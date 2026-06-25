Gabriel Carabajal se liberó de Cusco FC tras un paso deslucido en Liga 1 2026: llegó a San Martín de Tucumán por pedido de Alejandro Orfila

Gabriel Carabajal fue solicitado por Alejandro Orfila, quien fuese su entrenador en Cusco FC. - Crédito: San Martín (T)

Gabriel Carabajal se ha marchado de Cusco FC. Sin mayores explicaciones por parte de ambas partes, el extremo argentino se ha ido de la ‘Ciudad Imperial’, tras un fugaz periodo en el que no descolló. Su futuro, eso sí, está más que resuelto al haberse ligado con el Club Atlético San Martín de Tucumán de la Primera B (ARG).

El movimiento se hizo posible por el impulso de un viejo conocido suyo: Alejandro Orfila. El otrora entrenador de los ‘dorados’, que hace no mucho se alejó de la institución debido a una pésima gestión tanto en el Apertura 2026 como en la Copa Libertadores, solicitó al futbolista para que sea un pilar en el proyecto modélico que desea levantar.

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Gabriel Carabajal llega a la 'Catedral' después de una insulsa etapa en Cusco FC. - Crédito: San Martín (T)

A Carabajal le interesó la propuesta e inmediatamente se juntó con los altos mandos del Cusco FC para interrumpir su vínculo. Volver al ascenso de Argentina, además, le servirá para revitalizarse luego de un capítulo con poco brillo en el fútbol peruano, al que había regresado para una revancha, algo que claramente no sucedió.

“Las expectativas son altas. Quiero ayudar, aportar y sumar para que el grupo y el club pueda conseguir cosas importantes. La idea es siempre pelear el torneo y mantenernos competitivos, que es lo que va a hacer que estemos ahí arriba”, declaró Gabriel.

Gabriel Carabajal puso el 1-0 sorpresivo para todo el equipo arequipeño - Crédito: L1MAX.

Carabajal también aprovechó el momento para recordar su devenir en el fútbol peruano: “Vengo de estar en el Cusco FC de Perú. En este semestre estuvimos compitiendo en la Copa Libertadores. Ahora he llegado acá con expectativas altas”.

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Al mediocentro, con perfil ofensivo, se le extrañará muy poco por el Ombligo del Mundo. Llegó como una incorporación de peso y acabó yéndose por la puerta de atrás al desentonar en el primer semestre del año. Solo anotó dos goles en 23 apariciones.

Facundo Callejo y Gabriel Carabajal, sociedad incordia en Cusco FC. - Crédito: Difusión

Cusco FC se modifica

El ambicioso proyecto de Cusco FC se desmoronó en un lapso de seis meses, marcado por la sorpresiva salida de Miguel Rondelli de la dirección técnica. El entrenador argentino, pieza central en la construcción del equipo, decidió aceptar una propuesta de FBC Melgar, dejando tras de sí una estructura futbolística que llevaba su sello personal.

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La partida de Rondelli obligó a la directiva de Cusco FC a buscar un reemplazo, eligiendo a Alejandro Orfila para asumir la conducción técnica. Sin embargo, lejos de mejorar la situación, la gestión del uruguayo acentuó los problemas del club, alejando al equipo de los objetivos planteados al inicio de la temporada.

Revive el emocionante momento en que Cusco FC rescata un punto de oro en el último suspiro. Un centro perfecto al área es conectado por Fuentes, quien con un frentazo imparable iguala el marcador 2-2 ante la incredulidad de Independiente Medellín.

Uno de los momentos más críticos bajo la administración de Orfila se vivió durante el torneo Apertura 2026, cuando Cusco FC sufrió una contundente derrota de 8-0 frente a Alianza Lima en el estadio Matute. Este resultado negativo expuso aún más las debilidades del plantel y generó cuestionamientos sobre la continuidad del cuerpo técnico.

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A pesar de la goleada sufrida, la directiva decidió mantenerlo en el cargo, aunque los resultados siguientes no lograron revertir la tendencia negativa. La falta de victorias y el bajo rendimiento del bloque ‘dorado’ precipitaron lo inevitable: la destitución del entrenador argentino.

Javier Rabanal regresa a la Liga 1 sumándose a Cusco FC. - Crédito: Difusión

Con el club sumido en una profunda crisis deportiva, los dirigentes de Cusco FC optaron por buscar una nueva alternativa y contrataron a Javier Rabanal. El entrenador español, que había tenido un reciente paso por Universitario, llegó al club con la misión de revertir el mal momento, a pesar de no haber alcanzado el éxito esperado en su anterior experiencia.

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Rabanal aceptó el reto convencido de que su propuesta de juego y su personalidad pueden integrarse en una institución actualmente obligada a reaccionar. El técnico asumió la responsabilidad de liderar el proceso de reconstrucción de Cusco FC, con la meta de recuperar la competitividad y responder a las exigencias del entorno.