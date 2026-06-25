Perú

Expoagraria 2026: más de 4.000 productores llevarán la biodiversidad peruana a venta directa sin intermediarios

Se desarrollará una rueda de financiamiento con AGROIDEAS y AGROBANCO para facilitar créditos y nuevas oportunidades de inversión a productores agrarios

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Cuatro terneros de colores marrón, blanco y negro comen heno en un corral de madera. Detrás de una valla metálica, personas adultas y niños observan a los animales
Familiares y visitantes observan terneros en el área de exposición ganadera de la Expoagraria 2026, celebrada en el campo ferial de la UNALM en Lima, Perú.

La Expoagraria 2026 reunirá a más de 4.000 pequeños productores provenientes de 22 regiones del país, quienes ofrecerán productos representativos de la biodiversidad peruana mediante venta directa y sin intermediarios. El evento se realizará del 25 al 28 de junio en el campo ferial de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

La feria busca acercar el campo a la ciudad a través de un gran espacio de comercialización donde los productores podrán ofrecer alimentos y productos agrícolas directamente al consumidor, fortaleciendo el vínculo entre la agricultura familiar y los mercados urbanos.

La Molina - aniversario -  turismo - Lima - historias - 5 febrero
La Universidad Nacional Agraria La Molina celebra su aniversario como un referente en educación. En este día especial, invita a descubrir sus espacios culturales y académicos, ideales para aprender y disfrutar. (Andina)

Productores de todo el país participarán

El evento es organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la UNALM, con el objetivo de visibilizar el rol de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria nacional. Asimismo, se busca impulsar su acceso a mercados sostenibles y fortalecer su capacidad de adaptación frente al cambio climático.

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Los más de 4.000 productores participantes llegarán desde distintas regiones del Perú, representando la diversidad agrícola del país. La feria permitirá que los asistentes conozcan de primera mano la variedad de productos que forman parte de la producción rural.

Una mujer con delantal y otra con gorra gris conversan en un puesto. Un mostrador blanco exhibe productos, paquetes y frascos. Personas al fondo
Una comerciante conversa con una clienta mientras exhibe sus productos empaquetados en un puesto de venta de un centro comercial o feria.

Productos de la biodiversidad peruana

La Expoagraria 2026 contará con un gran mercado de productores organizado en pabellones temáticos especializados. En estos espacios se ofrecerán alimentos representativos de 20 cadenas agroproductivas, que incluyen café de especialidad, cacao, granos andinos, tubérculos nativos, derivados lácteos, frutas frescas y fibras naturales.

Los visitantes podrán adquirir estos productos directamente de los agricultores, sin intermediarios, lo que permitirá una relación comercial más directa entre productores y consumidores.

Una mujer de sombrero y chaleco bordado enrolla lana rosada en las manos de otra. Al fondo, estanterías con ovillos de hilo de colores
Una artesana con vestimenta tradicional y otra mujer joven manipulan lana rosada para hacer madejas en un taller de productos textiles.

Financiamiento y apoyo al sector agrario

Como parte de la feria, se desarrollará una Rueda de Financiamiento en coordinación con AGROIDEAS y con el apoyo de AGROBANCO. Este espacio permitirá a las organizaciones agrarias acceder a créditos, instrumentos financieros y oportunidades de inversión.

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El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la competitividad del sector agrario mediante el acceso a recursos que permitan mejorar la producción, la tecnificación y la sostenibilidad de las actividades agrícolas en el país.

Una mujer de cabello oscuro muestra una bolsa de vermicompost a dos personas; detrás se ven plantas, bolsas de compost y botellas
Una mujer explica las características del vermicompost a un grupo de personas interesadas en productos orgánicos en un evento ferial.

Foros sobre clima

En el marco de la Expoagraria 2026 también se llevarán a cabo el Foro Internacional sobre Cambio Climático y Agricultura Sostenible y el foro Experiencias exitosas de empoderamiento económico de las agricultoras en el Perú.

Estos espacios estarán enfocados en analizar los retos del cambio climático en la agricultura y en destacar el papel de las mujeres rurales en el desarrollo económico del país, promoviendo su liderazgo y participación en el sector agrario.

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