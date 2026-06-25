‘Yo Soy’ vuelve a Latina y la audiencia celebra su regreso: ¿Qué pasará con ‘Me caigo de risa’?

Una fanática se acerca a Ricardo Morán para preguntarle por el casting de Yo Soy y él le revela un número 'secreto' de WhatsApp. Aunque le pide que no lo comparta, ¡esta es tu oportunidad para audicionar! Envía tu video y sé parte de la nueva temporada. Video: Latina

Latina Televisión anunció el regreso de ‘Yo Soy’ a su pantalla a través de una campaña de casting que el propio Ricardo Morán, productor y conductor del formato, presentó como un “secreto” en un video que se viralizó de inmediato en redes sociales.

La convocatoria abierta para una nueva temporada del programa de imitación llega apenas tres semanas después de que ‘Me caigo de risa’, el formato que reemplazó al espacio, registrara cifras de audiencia por debajo de las expectativas del canal.

El anuncio se produjo a través de un video en el que Morán, al ser consultado por una usuaria sobre la posibilidad de un nuevo casting, respondió con humor: “Mira, esto es secreto. Te voy a dar un número de teléfono y vas a mandar tu casting a este WhatsApp. Pero por favor, no le cuentes a nadie. Es un casting secreto de Yo Soy”.

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La dinámica, claramente diseñada para generar viralidad, logró su objetivo: el número de WhatsApp 964 598 998, habilitado para recibir videos de imitadores, comenzó a circular masivamente en plataformas digitales y desató una ola de reacciones entre los seguidores del programa.

¡Atención, fanáticos de la imitación! Surgen rumores de que 'Yo Soy' podría volver a las pantallas, aparentemente debido a que otros programas no han logrado la misma acogida. Ricardo Morán estaría al frente de este esperado regreso. Video: TikTok @josepastord

La convocatoria invita a los participantes a grabar un video imitando a su artista favorito y enviarlo al número indicado, con la promesa de que los seleccionados podrían integrar Yo Soy 2026.

El regreso que la audiencia reclamaba y la presión sobre ‘Me caigo de risa’

El anuncio del retorno de ‘Yo Soy’ no puede leerse de forma aislada. ‘Me caigo de risa’, el programa conducido por José Peláez que reemplazó al espacio de imitación el 1 de junio de 2026, no logró consolidarse en el prime time de Latina.

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En su noche de estreno, el formato registró 5,7 puntos de rating, muy por debajo de competidores como Al Fondo Hay Sitio (20,8 puntos) y Esto es Guerra (19 puntos), e incluso por detrás de Magaly TV La Firme (7,5 puntos). En emisiones posteriores, el sábado, el programa anotó 3,5 puntos, lejos de los 10,5 que obtuvo El Reventonazo de la Chola en la misma franja.

‘Me caigo de risa’ es una adaptación del formato internacional Anything Goes y propone un show de comedia con 12 figuras del espectáculo nacional que enfrentan desafíos físicos y cómicos, incluido el célebre “escenario inclinado”, una habitación con un ángulo de 45 grados donde los participantes deben improvisar escenas.

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¡Paren todo! Latina TV ha anunciado el sorpresivo regreso del programa de imitación 'Yo Soy'. Esta decisión se da tras el fracaso en rating del programa 'Me Caigo de Risa', que no logró conectar con la audiencia, según comentó el tiktoker de Farándula Lorcha. Video: TikTok @farandula.lorcha

Pese a la novedad del concepto, la respuesta del público fue tibia. Ante los resultados, el canal habría intentado ajustar la mecánica del programa, pasando de un formato por equipos a una dinámica más abierta, e incorporó invitados especiales para intentar levantar la sintonía. Ninguna de las medidas logró el impacto esperado.

Las reacciones en redes sociales ante el anuncio del regreso de Yo Soy reflejaron con claridad el estado de ánimo de la audiencia. “Enhorabuena, el programa Me caigo de risa era somnífero”, escribió un usuario en Instagram. Otro señaló: “Creo que por fin se dieron cuenta que ese aburrimiento de Me Caigo de Risa no tiene nada gracioso para caerse de risa. Mil veces más exitoso y divertido es Yo Soy”. Un tercer comentario fue más directo: “Apresuran la vuelta de ‘Yo Soy’ porque ‘Me duermo de risa’ es un desastre”.

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Creadores de contenido en TikTok también se pronunciaron. El tiktoker Alejandro Pizarro, de Farándula Lorcha, fue enfático: “Tras el fracaso del programa ‘Me caigo de risa’, Latina anunció el regreso de Yo Soy. Este regreso tuvo que ser a la fuerza, porque el programa de Peláez no tuvo la acogida del público”.

Por su parte, Ric La Torre, apuntó que el regreso de Yo Soy implicaría la salida del aire —o al menos la reducción— de ‘Me caigo de risa’, aunque precisó que aún no hay confirmación oficial sobre el destino definitivo del formato.

El popular programa 'Yo Soy' está de vuelta en las pantallas de Latina. Entérate de los detalles del casting y la polémica que se ha desatado sobre el futuro del espacio cómico 'Me caigo de risa'. Video: TikTok @riclatorrez

‘Yo Soy’: su regreso en 2025 y el éxito que justifica una nueva temporada

‘Yo Soy’ no es un desconocido para la audiencia peruana. El programa de imitación, producido por Ricardo Morán, fue durante años uno de los formatos más vistos del prime time nacional antes de salir de la parrilla. Su regreso más reciente ocurrió en 2025, cuando Latina lo anunció, resultando todo un éxito.

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Para esa edición, el canal apostó por un jurado renovado que combinó figuras nuevas con rostros conocidos: Carlos Alcántara, Jely Reátegui, Franco Cabrera y Diana Sánchez se sumaron al equipo junto al propio Morán, aportando una mezcla de experiencia y novedad que contribuyó a relanzar el formato con fuerza.

El programa logró posicionarse nuevamente entre los favoritos del prime time peruano durante 2025, con duelos musicales y una dinámica de competencia que fidelizó a su audiencia histórica y atrajo a nuevos seguidores. Su ciclo concluyó el 30 de mayo de 2026, fecha en que ‘Me caigo de risa’ tomó su lugar en la programación del canal.

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Latina anunció el regreso de Yo Soy con un casting secreto presentado por Ricardo Morán en un video que se viralizó en redes sociales.

Ahora, menos de un mes después de ese cierre, la maquinaria de ‘Yo Soy’ vuelve a ponerse en marcha. Algunos creadores de contenido especulan con que el nuevo ciclo retomará la dupla de Franco Cabrera y Diana Sánchez en la conducción, junto a Jely Reátegui y 'Cachín’ como parte del equipo, aunque Latina no ha confirmado oficialmente la composición del elenco ni la fecha de estreno de la nueva temporada.