El delito que podría cometer Roberto Sánchez por desconocer a Keiko Fujimori como presidenta electa

Este video muestra un segmento de noticias en vivo con el abogado penalista Julio Espinoza Goyena. Se debate la calificación de Roberto Sánchez como antidemocrático por su postura ante los resultados de la ONPE. Durante la emisión, Roberto Sánchez aparece en el set, donde también se observa un banner político con el texto 'Roberto Sánchez Presidente'. Una presentadora modera la discusión. El programa cubre un evento de actualidad política.

Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), mantiene su rechazo a reconocer un eventual triunfo de su rival electoral Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la segunda vuelta. Su discurso de un “fraude en desarrollo”, con el que promueve nuevas movilizaciones para desconocer los resultados electorales, podría llevarlo a situarse “al límite” de una posible infracción penal contra el orden constitucional.

Así lo explicó el abogado penalista Julio Espinoza en Canal N. El letrado sostuvo que, aunque el proceso electoral aún no culmina formalmente y requiere la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la narrativa impulsada por el candidato de Juntos por el Perú busca desconocer una eventual decisión del organismo electoral y podría terminar afectando el cumplimiento de las funciones de las autoridades constitucionalmente establecidas.

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“Están atacando ya al órgano central, al Jurado Nacional de Elecciones, y anunciando que van a desconocer su decisión cuando es, por encima de todo, la autoridad máxima y de última instancia de la justicia electoral”, afirmó.

¿Qué delito podría estar cometiendo Roberto Sánchez?

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez se dirige a los medios de comunicación antes de la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Keiko Fujimori, en Lima, Perú, el 5 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Según Espinoza, las declaraciones y acciones impulsadas por Roberto Sánchez podrían situarse “al límite” de una eventual conspiración para la sedición, un delito contra el orden constitucional contemplado en el Código Penal. Estas declaraciones se producen mientras la ONPE continúa con el conteo de votos, que tras más de dos semanas de la jornada electoral alcanza el 99.7 % del escrutinio.

“El delito de conspiración para la sedición lo comete cualquier persona que realiza actos preparatorios con la finalidad de impedir, por la fuerza, por actos tumultuosos o actos de protesta que van más allá del límite de lo legal, que el gobierno ejerza sus funciones, impedir que se cumplan los mandatos de la ley o las resoluciones de las autoridades”, indicó.

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“El señor Sánchez y todo su equipo, donde hay abogados, un exfiscal, gente de mucha experiencia en estas lides, tienen claro eso, pero creo que prefieren optar por una suerte de estrategia de lanzar todo tipo de acciones de distinta naturaleza en los últimos días con el propósito evidente de entorpecer y de dilatar”, manifestó.

Espinoza hizo hincapié en el momento en que la defensa legal de Juntos por el Perú no pudo sustentar adecuadamente las denuncias de fraude que alegaba, ya que —según indicó— no logró precisar con claridad la causal jurídica durante las audiencias, aspecto que fue observado por magistrados del sistema electoral.

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Sobre el hábeas corpus presentado

Antauro Humala es aliado de Roberto Sánchez en su campaña presidencial 2026

Durante la entrevista, el abogado también se pronunció sobre el hábeas corpus presentado por abogados vinculados a sectores cercanos a Antauro Humala, recurso que busca impedir la proclamación de Keiko Fujimori bajo el argumento de una presunta doble nacionalidad.

Espinoza cuestionó la base jurídica de dicha demanda y señaló que la admisión a trámite de un recurso no significa que el Poder Judicial haya validado los argumentos presentados. “La admisión a trámite no significa que se ha declarado fundada o que el juez le está dando la razón”, explicó.

Asimismo, indicó que el hábeas corpus tiene como finalidad principal la protección de la libertad individual y consideró que utilizarlo para cuestionar la proclamación electoral no tendría sustento jurídico. “Quien afirma algo tiene que probarlo”, sostuvo, al referirse a la acusación sobre una supuesta doble nacionalidad de Fujimori.

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El penalista añadió que la candidata de Fuerza Popular ha participado previamente en procesos electorales y ha superado los controles correspondientes, por lo que consideró que el cuestionamiento planteado no tendría fundamento para impedir la proclamación de resultados.