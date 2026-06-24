Ignacio Buse fue eliminado en octavos de final del ATP de Mallorca y concluyó su gira sobre césped previo a Wimbledon 2026

Ignacio Buse se despidió del ATP 250 de Mallorca en octavos de final. Crédito: Mallorca Championships

Ignacio Buse no pudo prolongar su buen momento en el ATP 250 de Mallorca 2026 y quedó eliminado en los octavos de final del torneo tras caer ante el checo Vit Kopriva (68° ATP) en sets corridos. Con este resultado, el tenista peruano cerró su participación en el certamen español y puso fin a su gira sobre césped con miras a Wimbledon 2026.

El ‘Colorado’ llegaba con confianza tras un debut positivo en Mallorca, donde firmó una victoria importante al superar al griego Stefanos Tsitsipas. Sin embargo, en esta ocasión no logró repetir ese nivel de solidez ante un Kopriva que se mostró más efectivo en los momentos clave y terminó imponiéndose con autoridad por 7-5 y 6-1 en una hora y 16 minutos de juego.

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El encuentro comenzó con dominio del tenista checo, que tomó rápidamente la iniciativa con un quiebre temprano para adelantarse 2-0 en el marcador. Kopriva mantuvo la presión y amplió la ventaja con un segundo ‘break’ que lo colocó 4-0 arriba, aprovechando un inicio irregular de Buse, que no lograba encontrar estabilidad en su servicio.

Pese a ese panorama adverso, el peruano mostró capacidad de reacción y logró meterse nuevamente en el partido. Cuando el set parecía prácticamente definido, Buse encadenó dos quiebres consecutivos que le permitieron igualar el marcador 5-5, devolviendo la tensión al tramo final del parcial.

La recuperación de ‘Nacho’, sin embargo, no fue suficiente para completar la remontada. En el momento clave, Kopriva volvió a presionar con devoluciones profundas y consiguió un nuevo quiebre para recuperar la ventaja. Luego, sostuvo su servicio con solidez para cerrar el primer set por 7-5 tras una manga de alta intensidad.

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El tenista peruano fue superado en octavos de final y cerró su gira sobre césped antes de Wimbledon 2026. (Video: ATP Tour)

Kopriva dominó el segundo set con mayor solidez

El segundo parcial mostró un desarrollo completamente distinto. Kopriva elevó su consistencia desde el fondo de la cancha y empezó a marcar diferencias desde los primeros juegos, mientras Buse no logró mantener el nivel de reacción que había mostrado en el primer set.

El checo fue más efectivo en los intercambios largos y aprovechó cada oportunidad para tomar el control del marcador. Con quiebres consecutivos y una mayor regularidad en su juego de servicio, terminó inclinando claramente la balanza a su favor. El 6-1 final reflejó el dominio del jugador europeo en el segundo set, en el que el peruano no encontró respuestas para frenar el ritmo impuesto por su rival.

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Fin de la gira sobre césped antes de Wimbledon

La eliminación en Mallorca marca el cierre de la gira sobre césped de Ignacio Buse, una etapa clave dentro de su temporada 2026, en la que buscó adaptarse a una de las superficies más exigentes del circuito profesional.

El peruano, actual número 34 del ranking ATP, ha vivido un año de consolidación en el circuito, con resultados destacados y una progresión constante que lo ha llevado a instalarse entre los mejores del mundo. En esta gira, además, firmó victorias valiosas que demuestran que es capa de adaptarse al césped, aunque aún le cuesta un poco

Más allá de la eliminación en octavos de final, al igual que en Queen’s, el balance del paso de Buse por la gira sobre césped deja sensaciones positivas en términos de experiencia, adaptación y acumulación de partidos en una superficie que representa un desafío particular para su estilo de juego.

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Ignacio Buse durante su participación en el ATP 250 de Mallorca 2026. Crédito: Mallorca Championships

Camino a Wimbledon

Con su participación en Mallorca concluida, Ignacio Buse ahora enfoca su preparación final rumbo a Wimbledon 2026, el tercer Grand Slam del año y uno de los grandes objetivos de su calendario.

El peruano llegará a Londres con mayor rodaje en césped y con la confianza de haber competido en igualdad de condiciones ante jugadores del circuito principal. Aunque la derrota ante Kopriva deja un cierre amargo en términos de resultado, su gira europea confirma su crecimiento sostenido y su consolidación como la principal raqueta del tenis peruano en la temporada.