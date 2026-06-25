Cómo preparar ceviche clásico peruano en casa con ingredientes sencillos y en pocos minutos por el Día Nacional del Ceviche

El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX.

Cada 28 de junio, Perú dedica una jornada especial a uno de los alimentos más representativos de su cocina. El Día Nacional del Ceviche forma parte del calendario oficial y busca destacar una preparación que ocupa un lugar central en la cultura gastronómica del país.

La fecha coincide con un momento de amplia proyección internacional para la cocina peruana. En distintos continentes, restaurantes especializados incluyen el ceviche entre sus principales propuestas, mientras festivales y encuentros culinarios lo presentan como una de las expresiones más reconocibles de la gastronomía sudamericana.

El reconocimiento institucional también acompaña esta tradición. Tanto organismos nacionales como entidades internacionales han resaltado el valor cultural de una receta que forma parte de celebraciones familiares, actividades comerciales y prácticas culinarias transmitidas entre generaciones.

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La receta tradicional para preparar ceviche en casa

La elaboración del ceviche clásico requiere pocos ingredientes y un tiempo de preparación relativamente corto. La receta está diseñada para aproximadamente cuatro porciones.

Ingredientes

500 gramos de filete de pescado blanco fresco, como corvina o lenguado .

1 cebolla roja grande.

8 limones jugosos.

1 ají limo.

Cilantro fresco al gusto.

Sal al gusto.

Pimienta al gusto.

1 diente de ajo.

Choclo cocido, de forma opcional.

Camote hervido, de forma opcional.

Lechuga, de forma opcional.

Tiempo estimado

Preparación de ingredientes: 15 minutos.

Reposo del pescado en limón: entre 5 y 10 minutos.

Montaje y servicio: 5 minutos.

El tiempo total se encuentra entre 25 y 30 minutos.

Paso a paso para la preparación

Ceviche peruano es considerado Patrimonio de la Humanidad. (Foto: Difusión/FB)

El primer paso consiste en lavar el pescado con agua fría, secarlo cuidadosamente y retirar cualquier espina o resto de piel. Después, se corta en cubos de entre dos y tres centímetros.

La cebolla roja debe cortarse en plumas finas y permanecer algunos minutos en agua fría antes de escurrirse. Este procedimiento permite suavizar su sabor.

Luego corresponde cortar el ají limo en rodajas delgadas. Quienes prefieran una intensidad menor pueden retirar las semillas.

El jugo de limón debe obtenerse con cuidado para evitar el contacto excesivo con la parte blanca de la cáscara, que puede aportar notas amargas.

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Posteriormente, el pescado se coloca en un recipiente junto con sal, pimienta, ajo picado y parte del ají. Después se incorpora el jugo de limón hasta cubrir completamente los trozos de pescado.

Tras un reposo de entre cinco y diez minutos, el pescado adquiere un tono blanco mate característico. En ese momento se añade la cebolla escurrida y el cilantro picado.

El plato se sirve de inmediato acompañado, según preferencia, de choclo, camote, lechuga y algunas rodajas adicionales de ají limo.

Recomendaciones para conservar la calidad del plato

La receta recomienda utilizar pescado fresco y consumir el ceviche inmediatamente después de su preparación.

También se aconseja evitar períodos prolongados de conservación, debido a que la textura del pescado y el equilibrio de sabores pueden modificarse con rapidez.

Otro aspecto importante consiste en ajustar la cantidad de ají según el nivel de picante deseado. Asimismo, el remojo de la cebolla en agua muy fría favorece una textura más firme y un sabor menos intenso.

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Aporte nutricional estimado por porción

Un fresco ceviche peruano se presenta en un plato blanco con trozos de pescado, cebolla roja, ají amarillo, cilantro, camote y maíz, en el ambiente luminoso de un restaurante limeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las estimaciones incluidas en la receta, cada porción aporta aproximadamente 180 calorías.

El contenido nutricional considera cerca de 22 gramos de proteínas, 2 gramos de grasas, 14 gramos de carbohidratos, 2 gramos de fibra y alrededor de 350 miligramos de sodio.

Las cifras pueden variar según el tipo de pescado seleccionado, la cantidad de ingredientes utilizada y el tamaño final de cada porción.

Un símbolo de la identidad gastronómica peruana

El ceviche figura entre los platos más representativos de Perú. Su preparación se basa en ingredientes sencillos, aunque la calidad y frescura de cada elemento resultan determinantes para obtener el resultado esperado.

El Ministerio de Cultura otorgó al ceviche la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación, una distinción que reconoce su importancia dentro de las costumbres y expresiones culturales del país.

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La receta tradicional utiliza pescado blanco fresco, jugo de limón, cebolla roja, ají y sal. La combinación de estos ingredientes permite obtener un plato caracterizado por sabores intensos y equilibrados, ampliamente consumido en distintas regiones peruanas.

Además de la versión clásica, existen variantes regionales que incorporan productos propios de cada zona. Esta diversidad contribuye a la permanencia de la preparación dentro de la vida cotidiana de millones de personas.

El reconocimiento internacional impulsado por la UNESCO

La presencia del ceviche en escenarios internacionales recibió un impulso importante en 2023. Ese año, la UNESCO incluyó las prácticas y significados asociados a su preparación y consumo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

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La organización destacó el valor cultural de esta tradición culinaria y su papel como elemento representativo de Perú. El reconocimiento también puso atención en los conocimientos compartidos alrededor de la elaboración del plato y en las formas de convivencia vinculadas a su consumo.

A partir de esta distinción, el ceviche fortaleció aún más su visibilidad global. Su presencia se extiende actualmente a establecimientos gastronómicos de diversas ciudades del mundo, donde forma parte de cartas especializadas y propuestas de alta cocina.

La difusión internacional también se refleja en publicaciones gastronómicas, ferias culinarias y rankings dedicados a la cocina mundial, espacios donde el ceviche aparece de manera frecuente como uno de los principales referentes peruanos.

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