Campaña veterinaria gratis para este viernes 26 de junio: ¿Dónde y qué servicios son los disponibles?

La comuna busca concientizar a la población sobre el impacto del abandono animal y fomentar una convivencia responsable y segura entre personas y mascotas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Los Olivos organizará una campaña de salud veterinaria gratuita este viernes 26 de junio en el marco del Día Mundial contra el Abandono de Animales de Compañía, con el objetivo de promover el cuidado responsable de perros y gatos, y facilitar el acceso a servicios básicos para las mascotas del distrito.

La jornada se llevará a cabo en el parque Laura Caller, con referencia en la espalda de la comisaría del mismo nombre. La atención se desarrollará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., en un horario concentrado para que los vecinos puedan acudir con sus animales de compañía y completar, en una sola visita, procedimientos esenciales de higiene, prevención y orientación.

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El municipio informó que la campaña incluye atenciones sin costo y espacios de información para los asistentes. Además de los servicios veterinarios, la actividad contará con juegos didácticos, premios y otras dinámicas orientadas a reforzar mensajes de bienestar animal. Como parte del programa, también se anunció un show de la brigada canina, presentado como un componente de exhibición dentro de la jornada.

La campaña comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Los Olivos.

Los servicios gratuitos disponibles serán los siguientes:

Registro municipal: trámite para inscribir al animal de compañía en el padrón municipal, con la finalidad de contar con un control e identificación dentro del distrito.

Desparasitación interna: atención preventiva orientada al control de parásitos intestinales, como parte de las medidas básicas de salud animal.

Desparasitación externa: procedimiento destinado a reducir la presencia de parásitos externos en el animal de compañía, como medida de cuidado y prevención.

Charla de tenencia responsable: orientación dirigida a los dueños sobre obligaciones de cuidado, supervisión y convivencia adecuada en espacios públicos y privados.

Corte de uñas: servicio de higiene para mantener las uñas en condiciones adecuadas y evitar molestias o lesiones relacionadas con el crecimiento excesivo.

Limpieza de oídos: atención de aseo para retirar acumulación de suciedad en la zona auditiva y contribuir al bienestar del animal.

Charla de prevención de zoonosis y enfermedades metaxénicas: espacio informativo sobre enfermedades que pueden transmitirse entre animales y personas, y sobre aquellas que se propagan por vectores, con recomendaciones preventivas.

La municipalidad convocó a los vecinos a participar de la actividad como parte de una fecha que busca visibilizar el impacto del abandono y reforzar la responsabilidad que implica tener un animal de compañía. En ese sentido, las charlas incluidas en la campaña apuntan a complementar la atención clínica con información práctica para el cuidado diario, la prevención de riesgos y la convivencia segura.

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La recomendación general para este tipo de jornadas es acudir dentro del horario anunciado y considerar el traslado seguro de las mascotas para facilitar su atención durante los procedimientos previstos.

Los vecinos podrán acceder sin costo a servicios como desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos y registro municipal de mascotas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Por qué es importante la desparasitación de los animales?

Reduce parásitos internos y externos que pueden causar diarrea, vómitos, anemia, pérdida de peso, picazón o lesiones en la piel.

Protege a cachorros, gatitos y animales mayores, que suelen sufrir cuadros más graves por defensas más bajas.

Disminuye el riesgo de transmisión a personas (zoonosis), especialmente en hogares con niños, gestantes, adultos mayores o personas inmunosuprimidas.

Evita contagios entre mascotas que conviven en casa, parques, guarderías o pensiones.

Contribuye a una mejor nutrición, ya que los parásitos compiten por nutrientes y pueden afectar el crecimiento.

Ayuda a prevenir complicaciones y visitas de urgencia, al detectar y controlar infestaciones a tiempo.

Favorece el bienestar general y la calidad de vida, con menos molestias y mejor condición corporal.