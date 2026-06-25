Qué significa la palabra ceviche y cuáles son las teorías sobre su origen

El ceviche, un símbolo de la identidad peruana, conecta a miles de familias en la cadena productiva, desde los pescadores hasta los restaurantes que lo sirven. Foto: Composición Infobae Perú

La palabra ceviche —también aceptada como cebiche, seviche o sebiche— genera debate entre historiadores, lingüistas y gastrónomos. Reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en el Perú, el ceviche es mucho más que una receta: es símbolo de identidad y motivo de orgullo nacional.

El término evoca, para muchos, la frescura del pescado y la intensidad de los cítricos, pero su significado y procedencia no están completamente resueltos.

Existen al menos cuatro teorías principales sobre el origen etimológico del nombre. Una de las más citadas en Perú tiene raíces quechuas. El geógrafo e historiador Javier Pulgar Vidal sostiene que ceviche deriva de siwichi, un vocablo quechua que significa “pescado fresco” o “tierno”.

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Esta interpretación conecta el nombre del plato con la tradición prehispánica de consumir pescado marinado en jugos de frutas, como el tumbo o con chicha de jora. Pulgar Vidal señala: “La palabra proviene del vocablo quechua siwichi, cuyo significado es pescado fresco o pescado tierno”.

Otra teoría ampliamente reconocida por la Real Academia Española (RAE) y diversos filólogos apunta a un origen árabe-hispano. El término estaría relacionado con as-sukkabāǧ, una preparación de carne o pescado cocido en vinagre, traída a través de la influencia morisca en la península ibérica.

Según esta hipótesis, la costumbre de macerar alimentos en medios ácidos llegó al Perú junto con los colonizadores españoles e inspiró la técnica que da vida al ceviche. El historiador Juan José Vega sostiene que “deriva del árabe sibech, un término utilizado para definir comidas ácidas”.

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Algunos lingüistas, como Martha Hildebrandt, proponen una conexión directa con el mundo marino. Según esta perspectiva, ceviche vendría de “cebo”, palabra castellana que hace referencia al alimento usado por los pescadores para atraer peces. El sufijo -iche, frecuente en el español andino (como en “trapiche”), habría dado forma al término actual.

Una cuarta teoría, minoritaria pero respetada, vincula el nombre con lenguas de la familia chibcha del norte de Sudamérica. El término “viche” significa “tierno” o “verde”, y algunos especialistas sugieren que alude a la frescura del pescado empleado en el plato, asociando el nombre al uso de ingredientes crudos o poco maduros.

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Ceviche: historia, tradición y variantes

El ceviche peruano se define por su sencillez y la combinación de ingredientes locales: pescado fresco, jugo de limón, ají, cebolla y sal. Su historia se remonta a tiempos preincaicos, cuando culturas como la Moche preparaban pescado marinado con jugos de frutas y hierbas.

Durante el imperio incaico se empleaba chicha de jora como elemento de maceración, mientras que la llegada de los españoles incorporó la cebolla y los cítricos traídos de Europa.

El plato ha evolucionado con el tiempo. En el siglo XX, el limón reemplazó a la naranja agria, acentuando el sabor característico del ceviche que hoy identifica a la gastronomía peruana. La primera receta escrita se publicó en 1866 por Manuel Atanasio Fuentes.

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El 28 de junio se celebra el Día Nacional del Ceviche en Perú, una fecha elegida para romper el mito de que solo se consume en verano y para resaltar el papel de la pesca artesanal y la identidad cultural que este plato representa.