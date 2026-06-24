Terror en el Callao: asesinan a trabajadora del Gobierno Regional frente a su amiga en colegio

Asesinan a mujer que trabajaba en mantenimiento de colegio en el Callao. América TV

Una mujer que se desempeñaba en el área de mantenimiento de un colegio del asentamiento humano José Boterín, en El Callao, fue asesinada a tiros mientras caminaba junto a una amiga tras salir de su trabajo. El ataque, ocurrido a plena luz del día y frente a testigos, ha generado conmoción en la comunidad educativa y entre los vecinos del distrito.

Según la información preliminar, la víctima, identificada como Janet Díaz de la Cruz, madre de familia y trabajadora del Gobierno Regional del Callao, se encontraba conversando con otras compañeras cerca de la entrada del colegio José Abelardo Quiñones. Minutos después, se retiró del grupo en compañía de una amiga y emprendió camino por la vereda, sin advertir que un motociclista la seguía de cerca.

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Asesinan a trabajadora del Gobierno Regional frente a una escuela en El Callao| Foto: Captura de Panamericana

Cámaras de seguridad registran ataque

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el desplazamiento del atacante, quien vestía completamente de negro y llevaba casco. En las imágenes se observa cómo el sujeto desciende de la motocicleta y se dirige directamente hacia Díaz de la Cruz. Sin mediar palabra, le dispara por la espalda en al menos cuatro ocasiones. La amiga que la acompañaba logra huir para pedir auxilio, pero la víctima fue trasladada al hospital Carrión sin signos vitales.

América Televisión reportó que el autor del crimen actuó aparentemente solo, aunque los investigadores de la comisaría Ramón Castilla no descartan la participación de cómplices. La policía analiza si existieron otras personas involucradas que pudieran haber realizado labores de vigilancia en la zona.

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Denunció amenazas

Ataque mortal en colegio de El Callao, víctima había denunciado amenazas previas

Díaz de la Cruz había presentado una denuncia en abril de este año en una comisaría del Callao. En ese documento, la víctima relató que durante la medianoche su vivienda fue atacada con disparos mientras dormía. Además, indicó que disponía de grabaciones del atacante y que entregaría estos registros a la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con la misma denuncia, la madre de familia había recibido amenazas a su teléfono celular desde un número desconocido. De esta manera, las autoridades no descartan la hipótesis policial de que el homicidio estaría vinculado a un ajuste de cuentas.

La investigación se mantiene abierta y las autoridades no descartan nuevas hipótesis sobre la autoría y el móvil del ataque. La comunidad educativa exige mayor seguridad, mientras que la directora del plantel decidió guardar silencio en ese momento.

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Las madres de familia no dudaron en recoger a los menores más temprano de lo habitual.

Canales de ayuda

Bomberos: Para situaciones de incendio, rescate o emergencias relacionadas con materiales peligrosos, se puede contactar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú marcando el número 116. El servicio está disponible las 24 horas y cuenta con personal capacitado para responder de manera inmediata ante cualquier llamado de auxilio en El Callao y otras zonas del país.

SAMU: El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda atención médica prehospitalaria ante emergencias de salud, accidentes de tránsito o situaciones que requieran intervención de paramédicos. El número nacional para comunicarse con SAMU es el 106, desde donde se coordina el envío de ambulancias y personal especializado a la ubicación del afectado.

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Policía Nacional del Perú (PNP): En casos de delitos, amenazas o situaciones de violencia, por lo que responde a través del número 105.