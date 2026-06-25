Melanie Martínez admite que se vistió de negro el día de la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez a propósito y en son de burla

Melanie Martínez dejó de lado cualquier ambigüedad y admitió abiertamente que su aparición con un vestido negro en el programa de Magaly Medina, el mismo día en que se casaban Christian Domínguez y Karla Tarazona, fue una burla deliberada.
La cantante y madre de la hija mayor del cumbiambero lo confirmó en una entrevista con el medio ‘Un Día en el Mall’, donde también lanzó una advertencia al cantante sobre lo que, según ella, ocurrirá en la relación.
“Me burlé, para eso fue exactamente. Me burlé de ella y lo reafirmo. Y lo hice por jod**. A mí me jodie*** mi paz, entonces yo jod* la suya”, declaró Martínez sin rodeos.
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La frase, que circuló rápidamente en redes sociales, confirmó lo que muchos habían intuido semanas atrás, cuando la imagen de la cantante vestida de negro junto a otras figuras en el set de Magaly Medina se convirtió en uno de los momentos más comentados de la farándula peruana.
La broma televisiva que desató la polémica
El episodio que ahora Martínez reconoce como una burla premeditada ocurrió el día en que Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio civil en la Notaría Vela Velásquez, en el distrito limeño de San Borja.
Mientras los recién casados celebraban la ceremonia con familiares y amigos, en los estudios de ‘Magaly TV: La Firme’ se desarrollaba un segmento humorístico en el que cuatro mujeres aparecieron vestidas con trajes de novia de color negro.
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Junto a Martínez participaron Mary Moncada, recordada por haber protagonizado el ampay conocido como el del “auto rana” —episodio que terminó con la relación entre Domínguez y Pamela Franco—, la propia conductora Magaly Medina y la comunicadora Mónica Cabrejos.
La imagen de las cuatro mujeres reunidas en ese contexto fue interpretada de inmediato como una referencia directa a los episodios más polémicos de la vida amorosa del cumbiambero.
El contraste entre la celebración oficial y lo que ocurría simultáneamente en televisión no pasó desapercibido para la audiencia ni para la propia Karla Tarazona, quien luego se quejó públicamente por la aparición de Martínez con el atuendo negro.
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Fue precisamente esa queja la que motivó la respuesta directa de Martínez en la entrevista con Un Día en el Mall, donde no solo ratificó su intención, sino que amplió sus declaraciones sobre el conflicto que mantiene con ambos.
La “maldición de los tres años” y el chat de la hija
Las declaraciones de Melanie Martínez no se limitaron a confirmar la burla. La cantante también retomó un tema recurrente en la farándula peruana: el patrón de infidelidades que ha marcado las relaciones sentimentales de Christian Domínguez.
Al ser consultada sobre si creía que la llamada “maldición de los tres años” se repetiría en el matrimonio con Tarazona, Martínez no dudó. “Estoy 100% segura de que se va a cumplir. Te queda año y medio, Domínguez, ojo con eso, a portarse bien. A portarse bien”, advirtió.
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La artista también abordó un episodio que generó tensión en las últimas semanas: la difusión pública, por parte del cantante, de un mensaje privado que su hija de 17 años le había enviado para felicitarlo por el Día del Padre.
Según Martínez, la menor no autorizó que ese chat fuera compartido y así se lo hizo saber a su padre. “Si él quisiera hacer algo para llevar bien la fiesta en paz con su hija, él no hubiera hecho esto de sacar su chat, que no lo autorizó porque le dijo que no lo hiciera. No lo debió haber sacado”, señaló.
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La relación entre Domínguez y su hija mayor atraviesa un momento delicado. El distanciamiento entre ambos se profundizó luego de que la adolescente publicara un video en TikTok donde arremetía contra su padre, lo que derivó en una denuncia del cantante contra Martínez por violencia psicológica y en un proceso judicial que la menor ha seguido de cerca, acompañando a su madre en las audiencias.
Pese al tono confrontacional, Martínez cerró con un mensaje dirigido directamente a Domínguez sobre la relación con su hija: “La vida te está dando una nueva oportunidad para que seas parte de su vida. No malogres eso, no seas tonto. Si no, te vas a arrepentir. De verdad te vas a arrepentir más adelante”.
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