicialmente debido a que la escuadra peruana había disputado la mayoría de sus compromisos recientes como local en el Lawn Tennis. Sin embargo, la Federación Peruana de Tenis explicó que el cambio responde principalmente a la necesidad de contar con una mayor capacidad para albergar espectadores en un momento histórico para este deporte en el país.

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El presidente de la Federación Peruana de Tenis, Mario Monroy, detalló las razones que llevaron a tomar esta determinación en declaraciones al periodista Jorge Valencia. Según explicó, inicialmente se evaluó ampliar el aforo del Lawn Tennis, aunque los costos de implementación terminaron inclinando la balanza a favor del Jockey Club del Perú.

Mario Monroy, presidente de la Federación Peruana de Tenis, señaló que el cambio de escenario para la serie entre Perú y Paraguay responde a un tema de aforo. Crédito: Jorge Valencia.

“El objetivo principal era ampliar el aforo en el Lawn Tennis, pero tras revisar los costos de implementación, el Jockey Club ofreció una solución mucho más eficiente a la Federación Peruana de Tenis para la Copa Davis. La Federación agradece al Lawn Tennis, pero para esta serie había una expectativa mayor por el contexto que vive el tenis peruano. Es una apuesta que se está haciendo, que genera compromisos y tenemos la esperanza de que las personas responderán”, señaló el directivo.

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El nuevo escenario permitirá recibir aproximadamente a 4,000 espectadores, una cifra considerablemente superior a la disponible en anteriores series disputadas en Lima. La expectativa de una gran asistencia tiene relación directa con el extraordinario momento que atraviesa el tenis peruano.

La irrupción de Ignacio Buse en la élite mundial ha despertado un renovado interés por este deporte. El joven tenista nacional se ha consolidado entre los mejores del circuito ATP tras alcanzar el puesto 34 del ranking mundial y conquistar el ATP 500 de Hamburgo, uno de los mayores logros para el tenis peruano en los últimos años.

Perú recibirá a Paraguay en el Jockey Club. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

A ello se suma el constante crecimiento de Gonzalo Bueno, quien continúa afianzándose dentro del Top 200 y representa otra de las principales cartas nacionales para afrontar la serie ante los paraguayos.

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Del otro lado de la red también habrá una figura de primer nivel. Paraguay llegará liderado por Daniel Vallejo, actual número 74 del mundo y uno de los tenistas sudamericanos con mayor progresión durante la presente temporada. La presencia de tres jugadores de alto nivel en la eliminatoria convierte a la serie en una de las más atractivas del calendario regional.

Daniel Vallejo reconoce favoritismo de Perú

Pese a contar con el mejor ranking de la historia reciente del tenis paraguayo, Daniel Vallejo considera que el favoritismo recae sobre el conjunto nacional debido a la localía y a la profundidad de su plantel.

“Creo que no somos favoritos, en Perú va a ser duro y ellos tienen un equipo muy completo con ‘Juampi’ Varillas, Ignacio Buse y Gonzalo Bueno”, manifestó el paraguayo en declaraciones brindadas a los canales oficiales de la Copa Davis.

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Daniel Vallejo se pronunció sobre el duelo que sostendrá Paraguay ante Perú por Copa Davis. Crédito: Copa Davis.

El tenista ‘guaraní’ reconoció la dificultad que implicará jugar en Lima ante un equipo que atraviesa un gran presente y que contará con el respaldo de miles de aficionados en las tribunas del Jockey Club del Perú.

Sin embargo, Vallejo también dejó claro que Paraguay llegará con la intención de pelear la clasificación hasta el final. “Ojalá podamos llegar en las mejores condiciones y buscar la victoria”, agregó.

La serie se disputará los días 18 y 19 de septiembre y definirá a uno de los equipos que avanzará a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis. Con un recinto más amplio, figuras en ascenso y una clasificación mundialista en juego, Perú se prepara para vivir una de las jornadas más importantes de su historia reciente en el tenis.

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