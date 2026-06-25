Expoagraria 2026: más de 4.000 productores llevarán la biodiversidad peruana a venta directa sin intermediarios

La Expoagraria 2026 reunirá a más de 4.000 pequeños productores provenientes de 22 regiones del país, quienes ofrecerán productos representativos de la biodiversidad peruana mediante venta directa y sin intermediarios. El evento se realizará del 25 al 28 de junio en el campo ferial de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).
La feria busca acercar el campo a la ciudad a través de un gran espacio de comercialización donde los productores podrán ofrecer alimentos y productos agrícolas directamente al consumidor, fortaleciendo el vínculo entre la agricultura familiar y los mercados urbanos.
Productores de todo el país participarán
El evento es organizado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la UNALM, con el objetivo de visibilizar el rol de la agricultura familiar en la seguridad alimentaria nacional. Asimismo, se busca impulsar su acceso a mercados sostenibles y fortalecer su capacidad de adaptación frente al cambio climático.
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Los más de 4.000 productores participantes llegarán desde distintas regiones del Perú, representando la diversidad agrícola del país. La feria permitirá que los asistentes conozcan de primera mano la variedad de productos que forman parte de la producción rural.
Productos de la biodiversidad peruana
La Expoagraria 2026 contará con un gran mercado de productores organizado en pabellones temáticos especializados. En estos espacios se ofrecerán alimentos representativos de 20 cadenas agroproductivas, que incluyen café de especialidad, cacao, granos andinos, tubérculos nativos, derivados lácteos, frutas frescas y fibras naturales.
Los visitantes podrán adquirir estos productos directamente de los agricultores, sin intermediarios, lo que permitirá una relación comercial más directa entre productores y consumidores.
Financiamiento y apoyo al sector agrario
Como parte de la feria, se desarrollará una Rueda de Financiamiento en coordinación con AGROIDEAS y con el apoyo de AGROBANCO. Este espacio permitirá a las organizaciones agrarias acceder a créditos, instrumentos financieros y oportunidades de inversión.
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El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la competitividad del sector agrario mediante el acceso a recursos que permitan mejorar la producción, la tecnificación y la sostenibilidad de las actividades agrícolas en el país.
Foros sobre clima
En el marco de la Expoagraria 2026 también se llevarán a cabo el Foro Internacional sobre Cambio Climático y Agricultura Sostenible y el foro Experiencias exitosas de empoderamiento económico de las agricultoras en el Perú.
Estos espacios estarán enfocados en analizar los retos del cambio climático en la agricultura y en destacar el papel de las mujeres rurales en el desarrollo económico del país, promoviendo su liderazgo y participación en el sector agrario.
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