Nuevas revelaciones sobre la muerte del menor en Manchay: testigo señala que adolescente presentaba lesiones previas a su detención

El caso de la muerte de un adolescente de 17 años en la comisaría de Manchay suma nuevas revelaciones, con versiones contrapuestas entre la familia y la defensa policial mientras avanzan las investigaciones fiscales y administrativas. Fuente: ATV Noticias

La muerte del adolescente de 17 años hallado sin vida dentro de la comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, sigue generando conmoción y nuevas interrogantes. El caso, ocurrido mientras el menor permanecía bajo custodia policial, ha derivado en denuncias cruzadas entre la familia, la defensa de los agentes implicados y las autoridades del Ejecutivo.

En los últimos días, han surgido testimonios y versiones contrapuestas que buscan reconstruir lo ocurrido dentro de la carceleta. Mientras los padres denuncian presuntos abusos y negligencias, la defensa del comisario sostiene que el fallecimiento habría ocurrido en un contexto distinto al de una agresión directa por parte de los efectivos policiales.

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En paralelo, el caso ha escalado a nivel institucional. Se han activado investigaciones penales y administrativas, además de la intervención de entidades como la Defensoría del Pueblo, que ha exigido transparencia, acceso a información clave y garantías para determinar responsabilidades sin interferencias.

Un adolescente descansa de costado en posición fetal sobre una banca de una carceleta de comisaría, con barrotes verticales y una pequeña ventana en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas versiones sobre la muerte de menor en comisaría apuntan a agresiones previas

Las nuevas declaraciones giran en torno al testimonio de un interno que compartía celda con el adolescente y a la versión de la defensa del comisario de la comisaría de Manchay. Según el abogado Stefano Miranda, el menor habría señalado previamente haber sufrido agresiones por parte de terceros antes de su ingreso a la dependencia policial, lo que explicaría algunas de las lesiones observadas.

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“El propio menor le refiere al médico que había recibido agresiones por parte de estos ciudadanos y del personal de serenazgo. No hay otras lesiones que hayan aparecido después, que podría presumir que la policía lo siguió agrediendo o lo torturó”, afirmó.

La defensa también señaló que, pese a las denuncias de los padres, estos habrían sido notificados sobre la situación del menor, al igual que el Ministerio Público, aunque, según esa versión, no acudieron hasta después del fallecimiento. Además, el abogado indicó que el testigo habría escuchado un intercambio entre el padre y el adolescente dentro del calabozo. “Este señor ha señalado que el papá llegó a este calabozo y le dijo: ‘Siempre es lo mismo contigo. Saliendo de aquí, te regresas al centro de rehabilitación’”, sostuvo el abogado.

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“Nada de eso justifica que esta persona haya fallecido, porque el policía custodia la integridad del detenido”, finalizó.

La investigación busca reconstruir las últimas horas del estudiante de 17 años, quien soñaba con convertirse en arquitecto. // Video: Latina Noticias

Familia denuncia maltrato y coimas durante detención del menor

La denuncia de los padres apunta a una presunta agresión dentro de la dependencia. En las imágenes difundidas por ATV Noticias, la madre gritó: “¡Asesinos, asesinos!”, mientras el padre insistió: “Lo han ahorcado a mi hijo. Lo han ahorcado a mi hijo de 17 años, lo han ahorcado”.

El padre del adolescente fallecido en la comisaría de Manchay denunció que efectivos policiales le habrían solicitado dinero para liberar a su hijo. Según su testimonio, uno de los agentes le pidió hasta S/2.000 y otro incluso le solicitó un pollo a la brasa mientras el menor permanecía detenido. Fuente: ATV Noticias

En su relato, los familiares aseguraron que no fueron notificados y que recién supieron del paradero del adolescente por vecinos. También afirmaron que lo encontraron inconsciente en la carceleta, con golpes visibles, ropa rota y sin algunas pertenencias, como zapatillas y medias. Según su versión, el adolescente alcanzó a decirles que estaba siendo agredido.

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Además, los padres denunciaron presuntos pedidos vinculados a coimas. El padre declaró: “Me pidieron polla a la brasa. Yo se les he comprado. Me pidieron, este, dos mil soles para que puedan liberar a mi hijo”. Los familiares también cuestionaron una constancia de buen trato que, según indicaron, no tendría firma del menor y solo incluiría una huella dactilar.

Seis policías son separados de comisaría de Manchay mientras avanzan investigaciones

Tras la difusión del caso, el ministro del Interior, José Zapata, anunció la separación temporal de seis policías de la comisaría de Manchay: tres oficiales, incluido el comisario, y tres suboficiales. Señaló que la medida busca evitar interferencias mientras avanzan las diligencias penales y disciplinarias.

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El ministro del Interior, José Zapata, aseguró que la investigación por la muerte de un menor en la comisaría de Manchay será imparcial “caiga quien caiga”, e informó la separación de seis policías mientras avanzan las diligencias. Fuente: Exitosa Noticias

Zapata indicó que se abrió una investigación administrativa disciplinaria por infracciones graves y muy graves, con sanciones que pueden llegar hasta el pase al retiro. También precisó que existen dos líneas de investigación y que las indagaciones quedaron a cargo de la División de Homicidios “bajo la condición jurídica del Ministerio Público”. En el plano penal, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio, con diligencias como el levantamiento del cadáver, toma de declaraciones y revisión de cámaras de seguridad.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo intensificó su intervención y se reunió con los padres del adolescente. La institución solicitó a la comisaría registros de detenidos y ocurrencias, identificación de los responsables de la vigilancia, protocolos de custodia, acciones frente a lesiones, procedimientos de emergencia y traslado, además de grabaciones de videovigilancia de los días en que el menor permaneció retenido.

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La Defensoría también pidió a la Fiscalía una investigación “célere, exhaustiva, objetiva e imparcial” e informó que requirió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses los resultados de la necropsia, además de solicitar información sobre las medidas adoptadas por la Inspectoría General. La entidad señaló que mantendrá un monitoreo permanente hasta que se determinen las responsabilidades administrativas y penales.