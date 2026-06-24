A qué hora juegan México vs República Checa: partido por la última fecha del Grupo A del Mundial 2026

México enfrenta a República Checa en la última fecha del Grupo A del Mundial 2026. Crédito: Agencias

México cerrará su participación en la fase de grupos del Mundial 2026 con un atractivo duelo ante República Checa, en la definición del Grupo A. El conjunto azteca, ya clasificado a los dieciseisavos de final, buscará firmar una primera fase perfecta y llegar con el máximo impulso posible a la siguiente ronda, ante un rival que se juega su última oportunidad de avanzar en el torneo.

El encuentro presenta un contraste marcado entre ambas selecciones: mientras el combinado anfitrión ya aseguró su pase tras imponerse en sus dos primeros compromisos, el conjunto europeo llega sin margen de error y obligada a sumar una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, en un escenario donde cualquier resultado distinto podría significar su eliminación.

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¿A qué hora juegan México vs República Checa?

De acuerdo con la programación oficial del Mundial 2026, el duelo entre México y República Checa está previsto para disputarse este miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, con inicio a las 20:00 horas en Perú y las 19:00 horas en México. El compromiso corresponde a la jornada decisiva del Grupo A y definirá posiciones clave de cara a la siguiente fase del torneo. A continuación, los horarios del encuentro según distintos países:

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

México: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas

España: 03:00 horas (del día siguiente)

Ciudad de México (hora local): 19:00 horas

Mundial 2026 - México 1 - Corea 0

¿Cómo llega México al partido?

La selección mexicana afronta este compromiso tras haber asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final y con la posibilidad de cerrar la fase de grupos como líder invicto. El equipo anfitrión ha mostrado solidez en sus dos primeras presentaciones, lo que le permitió encaminar su pase con anticipación y llegar a esta última jornada con mayor tranquilidad.

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En el debut, el combinado azteca venció 2-0 a Sudáfrica y luego superó 1-0 a Corea del Sur con un gol de Luis Romo en una acción en la que el portero rival no logró reaccionar de la mejor manera. Si bien los resultados han sido positivos, el cuerpo técnico mantiene la evaluación del rendimiento colectivo, especialmente por algunas irregularidades en el control del juego y la generación ofensiva.

¿Cómo llega República Checa?

El panorama es completamente distinto para la selección checa, que llega a la última fecha del grupo con la obligación de ganar para mantener opciones de clasificación. El equipo europeo ha tenido una campaña irregular, iniciando su participación con una derrota ajustada por 2-1 ante Corea del Sur y luego empatando 1-1 frente a Sudáfrica, resultados que lo dejan contra las cuerdas en la definición del grupo.

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Con apenas un punto de seis posibles en dos partidos, la escuadra europea está obligada a asumir riesgos desde el inicio del encuentro. Cualquier resultado que no sea una victoria podría significar su eliminación del Mundial, dependiendo además de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

Mundial 2026 - República Checa 1 - Sudáfrica 1 - ES

Un partido con realidades opuestas

El encuentro presenta un contraste claro de necesidades: México juega con tranquilidad tras asegurar su pase, mientras que República Checa afronta un escenario de máxima presión en el que no tiene margen de error y está obligada a sumar un triunfo para seguir con vida en el torneo.

El Estadio Ciudad de México añade un componente adicional al partido, con el conjunto local respaldado por su afición y en un entorno donde la altitud y el ambiente suelen potenciar su rendimiento. Para los europeos, en cambio, será un desafío no solo futbolístico, sino también físico y emocional.

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