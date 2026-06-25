Huánuco impulsa la protección de 74 lagunas que garantizan agua a más de 120 mil personas en tres provincias del Perú

El Gobierno Regional de Huánuco impulsa la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca, que abarca más de 209 mil hectáreas en tres provincias. Jorge Pezantes / Naturaleza y Cultura Internacional

La protección de las fuentes de agua se ha convertido en una prioridad para diversas regiones del país ante los efectos cada vez más visibles de las variaciones climáticas y la presión sobre los ecosistemas de montaña. En ese contexto, una iniciativa impulsada en Huánuco busca resguardar un amplio territorio que concentra lagunas altoandinas, bosques y especies de gran valor ecológico.

La propuesta apunta a establecer un nuevo espacio de conservación regional en una zona estratégica para el abastecimiento hídrico de miles de habitantes. El área en evaluación reúne ecosistemas que cumplen una función esencial en la regulación del agua y en la conexión natural entre la cordillera andina y la Amazonía.

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Actualmente, el proyecto atraviesa una de las últimas etapas de su proceso administrativo. De recibir la aprobación correspondiente, la región incorporará bajo protección oficial una extensa superficie considerada fundamental para la seguridad hídrica y la conservación de la biodiversidad.

Avanza la evaluación para crear el ACR Yanajanca

El Gobierno Regional de Huánuco impulsa la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca, una propuesta que comprende 209,484 hectáreas distribuidas en territorios de las provincias de Marañón, Huacaybamba y Huamalíes.

Según la información oficial, el expediente técnico ya superó distintas fases de evaluación y actualmente se encuentra en revisión por parte del Ministerio del Ambiente. Una vez concluido ese proceso, el documento deberá ser remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros para continuar con el trámite necesario para su aprobación mediante decreto supremo.

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José Luis Rodríguez Infante, gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Huánuco, expresó la expectativa de que la declaratoria se concrete durante los próximos meses. “Esperemos que en julio se concrete la creación oficial”, señaló el funcionario.

De concretarse la aprobación, la administración del área quedará bajo responsabilidad del gobierno regional. Rodríguez Infante destacó además que la actual gestión regional ya consiguió la creación del Área de Conservación Regional San Pedro de Chonta en 2025 y busca sumar Yanajanca a esa política de protección ambiental.

Un sistema natural que abastece a miles de personas

El proyecto se encuentra en etapa final de evaluación por el Ministerio del Ambiente antes de su posible aprobación por decreto supremo. Jorge Pezantes / Naturaleza y Cultura Internacional

Uno de los principales argumentos que respaldan la iniciativa es la presencia de 74 lagunas altoandinas consideradas fundamentales para el almacenamiento y distribución del recurso hídrico.

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De acuerdo con la propuesta, la conservación de estos ecosistemas contribuirá al suministro de agua para más de 120 mil personas de tres provincias de Huánuco. Las lagunas ubicadas dentro del territorio proyectado alimentan las cabeceras de las cuencas del Alto Huallaga y del Alto Marañón.

Entre los cuerpos de agua identificados destacan Mamancocha, Huascacocha y Mancacocha. Estas fuentes sostienen actividades vinculadas al consumo humano, la agricultura, la ganadería y la producción de café desarrolladas por numerosas familias de la región.

La importancia de estos recursos también es percibida por los habitantes de la zona. Alcides Rodríguez, agricultor cafetalero, advirtió sobre la dependencia de las comunidades respecto a la disponibilidad de agua. “Los árboles son la fuente principal del agua. Una pequeña escasez del recurso más importante nos afectaría directamente”, indicó.

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El productor agrícola agregó que existen meses especialmente sensibles para la actividad local. “Los meses de julio, agosto y septiembre ya son críticos para nuestras plantas. Si no manejamos bien nuestros recursos, vamos a sufrir las consecuencias”, manifestó.

Cambio climático y preocupación por la seguridad hídrica

Especialistas vinculados al proceso sostienen que las alteraciones en los patrones climáticos incrementan la necesidad de proteger las zonas de recarga hídrica.

Nicolás Mamani Cabana, jefe de proyectos de Naturaleza y Cultura Internacional, afirmó que la población local percibe modificaciones en los ciclos de lluvia. “Los regímenes de lluvia ya no son como antes. Ahora enfrentamos períodos más prolongados de sequía y lluvias más intensas”, explicó.

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El representante de la organización señaló además que una demora en la declaratoria podría generar mayores riesgos para los ecosistemas presentes en el área propuesta. Según indicó, la ausencia de protección oficial dejaría expuestas las principales cabeceras de cuenca de la región.

“Perderíamos la oportunidad de conservar 74 lagunas que constituyen las principales cabeceras de cuenca de Huánuco. En tiempos de cambio climático, proteger las fuentes de agua ubicadas en las partes altas es una necesidad”, sostuvo Mamani.

Un refugio para especies únicas del Perú

La zona alberga 74 lagunas altoandinas fundamentales para el abastecimiento de agua de más de 120 mil personas. Jorge Pezantes / Naturaleza y Cultura Internacional

Además de su importancia hídrica, Yanajanca concentra una destacada diversidad biológica. La zona alberga más de 40 especies endémicas del Perú, es decir, organismos que solo existen de forma natural dentro del territorio nacional.

Entre las especies registradas figuran el jaguar, el oso andino y el mono choro de cola amarilla. Este último se encuentra catalogado en peligro crítico, la categoría de amenaza más alta establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

El área también posee relevancia para la observación de aves debido a la presencia de la tangara de montaña de dorso dorado, una especie exclusiva del Perú que atrae el interés de observadores especializados.

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La propuesta contempla además la función de Yanajanca como corredor ecológico entre los Andes y la Amazonía. Este vínculo natural facilita el desplazamiento de especies que requieren distintos ambientes para su supervivencia.

Según la planificación presentada, Naturaleza y Cultura Internacional brinda asistencia técnica para la elaboración de instrumentos de gestión y apoyo en la contratación de personal. Posteriormente, el Gobierno Regional de Huánuco incorporará de forma progresiva los componentes de gestión del área dentro de sus programas presupuestales.